Βέμπερ σε Θεοδωρικάκο: «Η Ευρώπη ενωμένη βρίσκεται στα σύνορα του Έβρου» «Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης με την Τουρκία» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ και τον ενημέρωσε για τη συνεχή μεταναστευτική πίεση που δέχονται τα σύνορα της Ελλάδας -που είναι σύνορα και της Ευρώπης- με την Τουρκία. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπους από τους γείτονες και τις αποτελεσματικές προσπάθειες της Ελλάδας για θωράκιση των συνόρων με την εφαρμογή του σχεδίου Ακρίτας και την επέκταση του φράκτη σε όλο το μήκος των συνόρων στον Έβρο, αρχικά κατά επιπλέον 35 χλμ. Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη του Μάνφρεντ Βέμπερ στο δίκαιο αίτημα της κυβέρνησης για χρηματοδότηση του έργου και από ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς αφορά όχι μόνο την ασφάλεια της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Στην δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε: «Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με ξεχωριστή χαρά τον πρόεδρο του EPP τον κύριο Βέμπερ, έναν σημαντικό ηγέτη της Κεντροδεξιάς και ένα σπουδαίο φίλο της Ελλάδας. Παρουσιάσαμε την υλοποίηση του σχεδίου Ακρίτας, με το οποίο η Ελληνική Αστυνομία κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία ,που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, από την παράνομη μετανάστευση. Μίλησα με τον κύριο πρόεδρο για την επέκταση του φράχτη κατά 35 χλμ, με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ και την απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το σύνολο του ποταμού Έβρου να καλυφθεί από το τεχνικό εμπόδιο προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είναι σπουδαία η αλληλεγγύη και η στήριξη του EPP και προσωπικά του κυρίου Βέμπερ σε αυτήν την προσπάθεια και η ανάγκη να υπάρξει χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτού του τόσο καθοριστικού έργου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την φύλαξη συνόρων από κοινού με την Frontex ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι και οι γείτονες μας της Τουρκίας θα επανεξετάσουν την στάση της εργαλειοποίησης των παράνομων μεταναστών προκειμένου να βρεθεί μία ουσιαστική λύση που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα σέβεται τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία που είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία». Για τον σεισμό στην Τουρκία ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Χωρίς καμιά αμφιβολία μοιραζόμαστε συναισθήματα βαθιάς λύπης και οδύνης για τα καταστροφικά αποτελέσματα του σεισμού στην Τουρκία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή μας στον γειτονικό τουρκικό λαό. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει μέτρα στήριξης και συνδρομής ώστε να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην γειτονική χώρα στις συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό». Ο κ. Βέμπερ στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων είπε: «Είναι πολύ σπουδαίο για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Αθήνα και να λαμβάνω άμεσα πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην προστασία των συνόρων. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και την ελληνική συνοριοφυλακή για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλους τους Ευρωπαίους. Και αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου και της Συνθήκης Σένγκεν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τα στοιχεία και την αποτροπή 260.000 παράνομων μεταναστών να περάσουν τα σύνορα. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι υπερήφανοι για την τήρηση του νόμου και των κανόνων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των ελληνικών αρχών και του FRONTEX. Η Ευρώπη ενωμένη βρίσκεται εδώ στα σύνορα του Έβρου. Είναι απαράδεκτη η εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Τουρκία. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στη λογική διαχείριση των συνόρων μαζί μας, προς το συμφέρον των μεταναστών. Σήμερα έχουμε στο μυαλό μας την τραγωδία που προκάλεσε ο σεισμός στα τουρκοσυριακά σύνορα και στα θύματα που υπάρχουν εκεί». Ειδήσεις σήμερα:Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν πολύ ικανοποιητική, λέει ο Μητσοτάκης για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» Πέρασε το πρώτο «κύμα» κακοκαιρίας – Επιδείνωση το βράδυ «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό στην Τουρκία: Εγκλωβισμένη καταγράφει τις στιγμές κάτω από τα ερείπια BEST OF NETWORK 06.02.2023, 12:30 06.02.2023, 16:51 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )