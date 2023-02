ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 06.02.2023, 19:32 Οικονόμου για υποσχέσεις Τσίπρα: Έχουν τόση αξία όση είχαν και οι μουσαμάδες στο Μετρό Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκρποσώπου στην ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη «Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της δικαιοσύνης μεσολαβεί πάντοτε μια άβυσσος. Όπως και το 2015, ο κ. Τσίπρας υπόσχεται δικαιοσύνη και θα μοιράσει πολλή αδικία. Όσα ασύδοτα τάζει οδηγούν και πάλι στη διάλυση, την ανασφάλεια, τη θεσμική εκτροπή και τη χρεοκοπία», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Οι πολίτες ξέρουν ότι οι ακατάσχετες υποσχέσεις του έχουν τόση αξία όση είχαν και τα εγκαίνια των μουσαμάδων που παρουσίαζε σαν Μετρό Θεσσαλονίκης το 2018. Η διαφορά μας είναι ότι στο τέλος της φετινής χρονιάς εμείς παραδίδουμε στους Θεσσαλονικείς ένα πλήρως λειτουργικό Μετρό, ενώ παράλληλα εκτελούνται άλλα 30 εμβληματικά έργα που αλλάζουν την πόλη. Το χειρότερο για εκείνον είναι ότι τη διαφορά αυτή την γνωρίζουν από προσωπική τους εμπειρία οι πολίτες». Μάλιστα, ο κ. Οικονόμου στο «υστερόγραφο» της δήλωσής του τονίζει: «ΥΓ: Το να φορά πατριωτικό και δημοκρατικό προσωπείο αυτός που ασυγχώρητα άφησε περιθώριο σε εθνικιστικές εξάρσεις περί τάχα “μακεδονικής” γλώσσας, αυτός που συγκυβέρνησε με εθνικολαϊκιστές, αυτός που δεν ψήφισε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τις διεθνείς συμμαχίες ενίσχυσης της πατρίδας, συνιστά θράσος απύθμενο». Ειδήσεις σήμερα:Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό στην Τουρκία: Εγκλωβισμένη καταγράφει τις στιγμές κάτω από τα ερείπια Πόσο θα επηρεάσουν την Ελλάδα οι φονικοί σεισμοί στην Τουρκία – Τι λένε οι σεισμολόγοι Επταήμερο εθνικό πένθος ανακοίνωσε ο Ερντογάν μετά τα 7,8 Ρίχτερ BEST OF NETWORK 06.02.2023, 18:07 06.02.2023, 16:51 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 20:05 06.02.2023, 20:15 06.02.2023, 17:46

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )