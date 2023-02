ΝΔ: Με δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» στις κάλπες – «Κλειδώνουν» τις επόμενες δύο εβδομάδες τα ψηφοδέλτια

Με τον χρόνο μέχρι την προκήρυξη των εκλογών να λιγοστεύει, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση κόντρα στο δίλημμα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα την Παρασκευή, το «Δημοκρατία ή ΝΔ». Στο Μέγαρο Μαξίμου άκουσαν τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και, συνδυαστικά με την είσοδό του υπό τους ήχους του ύμνου του ΕΑΜ, προετοιμάζονται για μια προεκλογική περίοδο σε υψηλά ντεσιμπέλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, θέτει με τη σειρά του διλήμματα στους πολίτες, εστιάζοντας στην προσωπική του σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα και εκτιμώντας ότι υπερέχει, στις βασικές πολιτικές κατηγορίες, του πολιτικού του αντιπάλου. «Ο Αλέξης Τσίπρας φοβάται ακόμα και να θέσει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Φοβάται ακόμα και να πει στον κόσμο ότι θα είναι καλύτερος πρωθυπουργός από τον Μητσοτάκη», ανέφερε χθες χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, δίνοντας τον τόνο. Ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου επέλεξε να τοποθετηθεί χθες επί του διλήμματος που παρουσιάζει το Μαξίμου, συνδέοντάς το με την ανάγκη διεξαγωγής ντιμπέιτ. «Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» το θέτουμε επτά χρόνια τώρα, με συνεχείς προσκλήσεις σε τηλεμαχία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που το βάζει στα πόδια τρέμοντας τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η κλεψύδρα, όμως, άδειασε», ανέφερε η κ. Τσαπανίδου. Τοξικότητα Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, προτίθεται να συνεχίσει στη λογική των σκληρών, προσωπικών διλημμάτων στον δρόμο προς τις κάλπες, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται για «φορτία τοξικότητας» από μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικά ήταν, άλλωστε, τα όσα είπαν σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ δύο κεντρικά και προβεβλημένα στελέχη του κόμματος, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο Παύλος Πολάκης, με πιο χαρακτηριστική τη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Σπίρτζης «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». «Το τι εννοεί με το άγριο και το πώς το άγριο συμβαδίζει με τη Δημοκρατία, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Το ξέρουμε από την «πρώτη φορά», σχολίασε η ΝΔ με αφορμή των εν λόγω δηλώσεων, ενώ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από μέρους ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση ούτε καν για το ύφος που χρησιμοποίησαν οι κ. Σπίρτζης και Πολάκης. Κάτι που για το Μέγαρο Μαξίμου σημαίνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι διατεθειμένη να μετέλθει κάθε μέσου, προκειμένου να «κόψει» τη φόρα της ΝΔ για ένα ποσοστό την πρώτη Κυριακή των εκλογών που θα τη φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Κλείνουν τα ψηφοδέλτια Εν μέσω αυτού του κλίματος, πάντως, η ΝΔ κινείται για να κλείσει όλες τις προεκλογικές εκκρεμότητες. Όπως έγραψε το ΘΕΜΑ την Κυριακή, η τριανδρία που ασχολείται με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ήτοι οι Γιάννης Μπρατάκος, Παύλος Μαρινάκης και Θανάσης Νέζης, έχουν κάνει την ουσιαστική προεργασία και έχουν κλείσει σχεδόν κατά 100% τις λίστες. Κατά πληροφορίες, πάνω από 400 ονόματα έχουν κλειδώσει επί συνόλου 430 υποψηφίων. Με άλλα λόγια, έχουν μείνει ελάχιστες εκκρεμότητες, ενώ και αρκετοί ενδιαφερόμενοι θα μείνουν εν τέλει εκτός ψηφοδελτίων. Καθώς εκκρεμεί, πάντως, η τελική έγκριση του κ. Μητσοτάκη για τα ψηφοδέλτια, η σχετική συνάντηση επί του θέματος τοποθετείται ίσως για την επόμενη εβδομάδα, μετά την περιοδεία που θα κάνει στις 13-14 του μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Κοζάνη και Καστοριά, καθώς η μετάβασή του, αύριο Τρίτη, αναβλήθηκε λόγω καιρού. Αρμόδια στελέχη, πάντως, καταγράφουν μεγάλο ενδιαφέρον πολιτών να είναι στις γαλάζιες λίστες, ενώ γίνονται συζητήσεις με ορισμένα ονόματα-έκπληξη, όπως, για παράδειγμα, ο δημοφιλής παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, μένοντας σε εκλογικό κλίμα, θα δώσει το απόγευμα της Τετάρτης, καιρού επιτρέποντος, το παρών στην πίτα της γραμματείας Οργανωτικού του κόμματος στο ξενοδοχείο intercontinental. Ειδήσεις σήμερα: Σύσταση Πυροσβεστικής για την κακοκαιρία: Οι εργαζόμενοι να πάνε για δουλειά μετά τις 10.00 το πρωί Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρά τρία παιδάκια και μια γυναίκα στο ναυάγιο βάρκας με μετανάστες Ιρένα Σέντλερ: Η Πολωνή που έσωσε 2.500 παιδιά από τους Ναζί

