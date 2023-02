Αύριο η ψήφιση του σχεδίου νόμου για τις παροχές στους στρατιωτικούς – Αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μεταβαίνει στην Μεγάλη Βρετανία όπου και θα υπογραφούν διμερείς συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα Αύριο, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά στις παροχές στους στρατιωτικούς, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αναβολή της ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», προέκυψε μετά από και τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που περιλαμβάνει το Νομοσχέδιο υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναχωρεί το βράδυ της Δευτέρας για τη Μεγάλη Βρετανία σε μία επίσκεψη η οποία θεωρείται σημαντική καθώς είναι η πρώτη για Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, εδώ και δύο δεκαετίες. Στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος περιλαμβάνεται η συνάντηση με τον ομόλογό του κ. Μπεν Ουάλλας και η τελετή υπογραφής της Διακηρύξεως Αμυντικής Συνεργασίας (Joint Vision Statement) Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα λάβει χώρα επί του αντιτορπιλικού “HMS Diamond” στο Πόρτσμουθ. Ειδήσεις σήμερα: Μάντσεστερ Σίτι: Σε έλεγχο για ψευδή οικονομικά στοιχεία – Πιθανή ακόμα και αποβολή από την Premier League Κακοκαιρία Μπάρμπαρα: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Χιόνια το βράδυ ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική Τουρκία: Δεύτερος σεισμός 7,7 Ρίχτερ – Συγκλονιστικά βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 06.02.2023, 07:42 BEST OF NETWORK 06.02.2023, 16:00 06.02.2023, 11:27 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 12:30

