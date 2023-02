Αναστασιάδης: Τερματίζω 43 χρόνια ενεργού εμπλοκής στην Πολιτική με ανάμεικτα συναισθήματα «Θέλω να πιστεύω ότι όλα και με βάση τη δημοκρατική παράδοση που έχει ο λαός μας θα εξελιχθούν ομαλότατα» – Τι δήλωσε σε δημοσιογράφους Το εκλογικό του δικαίωμα για τις Προεδρικές Εκλογές άσκησε στη Λεμεσό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σήμερα είναι η γιορτή της Δημοκρατίας! Καλώ όλους τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. pic.twitter.com/ZL8F2IzoYX— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) February 5, 2023 Στη συνέχεια, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «λέγεται ότι σήμερα είναι γιορτή της Δημοκρατίας. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά αν θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε πραγματική γιορτή της δημοκρατίας δεν θα πρέπει κανένας να μείνει αδιάφορος, δεν θα πρέπει κανένας να απέχει από αυτό το δικαίωμα που το Σύνταγμα του έδωσε έτσι ώστε να λειτουργεί κατά τον ισχυρότερο δυνατόν βαθμό η βούληση του λαού και όχι η βούληση εκείνων μόνον που συμμετέχουν. Θέλω να πιστεύω ότι όλα και με βάση τη δημοκρατική παράδοση που έχει ο λαός μας θα εξελιχθούν ομαλότατα και το βράδυ βεβαίως θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της βούλησης του λαού». Ερωτηθείς ποια είναι τα συναισθήματα του σήμερα, δεδομένου της λήξης της δεκαετούς θητείας του στην ηγεσία της χώρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ωραία. Είναι ανάμεικτα. Από τη μια ικανοποίηση διότι ύστερα από 43 χρόνια, πιστεύω ότι κατόρθωσα να συνεισφέρω στην πολιτική ζωή του τόπου, έστω και το ελάχιστο, και κατά δεύτερο, αισθήματα που συνήθως διακατέχουν κάποιον, ο οποίος τηρώντας δεσμεύσεις, επιφέροντας τις συνταγματικές τροποποιήσεις, τερματίζει τη δεκαετή παρουσία του στην Προεδρία και 43 χρόνια ενεργού εμπλοκής στην Πολιτική, με ένα, πλέον, συμβουλευτικό ρόλο. Έφτασε η ώρα νομίζω να απολαύσω όλους όσους βλέπετε γύρω μου». Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο εγγονός του ‘Αντης Λούτσιος, ο οποίος τον συνόδευε από μικρό παιδί σε όλες τις ψηφοφορίες, πλέον ψηφίζει, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε χαριτολογώντας ότι «η άλλοτε μασκότ μου, σήμερα είναι ψηφοφόρος. Θα ασκήσει το δικαίωμα του στη Γερμασόγεια». Ερωτηθείς αν το διακύβευμα των εκλογών είναι η αποχή και αν έχουν φτάσει τα μηνύματα στους ψηφοφόρους για να πάνε να ψηφίσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θέλω να ελπίζω, ναι. Και αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω και να υπερτονίσω, να θεωρηθεί από τον καθένα ότι είναι δικαίωμα που μετατρέπεται σε καθήκον, ιδιαίτερα στις εκλογές ύπατου άρχοντα της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: ΗΠΑ: Καταρρίφθηκε το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι – Δείτε βίντεο Kακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά από τη Δυτική Μακεδονία (βίντεο) Παπαθανάσης: Πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ θα επιβληθεί σε σούπερ-μάρκετ για αισχροκέρδεια Best of Network 05.02.2023, 11:30 05.02.2023, 09:45 03.02.2023, 10:28 05.02.2023, 09:11 05.02.2023, 09:12 04.02.2023, 09:00

