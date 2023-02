Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Περισσότεροι από 1000 αστυνομικοί σε 34 σημεία ελέγχου λόγω κακοκαιρίας «Υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα από τον κρατικό μηχανισμό» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Eίμαστε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Στυλιανίδη, την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Πατούλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι σε απόλυτη ετοιμότητα σε όλες τις περιοχές που επέρχεται η κακοκαιρία. Ειδικά στην Αττική, πάνω από 1000 αστυνομικοί με 200 οχήματα, βρίσκονται σε 34 σημεία ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμπολίτες μας συμμορφώνονται στην ανάγκη να έχουν μαζί τους αλυσίδες», ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Νομίζω ότι καλά κάνουμε και δείχνουμε αυτή την αυστηρότητα. Θα συνηθίσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα από τον κρατικό μηχανισμό», πρόσθεσε . Αναφερόμενος στην ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «εδώ και 12 ημέρες έχουν πάει 600 ειδικοί φρουροί, αστυνομικοί, πρόσθετοι στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής. Ήδη, έχουν αυξηθεί κατά 70% οι περιπολίες που γίνονταν μέχρι τώρα και θα υπάρξει αποτύπωμα σε μία περαιτέρω μείωση των εγκληματικών πράξεων». Με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι πρόκειται για έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας, έναν σύμμαχο. Θα έχουμε συνάντηση προκειμένου να ενημερώσω τον επικεφαλής του ΕΛΚ για το που βρίσκεται το πρόβλημα στον Έβρο γιατί δυστυχώς δεν έχει σταματήσει η ασσύμετρη απειλή, ακόμα και τις χειμωνιάτικες ημέρες αλλά και για την απόφασή μας και τον ρυθμό υλοποίησης που αφορά την επέκταση του φράχτη στο σύνολο του ποταμού, με πρώτο σταθμό τα 35 χλμ όπου αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να ξεκινήσουν τα έργα το ταχύτερο δυνατό». «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Το μήνυμα έχει φτάσει με πράξεις και στους γείτονές μας», πρόσθεσε. «Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι σταθερότητα και προοπτική με ασφάλεια για την πατρίδα μας και όλους τους Έλληνες ή επιστροφή στον τεχνητό διχασμό, στην τοξικότητα και την αποτυχία» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για το δίλημμα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία του Αλ. Τσίπρα, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα «κατασκευασμένο δίλημμα», ώστε όπως αναφέρει «να συσπειρώσει τις δικές του δυνάμεις. Προκειμένου να συσπειρώσει τον κόσμο σε μία αντινεοδημοκρατική λογική απέναντι στον πρωθυπουργό και στην παράταξή μας». «Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ισχυρή και δοκιμάζεται όταν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες και αποδεικνύονται ασυνεπείς, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Ο Μητσοτάκης δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Δημοκρατία είναι να σέβεσαι τις επιλογές του ελληνικού λαού. Η απάντηση είναι Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στον γιο του, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε: «’Οταν μπήκα στην πολιτική έπειτα από 38 χρόνια σκληρής δουλειάς, δεν πίστευα ότι θα βρεθώ σε μία ώρα που το παιδί μου θα είχε ως παράπτωμα ότι έχει εμένα πατέρα. Επειδή είμαι σίγουρος για το παιδί μου, με το οποίο είμαι πολύ αυστηρός, γιατί είμαι αυστηρός πρώτα με τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και μετά με τον υπόλοιπο κόσμο, στο πλαίσιο τήρησης της νομιμότητας. Δεν είχα ποτέ και δεν έχω ούτε να κρύψω ούτε να φοβηθώ. Η ιστορία τελείωσε, η σκευωρία κατέρρευσε παταγωδώς». Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο Σε επιφυλακή οι αρχές για τον χιονιά – Όλα τα μέτρα που ισχύουν στην Αττική Ο Παντσέρι «καίει» την Καϊλή και απαλλάσσει συνεργάτες του – Οργισμένη αντίδραση από την Εύα BEST OF NETWORK 04.02.2023, 15:49 05.02.2023, 09:45 04.02.2023, 18:10 05.02.2023, 09:11 05.02.2023, 09:12 04.02.2023, 09:00

