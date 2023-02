Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση για τον αποκλεισμό εγκληματικών οργανώσεων τύπου Κασιδιάρη από τις εκλογές Οι θέσεις των κομμάτων – Σε τι συμφωνούν και σε τι έχουν ενστάσεις Χρήστος Μπόκας 06.02.2023, 06:38 Στην τελική φάση της διακομματικής διαβούλευσης για την επίτευξη ευρύτατης στήριξης μπαίνει η κυβερνητική τροπολογία που στοχεύει να θέσει θεσμικό ανάχωμα στο κόμμα του καταδικασμένου για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη καθώς σήμερα ξεκινά η διήμερη συζήτησή της στο κοινοβούλιο. Η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί, θα ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές ενώ θέτει ως βασικό κριτήριο αποκλεισμού ενός κόμματος από την εκλογική διαδικασία την «πραγματική ηγεσία» όταν αυτή ασκείται από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί – ακόμα και πρωτόδικα – για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αναφορά σε ιδεολογίες ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο αποκλεισμός όχι μόνο του κόμματος Κασιδιάρη αλλά και πιθανών γενόσημων μορφωμάτων που θα στήσουν «αχυράνθρωποί» του. Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει ανοικτό το παράθυρο αλλαγών με βάση τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς κεντρικός στόχος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας παρά το γεγονός ότι για την ψήφιση της τροπολογίας αρκούν 151 θετικές ψήφοι. Η ψηφοφορία άλλωστε που θα γίνει το βράδυ της Τρίτης αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία της παρούσας Βουλής να εκπέμψει ένα ηχηρό μήνυμα προστασίας της Δημοκρατίας και του κοινοβουλίου. «Καταλύτης» η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής Καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη της ρύθμισης θα παίξει η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής η οποία θα δοθεί στα κόμματα σήμερα το βράδυ. Μεταξύ άλλων οι συντάκτες θα τοποθετηθούν για την συνταγματική αρτιότητα της τροπολογίας και θα απαντήσουν θεσμικά στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έχει εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης. Καθίσταται σαφές, πως αν η επιστημονική υπηρεσία εκφράσει ισχυρούς προβληματισμούς η κυβέρνηση θα κληθεί να προχωρήσει σε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εάν όμως κρίνει ότι η ρύθμιση είναι συνταγματικά ορθή τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται πως θέλουν να «μπλοκάρουν» το κόμμα Κασιδιάρη διευκολύνονται να υπερψηφίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση η στάση τους θα χαρακτηριστεί υποκριτική. Πάντως, με τα έως τώρα δεδομένα την τροπολογία εκτός από την ΝΔ αναμένεται να στηρίξει και το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση δεν έχει αποσαφηνίσει τη θέση της ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν για διαφορετικούς λόγους το κάθε κόμμα. «Ναι» μεν αλλά και στο τέλος «όχι» από ΣΥΡΙΖΑ Συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνει πως επιθυμεί τον αποκλεισμό των καταδικασμένων Χρυσαυγιτών και νεοναζί από την Βουλή και τον δημόσιο βίο, θεωρεί ωστόσο ότι αυτό επιτυγχάνεται με την δική της τροπολογία ενώ σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται αρνητική να στηρίξει την κυβερνητική ρύθμιση. Πηγές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η κυβερνητική τροπολογία είναι αντισυνταγματική και επικίνδυνη καθώς όπως λένε η διάμετρός της ενδέχεται να αποκλείσει μελλοντικά και άλλα κόμματα. Για τον λόγο αυτό ζητούν να προστεθεί η ναζιστική – φασιστική ιδεολογία στους λόγους αποκλεισμού. Δηλώνουν ωστόσο ότι θα προσέλθουν στο διάλογο με διάθεση συμφωνίας και υπενθυμίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάππειο Μέγαρο είπε πως θα μπορούσε να συζητήσει εναλλακτικές προτάσεις όπως για παράδειγμα του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. Βέβαια, ο κ. Αλιβιζάτος, σε άρθρο που δημοσίευσε η Καθημερινή την περασμένη Παρασκευή σημειώνει μεταξύ άλλων πως η κυβερνητική ρύθμιση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση «σε σχέση με τα προσχέδια της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ», διότι για τον αποκλεισμό ενός κόμματος «δεν χρησιμοποιούνται πλέον ιδεολογικοί χαρακτηρισμοί, όπως αρχικά είχε προταθεί, αλλά το λιγότερο αυθαίρετο κριτήριο της «πραγματικής ηγεσίας»». Παράλληλα, προτείνει την διαγραφή της περίπτωσης γ’ για την «ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» καθώς θεωρεί ότι αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και ανατρέπει την θετική πορεία της συνολικής ρύθμισης. «Όχι» από το ΚΚΕ «Η τροπολογία της κυβέρνησης επιβεβαιώνει αυτό που ήδη έχει καταγγείλει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές -μεταξύ άλλων με τη γενικόλογη αναφορά σε καταδίκες κι αδικήματα-, κάτω από τις οποίες μπορεί εύκολα να “http://www.thetimes|-.gr/”στεγαστεί”http://www.thetimes|-.gr/” η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, που, στο όνομα του ολοκληρωτισμού, εξισώνει το φασισμό με τη ριζοσπαστική και κομμουνιστική ιδεολογία και δράση» αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα στηρίξει καμία από τις προτεινόμενες τροπολογίες. «Αντίστοιχα, επικίνδυνους δρόμους ανοίγει και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλείται τον απαράδεκτο “τρομονόμο” και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο σε μια σειρά χώρες της ΕΕ απαγορεύονται ήδη κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες, σύμβολα. Αποδεικνύεται ότι ο φασισμός και οι διάφορες παραφυάδες του δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιες επικίνδυνες διατάξεις, όταν μάλιστα οι ίδιοι που τις εισηγούνται δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις ανοχή απέναντι στη δράση τέτοιων ομάδων» αναφέρει σε άλλο σημείο ο Περισσός για καταλήγει λέγοντας πως «Μόνο ο λαός και η νεολαία, με τη δράση τους και με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, μπορούν πραγματικά να τσακίσουν το ρατσισμό και το φασισμό, παλεύοντας για την ανατροπή της καπιταλιστικής σαπίλας που τους γεννά και τους». ΜεΡΑ25: Η Δημοκρατία δεν ακρωτηριάζεται «Η τροπολογία που έφερε η Κυβέρνηση δήθεν για τον αποκλεισμό των νεοναζί από τις εκλογές, επιβεβαιώνει δυστυχώς τα όσα εξ αρχής επισημάναμε: δεν γίνεται να ακρωτηριάσεις την δημοκρατία για να την διασώσεις δήθεν, από αυτούς που θέλουν να την ακρωτηριάσουν, γιατί αυτό είναι νίκη του Κασιδιάρη από τα δικά σου χέρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 και προσθέτει σε άλλο σημείο: Ως ΜέΡΑ25, δεν θα γίνουμε συνεργοί στην ηρωοποίηση του Κασιδιάρη και των λοιπών ναζί που θα επιτύχει η απαγόρευση που μεθοδεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην απατηλή πλάνη του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί η απαγόρευση να «φωτογραφίσει» αποκλειστικά ναζιστικά κόμματα χωρίς να αποτελέσει προοίμιο για ένα ντόμινο απαγορεύσεων με αντικομμουνιστική στόχευση – δεδομένου, μάλιστα, ότι είμαστε μέλη μιας ανιστόρητης Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κάθε 23η Αυγούστου, τσουβαλιάζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Στον αγώνα εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, οι δημοκράτες ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια Νέα Δημοκρατία που συστηματικά εντάσσει ναζί και φασίστες στην Αστυνομία και σε άλλους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Καταγγέλλουμε λοιπόν ως επικίνδυνα υποκριτική την μεθόδευση της κυβέρνησης. Δουλεύουμε νύχτα-μέρα, μαζί με όλους τους αντιφασίστες δημοκράτες, ώστε οι ναζί να συντριβούν ηθικά και πολιτικά παντού.» Βελόπουλος: Aντισυνταγματική η ρύθμιση Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκρινε αντισυνταγματική την κυβερνητική τροπολογία αν και όπως είπε «Τα όργανα του κόμματος συνεδριάζουν τη Δευτέρα. θα δούμε τα περί συνταγματικότητας της κυβερνητικής διάταξης και θα αποφασίσουμε συλλογικά. Άλλο να διαφωνώ με τους Ναζί και να θέλω να εξαφανιστούν από προσώπου γης και άλλο να στερώ το δικαίωμα από τον Ελληνικό λαό να επιλέξει». Ειδήσεις σήμερα: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία – Δείτε βίντεο Ο Κρις Σταμούλης ξανά στον τάκο του Survivor All Star και ο «ηγέτης» που… κρύβεται – Δείτε βίντεο Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κατακτώντας το 32ο της μουσικό βραβείο Χρήστος Μπόκας 06.02.2023, 06:38 BEST OF NETWORK 05.02.2023, 11:30 05.02.2023, 09:03 03.02.2023, 10:28 05.02.2023, 21:38 05.02.2023, 14:24 05.02.2023, 15:24

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )