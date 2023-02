Μητσοτάκης – Βέμπερ συζήτησαν για μεταναστευτικό και ελληνοτουρκικά

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Επίσης, ανέλυσαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και συζήτησαν για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Νωρίτερα ο Manfred Weber επισκέφθηκε τη δομή προσωρινής υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Σχιστό. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου. Νωρίτερα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ συναντήθηκε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο όπου ενημερώθηκε για τη συνεχή μεταναστευτική πίεση που δέχονται τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Εκεί, ο πρόεδρος του ΕΛΚ σε δηλώσεις του χαρακτήρισε «απαράδεκτη την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία» και πρόσθεσε ότι η «Ευρώπη ενωμένη βρίσκεται στα σύνορα του Έβρου». Ο κ. Βέμπερ στις δηλώσεις του, είπε συγκεκριμένα: «Είναι πολύ σπουδαίο για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Αθήνα και να λαμβάνω άμεσα πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην προστασία των συνόρων. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και την ελληνική συνοριοφυλακή για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλους τους Ευρωπαίους. Και αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου και της Συνθήκης Σένγκεν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τα στοιχεία και την αποτροπή 260.000 παράνομων μεταναστών να περάσουν τα σύνορα. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι υπερήφανοι για την τήρηση του νόμου και των κανόνων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των ελληνικών αρχών και του FRONTEX. Η Ευρώπη ενωμένη βρίσκεται εδώ στα σύνορα του Έβρου. Είναι απαράδεκτη η εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Τουρκία. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στη λογική διαχείριση των συνόρων μαζί μας, προς το συμφέρον των μεταναστών. Σήμερα έχουμε στο μυαλό μας την τραγωδία που προκάλεσε ο σεισμός στα τουρκοσυριακά σύνορα και στα θύματα που υπάρχουν εκεί». Ειδήσεις σήμερα: Μάντσεστερ Σίτι: Σε έλεγχο για ψευδή οικονομικά στοιχεία – Πιθανή ακόμα και αποβολή από την Premier League Κακοκαιρία Μπάρμπαρα: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Χιόνια το βράδυ ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική Τουρκία: Δεύτερος σεισμός 7,7 Ρίχτερ – Συγκλονιστικά βίντεο

