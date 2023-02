Ανδρουλάκης: Στην κοινωνική κουζίνα «ο άλλος άνθρωπος» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τη ψυχή της κουζίνας, μαγείρεψαν φακές – Καθημερινά ο «άλλος άνθρωπος» διανέμει 1,500 μερίδες φαγητού Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.02.2023, 15:20 Με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι ευάλωτοι πολίτες βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, την Κυριακή βρέθηκε στην κοινωνική κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος» στον Κεραμεικό όπου μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, μαγείρεψαν μεσημεριανό φαγητό, μεταξύ των οποίων φακές. «Ο Άλλος Άνθρωπος» προσφέρει κάθε μέρα περί τις 1.500 μερίδες φαγητό. Η παρασκευή των γευμάτων γίνεται στο δρόμο σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Καθημερινά οι εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας, προσφέρουν ζεστά γεύματα για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Από το 2015 λειτουργεί το «Σπίτι του Άλλου Ανθρώπου», εκτός από αποθήκη τροφίμων, ο χώρος είναι ανοικτός για όποιον έχει ανάγκη να κάνει μπάνιο, να πάρει το πρωινό του ή να πιει έναν καφέ σε ένα ζεστό περιβάλλον. «O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος προσωποποιεί την ελπίδα, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σε μια δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας. Οι συμπολίτες μας έχουν πολλές ανάγκες και προβλήματα με την οικονομική κρίση, αλλά εσύ καθημερινά είσαι εδώ βράχος. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες, να φτιάξουμε σήμερα το φαγητό που θα μοιράσουμε σε αστέγους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο. «Εγώ, Νίκο, δεν ανήκω κάπου και χαίρομαι που είσαι εδώ ξέροντας ότι δεν ανήκω πουθενά. Θέλω να έρθουν όλοι όσοι δεν θα εκμεταλλευτούν τον “Άλλον Άνθρωπο”. Γι’ αυτό χαίρομαι που είσαι εδώ γνωρίζοντας ότι δεν θα εκμεταλλευτείς τίποτα. Η αλληλεγγύη δεν έχει χρώμα και δεν στην επιβάλει κανένας παρά μόνο η καρδιά σου» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Πολυχρονόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία στην Αττική λόγω κακοκαιρίας Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Χιόνι έως και 30 εκατοστά στην Αττική «βλέπει» το meteo«Εγώ είμαι η γυναίκα που πήρε την παρθενιά του Χάρι» λέει 40χρονη οδηγός εκσκαφέα Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.02.2023, 15:20 BEST OF NETWORK 05.02.2023, 11:30 05.02.2023, 11:30 03.02.2023, 10:28 05.02.2023, 14:25 05.02.2023, 14:24 05.02.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )