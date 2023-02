Μηταράκης στη συνάντηση με Βέμπερ: Πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική που να προστατεύει τα σύνορα

Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Μάνφρεντ Βέμπερ υποδέχθηκε σήμερα Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου, στο κτήριο «Κεράνη» ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης και ο κ. Βέμπερ είχαν συνάντηση εργασίας στην οποία συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα και αντάλλαξαν απόψεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό θέμα ήταν η εξεύρεση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ουσιαστική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και η ανάγκη για αποτελεσματική αλληλεγγύη προς τα κράτη πρώτης υποδοχής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξενάγησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων που λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Κέντρο είναι συνδεδεμένο με τις δομές φιλοξενίας και μέσω οπτικής απεικόνισης στοχεύει στην πρόληψη έκτακτων περιστατικών στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελέγχου και της ασφάλειας για διαμένοντες, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες. Στη συνέχεια οι κ.κ. Μηταράκης και Βέμπερ προέβησαν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε το πάγιο και εκπεφρασμένο αίτημα της χώρας μας για άμεσες και συνολικές λύσεις στη διαχείριση του Μεταναστευτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την πρόσφατη αποτύπωση των θέσεών του οι οποίες απηχούν εν πολλοίς στις θέσεις της Ελλάδας, ενώ σημείωσε πως πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. «Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση της Ελλάδος, θέση του ΕΛΚ είναι ότι πρέπει να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατασκευής φράχτη. Είμαστε απέναντι στις ιδεοληψίες της Aριστεράς. Η χώρα μας ήταν απέναντι σε καμπάνια fake news εδώ και τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης. «Χρειάζεται επίσης να υπάρχει υποχρεωτική αναγκαστική αλληλεγγύη με μετεγκαταστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος προστασίας», τόνισε χαρακτηριστικά. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφερόμενος στην προστασία των συνόρων και επομένως τα τεχνικά μέτρα, καθώς και στην επιλογή του φράκτη ως τεχνικό μέσο για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότησή του από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σημείωσε: «Η Ομάδα του ΕΛΚ, το Κόμμα του ΕΛΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δεσμευτεί πλήρως για αυτήν την προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτοί, που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα, μπορούν εύκολα να πουν «αυτό δεν είναι απαραίτητο», αλλά όσοι συνδέονται με τα σύνορα, όσοι είναι κοντά στα σύνορα ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.» Μετά την ολοκλήρωση των κοινών δηλώσεων ο κ. Μηταράκης και ο κ. Βέμπερ μετέβησαν στην Δομή Προσωρινής Υποδοχής στο Σχιστό όπου και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνο Λογοθέτη. Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Μηταράκη «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber για την επίσκεψή του στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ρόλος του προσωπικά, αλλά και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση της Ελλάδος, θέση του ΕΛΚ είναι ότι πρέπει να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατασκευής φράχτη. Είμαστε απέναντι στις ιδεοληψίες της Aριστεράς. Η χώρα μας ήταν απέναντι σε καμπάνια fake news εδώ και τρία χρόνια. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει νόμιμες διόδους μετανάστευσης και να είμαστε απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Χρειαζόμαστε επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας πίσω στις χώρες διέλευσης ή στις χώρες προέλευσης. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και τις χώρες προέλευσης. Χρειάζεται επίσης να υπάρχει υποχρεωτική αναγκαστική αλληλεγγύη με μετεγκαταστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος προστασίας. Στα πλαίσια αυτής της ευρωπαϊκής συζήτησης, η χώρα μας στις 23 και στις 24 Φεβρουαρίου θα συνδιοργανώσει τη δεύτερη ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη για τα σύνορα». Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Βέμπερ «Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα. Πρώτα από όλα, θέλω να στείλω τις σκέψεις μας στους Τούρκους φίλους μας έχοντας στο μυαλό τον σεισμό στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Υπάρχουν πολλά θύματα, η Ευρώπη δείχνει πολλή αλληλεγγύη τώρα προκειμένου να βοηθήσει τους Τούρκους φίλους μας να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αυτή η εβδομάδα είναι μια σημαντική εβδομάδα για την Ευρώπη στη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ασχολείται με θέματα μετανάστευσης. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους Έλληνες φίλους μας, τις ελληνικές αρχές, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου Σένγκεν. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού που κάνουμε στα εξωτερικά σύνορα και είναι υπέροχο να βλέπουμε την Κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και υπό την ηγεσία των αρμόδιων υπουργών να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τον Νόμο, την υπάρχουσα νομοθεσία σε καθημερινές πρακτικές. Θέλω να αναφέρω και τους συνοριοφύλακες. Οι άνδρες στα σύνορα κάνουν μια δύσκολη δουλειά και τους ευχαριστώ για τη δέσμευσή τους στην προστασία των συνόρων μας. Έχουμε τώρα μερικές ερωτήσεις μπροστά μας. Το πρώτο πιο σημαντικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προστασία των συνόρων λειτουργεί πραγματικά και επομένως τα τεχνικά μέτρα, καθώς και ένας φράκτης θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, πρέπει να είναι ή είναι δυνατή επιλογή και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ομάδα του ΕΛΚ, το Κόμμα του ΕΛΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δεσμευτεί πλήρως για αυτήν την προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτοί, που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα, μπορούν εύκολα να πουν «αυτό δεν είναι απαραίτητο», αλλά όσοι συνδέονται με τα σύνορα, όσοι είναι κοντά στα σύνορα ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες επανεισδοχής. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους ανθρώπους στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Πέρυσι, 340.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν μετά από νομική αξιολόγηση και νομική διαδικασία να φύγουν από την ΕΕ, αλλά μόνο 40.000 έφυγαν τελικά από το ευρωπαϊκό έδαφος. Εκεί λοιπόν, βλέπω μεγάλο πρόβλημα από τη μη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Έπειτα, θα ήθελα να μιλήσω για τις δραστηριότητες των ΜΚΟ στη Μεσόγειο. Όλες οι δραστηριότητες που διασώζουν ζωές είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Ως Ευρωπαίοι, αμφισβητούμαστε ακόμη περισσότερο ως προς την αύξηση των δραστηριοτήτων μας στη Μεσόγειο θάλασσα, ώστε κανείς να μην χάσει τη ζωή του. Αλλά από την άλλη χρειαζόμαστε κοινή κατανόηση, στο πώς να το κάνουμε, χρειαζόμαστε έναν κοινό κώδικα επαφής στη Μεσόγειο μεταξύ των κρατικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, ότι συμβαδίζουν, ότι η διάσωση ζωών βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτές είναι οι τρεις πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες, από την άποψη του ΕΛΚ, από τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και είμαι βέβαιος ότι η οικογένεια του ΕΛΚ σε αυτό το επίπεδο είναι ενωμένη σε αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα. Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι η Ευρώπη έδειχνε πάντα μια ανοιχτόκαρδη προσέγγιση, όταν πρόκειται για ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά τη βοήθειά μας. Το δείξαμε πριν από χρόνια, όταν στη Γιουγκοσλαβία γινόταν μεγάλος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είχαμε τον πόλεμο στη Συρία, όταν η Ευρώπη υποδέχτηκε πολύ κόσμο από τη Συρία. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, περίπου 8 εκατομμύρια Ουκρανοί ήρθαν στην ΕΕ, ήρθαν σε ευρωπαϊκές χώρες και δείξαμε μια ανοιχτή προσέγγιση σε όλες. Είναι μια σαφής ένδειξη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν και ότι αυτό υπάρχει στο ευρωπαϊκό DNA. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε στην Αθήνα». 