Διπλό μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη από την Βουλή Την Τρίτη η συζήτηση και η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για την τροπολογία, η οποία ορθώνει απαγορευτικό στο καταδικασμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Η ερχόμενη Τρίτη θα είναι μια ιστορική μέρα στην πορεία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς, εφόσον υπερψηφιστεί η τροπολογία της κυβέρνησης που προβλέπει «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά αφορά και την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, τότε θα έχουμε την πρώτη φορά που η Πολιτεία ορθώνει, επί της ουσίας, απαγορευτικό στην κάθοδο κόμματος στις εκλογές. Πρακτικά, η μπάλα πηγαίνει μετά τη Βουλή στον Αρειο Πάγο, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την ανακήρυξη ή μη ενός συνδυασμού στις εκλογές, αν και η πολιτική εντολή θα είναι ξεκάθαρη. Επί της ουσίας, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη στο «ΘΕΜΑ», η τροπολογία που ήταν στα σκαριά εδώ και εβδομάδες προβλέπει ένα διπλό μπλόκο κυρίως για τους πρωτόδικα καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής: αφενός δεν θα μπορούν να βάζουν μπροστά «αχυρανθρώπους», αφετέρου δεν θα μπορούν να κάνουν ντρίμπλες και να βάλουν μετά υποψηφιότητα με άλλο κόμμα, «κρυπτόμενοι» ουσιαστικά σε έναν άλλο συνδυασμό. Το «κλειδί», κατά την κυβέρνηση, είναι η στόχευση της «πραγματικής ηγεσίας» των εν λόγω σχηματισμών, όπως του κόμματος «Ελληνες» που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλωστε, ο καταδικασθείς σκόπευε να βάλει επικεφαλής του συνδυασμού τον συνονόματο ξάδελφό του, την ώρα που κάνει πύρινα διαγγέλματα μέσα από τη φυλακή από το YouTube, με στικάκια και ηχογραφημένα μηνύματα που διανέμει στους δικηγόρους και τη σύντροφό του. Μάλιστα, η κυβερνητική τροπολογία έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει την «πραγματική ηγεσία», λέγοντας ότι «πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία». Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της MARC για τον ΑΝΤ1, οι πολίτες συντάσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία με το πιθανό «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη Aσφαλιστική δικλίδα Η άλλη ασφαλιστική δικλίδα είναι η επόμενη παράγραφος της τροπολογίας, με βάση την οποία ο Αρειος Πάγος θα λαμβάνει υπ’ όψιν την καταδίκη ιδρυτικών μελών ή υποψήφιων βουλευτών ενός κόμματος, όπως του κόμματος Κασιδιάρη ή της Χρυσής Αυγής, για τα αδικήματα που προβλέπονται στον νόμο. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανό κόμμα, με το οποίο ο Κασιδιάρης ή ο Μιχαλολιάκος θα επιχειρούσαν να κατέβουν. Η εν λόγω ρύθμιση, μάλιστα, απαντά και στο ερώτημα που έθεσε εντός του Υπουργικού Συμβουλίου της Πέμπτης κορυφαίος υπουργός προς τον Μάκη Βορίδη, αν έχει διασφαλιστεί ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα επιχειρήσει σε δεύτερο χρόνο να κατέβει ως απλός, συνεργαζόμενος βουλευτής με άλλο κόμμα του δεξιού φάσματος, για να πάρει την καταφατική απάντηση του κ. Βορίδη. Και, βεβαίως, η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τους «Ελληνες» του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά ένα παρόμοιο σενάριο με φόντο τη Χρυσή Αυγή, η οποία έκανε την επανεμφάνισή της με αφορμή την επέτειο των Ιμίων. Αστερίσκοι και συναίνεση Είναι κοινό μυστικό, βεβαίως, ότι η ρύθμιση δεν έχει ενθουσιάσει όλους τους συνταγματολόγους, αρκετοί εκ των οποίων εκφράζουν επιφυλάξεις για το πόσο ευρείες είναι ορισμένες διατυπώσεις της διάταξης, όπως π.χ. για το πώς τεκμηριώνεται η «πραγματική ηγεσία» ή πώς κρίνεται αν ένα κόμμα εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο διαπρεπής συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, πάντως, ο οποίος από νωρίς είχε τοποθετηθεί υπέρ της δυνατότητας ρύθμισης για το ζήτημα, επισημαίνει με άρθρο του την Παρασκευή (στην «Καθημερινή») ότι «η δεύτερη περίπτωση της κατατεθείσας ρύθμισης είναι βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Διότι, για τον αποκλεισμό ενός κόμματος, δεν χρησιμοποιούνται πλέον ιδεολογικοί χαρακτηρισμοί, αλλά το λιγότερο αυθαίρετο κριτήριο της πραγματικής ηγεσίας». Βεβαίως, ο κ. Αλιβιζάτος εκφράζει επιφυλάξεις για την αναφορά στην ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από την κυβέρνηση, πάντως, απαντούν ότι η ρύθμιση είναι συνταγματικά συμβατή και διαμηνύουν ότι δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα ακυρότητας της εκλογικής διαδικασίας, ακόμα και στο απευκταίο σενάριο που η πλευρά Κασιδιάρη προσφύγει και κάποια στιγμή, μετά από καιρό, τα δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματική τη διάταξη. Από την κυβέρνηση, παράλληλα, διαμηνύουν ότι η ευρύτερη συναίνεση επί της ρύθμισης είναι ζητούμενη, ώστε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα και προς τον Αρειο Πάγο που θα ανακηρύξει τα ψηφοδέλτια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναμένεται να μιλήσει στη Βουλή την Τρίτη, όπου το βάρος θα σηκώσουν περισσότερο ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάκης Βορίδης. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις υπόγειες προσπάθειες που γίνονται με αποδέκτη κυρίως τον διευθυντή του γραφείου του κ. Τσίπρα και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικός για την κυβερνητική ρύθμιση, επιδιώκοντας μια σαφέστερη αναφορά και προβλέποντας σε δική του ρύθμιση ότι ένα κόμμα δεν θα ανακηρύσσεται υποψήφιο εφόσον και ένα απλό μέλος του κόμματος έχει τελέσει εγκλήματα με ναζιστικό ή ρατσιστικό κίνητρο, στο πλαίσιο δράσης κόμματος ή στο όνομά του. Αντιθέτως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει επί διατυπώσεων, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται πιο θετικό να ψηφίσει την εν λόγω διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα ανοίξει τα χαρτιά του τη Δευτέρα, αν και κατά πληροφορίες δεν είναι επί της αρχής αρνητικός. Αντίθετα, κάθετη είναι η διαφωνία του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ 25 που εκτιμούν ότι με τη ρύθμιση ανοίγει κερκόπορτα στο άμεσο μέλλον και για κόμματα εξ αριστερών. Οσο για τον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη, εξαπολύει νέο γύρο απειλών μέσα από τις φυλακές και προαναγγέλλει αντεπίθεση με δικαστικές προσφυγές. Σημειωτέον, στην πρόσφατη έρευνα της MARC για τον ΑΝΤ1, οι πολίτες συντάσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία με το πιθανό «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη. Στην ίδια έρευνα της MARC, το 73,8% αναφέρει ότι συμφωνεί, το 22,2% ότι διαφωνεί και το 4% δεν απάντησε. Στην ίδια έρευνα, δε, το κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 3,4%, ενώ τάση εισόδου του στη Βουλή αποτυπώνουν και άλλες μετρήσεις. 