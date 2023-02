Πότε κοιμάται ο Έλον Μασκ; Οι πόνοι στην πλάτη και ό,τι του προκαλεί πονοκέφαλο

Ο Έλον Μασκ υποφέρει από πόνους στην πλάτη και αγωνίζεται για να κοιμηθεί αρκετά ενώ διαχειρίζεται τεράστιες επιχειρήσεις. Είναι κουρασμένος και η μητέρα του θα ήθελε να τον δει να κοιμάται λίγο περισσότερο.

«Είχα πρόβλημα να κοιμηθώ χθες το βράδυ, οπότε δυστυχώς, δεν είμαι στα καλύτερά μου», είπε πρόσφατα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια μιας δίκης στο Σαν Φρανσίσκο. Αργότερα, ο κ. Μασκ πρόσθεσε: «Λυπάμαι που στριμώχνομαι. Έχω πολύ έντονο πόνο στην πλάτη».

Ο Μασκ έχει να επιβλέψει τα όσα «τρέχουν» σε Tesla, SpaceX και Twitter. Επί δεκαετίες εργάζεται συνήθως έως αργά το βράδυ και κοιμάται λίγο. Η επιμονή του έχει οδηγήσει σε επιτεύγματα, όπως η εκτόξευση διαστημικών πυραύλων και το να κάνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σέξι.

Αλλά στα 51 του η προσέγγιση αυτή έχει προσωπικό κόστος. Από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία της Twitter Inc. στα τέλη Οκτωβρίου, ο φόρτος εργασίας έχει εκτιναχθεί σε περισσότερες από 120 ώρες την εβδομάδα από 80 ώρες πριν, όπως τουλάχιστον ο ιδιος είπε στον επενδυτή Ron Baron τον Νοέμβριο σε συνέδριο. «Πηγαίνω για ύπνο, ξυπνάω, δουλεύω, πηγαίνω για ύπνο, ξυπνάω, δουλεύω – κάντε το επτά ημέρες την εβδομάδα», είπε ο κ. Μασκ. «Θα πρέπει να το κάνω για λίγο – δεν υπάρχει επιλογή – αλλά νομίζω ότι όταν το Twitter μπει στον σωστό δρόμο, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείς από το SpaceX ή την Tesla».

Οι επενδυτές της Tesla έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο κ. Μασκ αποσπάται από το Twitter και ορισμένοι τον προέτρεψαν να αποσυρθεί από τη λειτουργία του. Υποσχέθηκε να φέρει τελικά έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει καταφέρει εν πολλοίς να αποκρούσει τις επικρίσεις ότι δεν ασχολείται με άλλα μέρη της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, λέγοντας ότι δεν έχει χάσει ούτε μια σημαντική συνάντηση της Tesla. Η αυτοκινητοβιομηχανία εμφάνισε κέρδη – ρεκόρ κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους. «Κάνω ακόμα πολλή δουλειά στην Tesla!» απάντησε σε χρήστη που σχολίασε ότι η εταιρεία τα πηγαίνει μια χαρά και χωρίς εκείνον. Η μετοχή απογειώθηκε.

I still do a lot of work at Tesla! Was at our Palo Alto engineering office until late Thursday night when I had to redeye to NY.

