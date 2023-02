Σκληρό προεκλογικό ροκ από τα αποδυτήρια: Διακομματικές αντιδράσεις για Σπίρτζη – Πολάκη

Στα ύψη ανέβηκε χθες το πολιτικό θερμόμετρο παρά τους χαλαρούς ρυθμούς του Σαββατοκύριακου, καθώς αλυσιδωτές, διακομματικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των βουλευτών και πρώην Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστου Σπίρτζη και Παύλου Πολάκη αντίστοιχα, σε κομματική εκδήλωση με θέμα: «Έκπτωση θεσμών – Κατάλυση κοινωνικού κράτους – δημοκρατική εκτροπή: Η επόμενη μέρα, Δικαιοσύνη παντού». Ειδικότερα, «ο κ. Σπίρτζης μιλώντας στην κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και αναλύοντας τις θέσεις του αρχηγού του, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είπε στους συγκεντρωμένους: “Θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο”. Το τι εννοεί με το άγριο και το πώς το άγριο συμβαδίζει με τη Δημοκρατία, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Το ξέρουμε από την “πρώτη φορά”» ανέφερε σε υψηλούς τόνους με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Με το ίδιο φόντο, δηλαδή την αποστροφή του κ. Σπίρτζη ότι «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο», «με τις δηλώσεις του συναδέλφου Σπίρτζη επιβεβαιώνομαι πλήρως…» σχολίασε σχετικά στο Twitter o Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη κρίκος δυσφορίας, αυτή τη φορά από τον Περισσό, προστέθηκε απέναντι στα λεχθέντα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργού, Παύλου Πολάκη, καθώς ο τελευταίος -κατά την τοποθέτησή του στην ίδια κομματική εκδήλωση- απέδωσε τυχόν ναυάγιο στη συγκρότηση μιας «προοδευτικής κυβέρνησης» στο γεγονός ότι «είτε είναι “πιασμένοι” όπως το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι “κολλημένοι” όπως το ΚΚΕ». «Κολλητός» της καπιταλιστικής σαπίλας Κατά τον Περισσό, είναι «απόλυτα αναμενόμενο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναμασούν τη συκοφαντία περί «κολλημένων» του ΚΚΕ». Στην ίδια κατεύθυνση, «όταν έχεις γίνει “κολλητός” της καπιταλιστικής σαπίλας, των μνημονίων, της ΕΕ, των δολοφόνων του ΝΑΤΟ και κυρίως των μεγάλων αφεντικών, είναι πολύ λογικό να αναζητάς άλλοθι για τη στάση σου στα δήθεν “κολλήματα” όσων πάνε κόντρα στο ρεύμα» σχολίασε το ΚΚΕ. «Ευτυχώς ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει από “κολλημένους”, που δεν συμβιβάζονται με τη βαρβαρότητα και δυστυχώς για όσους έχουν υποταχθεί σε αυτήν, ο δρόμος αυτός θα αποδειχθεί πολύ πιο σύντομος από όσο νομίζουν», κατέληξε ο Περισσός. Μετωπική με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παράλληλα, νέα κλιμάκωση στην κόντρα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ –Κινήματος Αλλαγής προκάλεσε η χθεσινή τοποθέτηση, μέσω Twitter, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήκωσε το γάντι του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσε το σχόλιο του κ. Τσίπρα κατά την ομιλία του στην Πάτρα ότι αποτελεί για τον ίδιο «πολιτικά αδιανόητο» να συνεργαστούν μετεκλογικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με τον κ. Ανδρουλάκη να ανταπαντά πως «η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε». Συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία που αποτυπώνει τον εναγκαλισμό Τσίπρα – Καμμένου στις εκλογές του 2015, «κ. Τσίπρα σας παραθέτω μια μόνο εικόνα, που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. «Προοδευτικά» μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-Ακροδεξιάς. Στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συμμαχία με τη Ν.Δ. του κ. Σαμαρά. Στην πορεία, ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκε με τον Πάνο Καμμένο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επέμεινε στις αρχές του, αψήφησε το πολιτικό κόστος και άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο» περιέγραψε από πλευράς της η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, συμπληρώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ. Ελπίζαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ θα έχει βγάλει τα δικά του από τη συνεργασία του με τη ΝΔ». Δίνοντας συνέχεια στην «προοδευτική αντιπαράθεση», η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε πως «οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον Πάνο Καμμένο, δεν ήταν διόλου τυχαία. Άλλωστε συνέβη δυο φορές». «Η χυδαιολογία και η συνωμοσιολογία δεν έχουν σχέση με την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Όσες προφάσεις εν αμαρτίαις κι αν προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την ασυγχώρητη συνεργασία του με την Ακροδεξιά, ο λαός έχει και μνήμη και κρίση», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο Σε επιφυλακή οι αρχές για τον χιονιά – Όλα τα μέτρα που ισχύουν στην Αττική Ο Παντσέρι «καίει» την Καϊλή και απαλλάσσει συνεργάτες του – Οργισμένη αντίδραση από την Εύα

