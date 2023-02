Μητσοτάκης: Fast track λύση στη ντροπή των εκκρεμών κύριων συντάξεων

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου προχώρησε με νέα του ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεκινά την ανάρτησή του με αναφορά στον χαμό των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στην συντριβή του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας νότια της Ανδραβίδας. «Τα λόγια είναι φτωχά και δεν θέλω να γράψω περισσότερα γι’ αυτό γιατί πιστεύω πως αισθανόμαστε την ίδια ευγνωμοσύνη και το ίδιο δέος για τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την Πατρίδα. Είναι ένα συναίσθημα που μας ενώνει – δεν χρειάζεται να το περιγράψω», αναφέρει. Στην συνέχεια αναφέρεται στο Νομοσχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού που εγκρίθηκε στο υπουργικό συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Παράλληλα μιλά για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Στόχος μας είναι να δώσουμε λύση με διαδικασία fast track – με το ίδιο μοντέλο δηλαδή που ακολουθήσαμε για να βάλουμε τέλος στην ντροπή των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Για όσους όμως περιμένουν ακόμη να εκδοθεί η επικουρική τους σύνταξη, θα πάρουν προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης αν πρόκειται για επικουρική λόγω γήρατος, και 50 ευρώ για επικουρικές λόγω αναπηρίας ή θανάτου. «Δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια, τα χρήματα θα μπουν στον λογαριασμό τους μέχρι τις 15 Μαρτίου. Για να το πω απλά: αν κάποιος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις περιμένει ένα χρόνο για την επικουρική του σύνταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει 1.200 ευρώ». Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός μιλά για το νοσοκομείο Ευαγγελισμός το οποίο ολοκλήρωσε εφημερία δίχως ράντζα. Αυτό θα είναι ο κανόνας πλέον όχι η εξαίρεση, γράφει. Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού: Ήταν μία δύσκολη, μία σκληρή εβδομάδα αυτή που πέρασε. Η θλίψη του χαμού των δύο πιλότων μας, δύο νέων ανθρώπων που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος, διαπέρασε όλη την κοινωνία. Ο σεβασμός μας σε αυτούς και στις οικογένειές τους απεριόριστος. Τα λόγια είναι φτωχά και δεν θέλω να γράψω περισσότερα γι’ αυτό γιατί πιστεύω πως αισθανόμαστε την ίδια ευγνωμοσύνη και το ίδιο δέος για τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την Πατρίδα. Είναι ένα συναίσθημα που μας ενώνει – δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Επιτρέψτε μου όμως να σας περιγράψω κάποια από τα πράγματα που προχώρησαν μέσα στην εβδομάδα, και που ελπίζω να σας ενδιαφέρουν. Θα ξεκινήσω με το Νομοσχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού που εγκρίθηκε στο υπουργικό συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε προχωρήσει σε πολλές πρωτοβουλίες για να υποστηρίξουμε τους μαθητές και να δώσουμε εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού. Ενδεικτικά: έχουμε διπλασιάσει τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, έχουμε θεσμοθετήσει τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουμε προχωρήσει στην επιμόρφωση 125.000 εκπαιδευτικών για αυτό το θέμα. Επίσης, έχουμε εισαγάγει τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο, τα οποία περιλαμβάνουν θεματικές για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ανθρώπινα δικαιώματα, και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού. Το νέο νομοσχέδιο στην ουσία έρχεται να συμπληρώσει αυτές τις πρωτοβουλίες, δημιουργώντας ενδοσχολικές ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, αλλά και εισάγοντας μία ειδική πλατφόρμα όπου μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν τέτοια περιστατικά βίας και εκφοβισμού, με τη δυνατότητα να το κάνουν και ανώνυμα εάν επιλέξουν. Από τις μικρές ηλικίες θα περάσω στις μεγάλες, για να σας πω για το «3η e-λικία» – μία δράση που ξεκίνησε πιλοτικά τον περασμένο Ιούνιο στον δήμο Καβάλας και στον δήμο Φλώρινας, και τώρα επεκτείνεται στους δήμους Αθηναίων, Ιωαννιτών και Θερμαϊκού. Σε τι στοχεύει αυτή η δράση; Στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων πολιτών που είναι πάνω από 60 ετών, με εκπαίδευση από ειδικά καταρτισμένους Ψηφιακούς Βοηθούς, οι οποίοι καθοδηγούν τους δημότες μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να εξοικειωθούν με τον ψηφιακό κόσμο και τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μία δράση που θα βοηθήσει συμπολίτες μας να γνωρίσουν και να μπορέσουν να κινούνται με άνεση και αυτοπεποίθηση στον ψηφιακό κόσμο και να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Κάτι ακόμα που αφορά τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας – οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Στόχος μας είναι να δώσουμε λύση με διαδικασία fast track – με το ίδιο μοντέλο δηλαδή που ακολουθήσαμε για να βάλουμε τέλος στην ντροπή των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Για όσους όμως περιμένουν ακόμη να εκδοθεί η επικουρική τους σύνταξη, θα πάρουν προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης αν πρόκειται για επικουρική λόγω γήρατος, και 50 ευρώ για επικουρικές λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια, τα χρήματα θα μπουν στον λογαριασμό τους μέχρι τις 15 Μαρτίου. Για να το πω απλά: αν κάποιος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις περιμένει ένα χρόνο για την επικουρική του σύνταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει 1.200 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μία πολύ θετική είδηση, η οποία είναι από αυτές που θα θέλαμε να μην είναι καν είδηση, αλλά καθημερινότητα: ο Ευαγγελισμός, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αττικής, από την περασμένη Τρίτη ολοκλήρωσε εφημερία χωρίς ράντζα. Στο εξής, αυτό θα είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Αυτό έγινε μετά από συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας, για την συν-εφημέρευση Ευαγγελισμού και ΝΙΜΤΣ – το ΝΙΜΤΣ δηλαδή διέθεσε κλίνες για τις ανάγκες νοσηλείας περιστατικών που διακομίζονται μέσω ΕΚΑΒ. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να εξαλείψουμε τα ράντζα και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία (σε όλα θέλουμε, αλλά θα σας πω τώρα για αυτά που προχωράνε άμεσα). Μέσα στις επόμενες μέρες, το «Αττικό», που έχει πραγματικά το πιο μεγάλο πρόβλημα με τα ράντζα, θα επικουρείται από την ιδιωτική κλινική «Ιατρικό Περιστερίου», ενώ το «Λαϊκό» και το «Γεννηματά» θα επικουρούνται από το ΝΙΜΤΣ, την «Παμμακάριστο» και το «Ερρίκος Ντυνάν». Και θέλω να το τονίσω: χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση των ασθενών. Δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που οφείλουμε. Την Τετάρτη, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, επισκεφτήκαμε το «Πάρκο Μνήμης» που δημιουργείται στο Μάτι, ως φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς. Θα είναι όμως και το μεγαλύτερο πάρκο στην Ανατολική Αττική, 130 στρεμμάτων, ένας χώρος πρασίνου, άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, με υποδομές για οικογένειες, παιδιά, την τρίτη ηλικία και τα άτομα με αναπηρία. Η υλοποίηση του έργου αυτού γίνεται με τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είχα την ευκαιρία να μεταφέρω εκ μέρους του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Χάρη στη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρίσκεται στην τελική ευθεία και η κατασκευή ενός σύγχρονου συγκροτήματος κοινωνικής στέγης με περίπου 100 διαμερίσματα. Συνεχίζω με ένα ακόμη έργο – αυτό όμως συζητείται και σχεδιάζεται από το 2005 – 18 ολόκληρα χρόνια! Σήμερα επιτέλους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Μιλάω για τον οδικό άξονα «Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά», για την κατασκευή του οποίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που θα ενώνει την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ηπείρου με την Αλβανία, με την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και με τα Δυτικά Βαλκάνια, θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και θα βγάλει περιοχές από την απομόνωση. Θα κλείσω με δύο καλά νέα. Το πρώτο καλό νέο είναι η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2022, που δείχνει ότι, μεταξύ 31 ευρωπαϊκών χωρών, σε σχέση με το 2018 η Ελλάδα σημειώνει την μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξη του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. Πήγαμε από την 67η στην 51η παγκοσμίως μεταξύ 180 χωρών. Και το πετύχαμε με την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, οι οποίες περιορίζουν τον κίνδυνο διαφθοράς σε συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, αλλά και με την προαγωγή σε θέσεις ευθύνης όσων -ανδρών και γυναικών- πραγματικά αξίζουν, μέσω της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Το δεύτερο καλό νέο, είναι η έκθεση του Economist Intelligence Unit για το 2022, που δείχνει ότι η Ελλάδα ανέβηκε 9 θέσεις στην κλίματα στον λεγόμενο «δείκτη δημοκρατίας». Για το 2022 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση, από την 34η θέση το 2021 και την 39η το 2018. Σαφώς πρέπει και μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα τα επόμενα χρόνια για να βελτιώσουμε κι άλλο την ποιότητα των θεσμών και της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Ο αγώνας για καλύτερη Δημοκρατία αλλά και για την προστασία της από τους εχθρούς της είναι διαρκής. Και σε αυτό αποσκοπεί και η διάταξη που καταθέσαμε στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, που προβλέπει να μην μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα που έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. Αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να επισημάνω πως δεν αποβλέπει στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά έχει στόχο να θωρακίσει την ομαλότητα και τις συνταγματικές ελευθερίες. Και ελπίζω πραγματικά να λάβει στήριξη από όλα τα κόμματα. Ας συμφωνήσουμε έστω σε αυτό. Με αυτή την επίκληση, και ελπίζοντας να μην σας κούρασα πολύ, θα σας ευχαριστήσω για το χρόνο που αφιερώσατε στην ανάρτηση αυτή. Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο Σε επιφυλακή οι αρχές για τον χιονιά – Όλα τα μέτρα που ισχύουν στην Αττική Ο Παντσέρι «καίει» την Καϊλή και απαλλάσσει συνεργάτες του – Οργισμένη αντίδραση από την Εύα

