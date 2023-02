Qatargate: Ο Παντσέρι «καίει» την Καϊλή και απαλλάσσει συνεργάτες του – Οργισμένη αντίδραση από την Εύα

Δραματικές εξελίξεις, που φανερώνουν ότι η θέση της Εύας Καϊλή έναντι της βελγικής δικαιοσύνης γίνεται όλο και πιο δυσχερή, έχουν πυροδοτήσει τα όσα καταθέτει στις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών ο φερόμενος ως εγκέφαλος του «Qatargate» Αντόνιο Παντσέρι. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής έχει κάνει συμφωνία με τις βελγικές αρχές να δώσει αναλυτικά και αξιόπιστα στοιχεία για το πώς δρούσε το κύκλωμα με τους χρηματισμούς Ευρωπαίων παραγόντων από το Κατάρ, ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική αντιμετώπιση τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένειά τους, αλλά και άλλους συνεργάτες του. Από τα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες, προκύπτει ότι με τις καταθέσεις του, ρίχνει όλο και μεγαλύτερο βάρος ευθυνών για το σκάνδαλο στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή. Αυτό άρχισε να φαίνεται όταν πέτυχε αρχικά να μην εκδοθούν στο Βέλγιο από την Ιταλία, η σύζυγός του και η κόρη του, που επίσης φέρονταν εμπλεκόμενες στη δυσώδη αυτή υπόθεση. Τώρα ήρθε και η αποφυλάκιση του στενού του συνεργάτη, Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα τον οποίο ο Παντσέρι είχε τοποθετήσει γενικό γραμματέα της ΜΚΟ No Peace Without Justice, μίας από τις δύο τέτοιες οργανώσεις που οι βελγικές αρχές ήλεγξαν για το ρόλο τους στο «Qatargate». Και προς επίρρωση των εντυπώσεων από τις δύο αυτές δικαστικές εξελίξεις, ήρθε η δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπισης της Εύας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας La Stampa. «Μετά τη συμφωνία του με τη βελγική δικαιοσύνη ο Αντόνιο Παντσέρι μίλησε και είμαι βέβαιος ότι κατηγόρησε, ψευδώς, την κυρία Καϊλη», υποστήριξε ο κ. Δημητρακόπουλος. Και εκφράζοντας την οργή που υπάρχει στην πλευρά της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, η οποία παραμένει έγκλειστη στις βελγικές φυλακές, πρόσθεσε σε οξύ ύφος: «Είναι ένα βελγικό νομικό παράδοξο, το ότι σε εγκληματίες που ομολογούν και μετανοούν, απονέμεται χάρη, ενώ όσοι μάχονται για την αθωότητά τους βρίσκονται στη φυλακή και υποσκάπτεται το τεκμήριο της αθωότητάς τους». Ελεύθερος ο Ταλαμάνκα Ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, που αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο από τις βελγικές αρχές είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου, διότι θεωρήθηκε εμπλεκόμενος «Qatargate», λόγω της θέσης του (γενικός γραμματέας) στην ΜΚΟ «No Peace Without Justice», η οποία είναι συνδεδεμένη με την Fight Impunity, μία άλλη Μη Κυβερνητική Οργάνωση του Παντσέρι, που επίσης ερευνάται για τη σχέση της με το κύκλωμα των παράνομων χρηματοδοτήσεων από το Κατάρ. Σημειωτέον ότι ο Ταλαμάνκα συνελήφθη την ίδια μέρα που βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης, δηλαδή ο Παντσέρι, η Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «L’ Echo», ο Ταλαμάνκα αφέθηκε ελεύθερος μετά από την κατάθεση του Παντσέρι, καθώς δεν θεωρείται πλέον τόσο σοβαρός ο ρόλος του για την υπόθεση, ωστόσο παραμένει κατηγορούμενος για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Παντσέρι εμφανίζεται ως ενδιάμεσος και όχι ως «εγκέφαλος» Το πώς αντιμετωπίζει και κατ’ επέκταση πώς περιγράφει το ρόλο της Εύας Καϊλή στις καταθέσεις του στη βελγική εισαγγελία ο Αντόνιο Παντσέρι φάνηκε και από τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο συνήγορός του Λόρεν Γκενς στην τηλεόραση του Alpha. Ο δικηγόρος του Παντσέρι εμφάνισε τον πελάτη του ως ενδιάμεσο ανάμεσα στο Κατάρ και σε πρόσωπα, που είχαν επιρροή και ψήφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφήνοντας έτσι να διαφανεί ότι οι χρηματιζόμενοι ήταν όσοι κατείχαν θέσεις εξουσίας – ήτοι ευρωβουλευτές ή άλλοι αξιωματούχοι. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «στη διαφθορά έχουμε κάποιον που δίνει χρήματα, στην προκειμένη περίπτωση, από το Κατάρ ή το Μαρόκο, σε κάποιον για να κάνει κάτι» και επισήμανε με νόημα ότι «το κρίσιμο ήταν η θέση εξουσίας και η επιρροή στις αποφάσεις που δεν θα μπορούσε να έχει ένας πρώην ευρωβουλευτής όπως ο Παντσέρι». Όπως ισχυρίστηκε ο Λόρεν Γκενς, επιχειρώντας να μειώσει τις ευθύνες του Ιταλού λομπίστα και πελάτη του, στο σκάνδαλο, «ο Παντσέρι, από μόνος του δεν θα είχε δώσει, ούτε θα είχε λάβει χρήματα. Αν λάβεις χρήματα από κάποιον και τα δώσεις σε κάποιον άλλον δεν είσαι ο αρχηγός της Μάφιας». Ειδήσεις σήμερα: ΗΠΑ: Καταρρίφθηκε το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι – Δείτε βίντεο Kακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά από τη Δυτική Μακεδονία (βίντεο) Παπαθανάσης: Πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ θα επιβληθεί σε σούπερ-μάρκετ για αισχροκέρδεια

