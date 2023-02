Ξανθός: «Αναγνώρισα ότι υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής νέων ανθρώπων στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ»

«Σε μια ανοικτή συζήτηση πριν από 1,5 μήνα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρθηκα στο έλλειμα παρουσίας ειδικευόμενων γιατρών στο ψηφοδέλτιο που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ. Και αναγνώρισα ότι υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής νέων ανθρώπων στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην υπουργός, Ανδρέας Ξανθός σε δήλωσή του, απαντώντας σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή». Ωστόσο, «το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Απογευματινής» είναι χαρακτηριστική απόδειξη. Ο τίτλος «ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κοινωνία» δεν έχει καμιά σχέση με δική μου δήλωση» αναφέρει ο κ. Ξανθός, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει όντως να είναι σε απελπισία» και κάνοντας ακόμη λόγο για «φαιδρή και μάταιη επιχείρηση πολιτικού αντιπερισπασμού». Αναφερόμενος, επιπλέον, στο έλλειμμα νέων στελεχών στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην υπουργός υποστήριξε πως «είναι μία πολιτική και οργανωτική πρόκληση που συλλογικά επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε με το άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία, με τη διεύρυνση της κοινωνικής μας επιρροής και με την ένταξη νέων μελών στις οργανώσεις μας», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η προσπάθεια, που ξεκίνησε από το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι σε εξέλιξη και προφανώς δεν αποτελεί «μια τρύπα στο νερό». Σημειωτέον ότι, κατά το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή», ο κ. Ξανθός ανέφερε για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πως «είμαστε ένα κόμμα γηρασμένο. Δεν έχουμε νέους ανθρώπους», περιγράφοντας προς επίρρωση αυτού πως «στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ δεν είχαμε νομίζω κανένα ειδικευόμενο γιατρό να κατεβάσουμε στο ψηφοδέλτιό μας. Είχαμε κάποιους ελάχιστους επικουρικούς, ελάχιστους επιμελητές Β΄ και οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν Διευθυντές, άνθρωποι υπό συνταξιοδότηση». Αναφορικά με τη δημόσια ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «είναι τραγική η επικοινωνιακή μας επίδοση. Εν αντιθέσει προφανώς με την τρομερή επικοινωνιακή υπεροπλία που έχει αυτή η κυβέρνηση» φέρεται να υποστήριξε ο κ. Ξανθός, προσθέτοντας πως «κατά την άποψή μου, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να έχουμε στελέχη να σταθούν στα μίντια. Κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε δικτύωση με ανθρώπους που έχουν επαφή με την κοινωνία. Εκεί που διαμορφώνονται οι κοινωνικοί συσχετισμοί. Με τους χώρους εργασίας, με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τα σωματεία, με τα επιμελητήρια, με τους επιστημονικούς φορείς και τους αθλητικούς συλλόγους. Θέλει μια άλλου τύπου κοινωνική επαφή και γείωση, η οποία δεν υπάρχει». Ειδήσεις σήμερα:Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν πολύ ικανοποιητική, λέει ο Μητσοτάκης για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» Πέρασε το πρώτο «κύμα» κακοκαιρίας – Επιδείνωση το βράδυ «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό στην Τουρκία: Εγκλωβισμένη καταγράφει τις στιγμές κάτω από τα ερείπια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )