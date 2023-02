Οικονόμου: Επαρκής ο σχεδιασμός για την κακοκαιρία, επενδύουμε στην πρόληψη

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους δύο λαούς από τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 Ρίχτερ την Τουρκία και τη Συρία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι τη θλίψη και τη συμπαράστασή του εξέφρασε με δημόσια τοποθέτησή του και ο πρωθυπουργός. «Η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των δύο λαών αποστέλλοντας άμεσα βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής». Εξήγησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια. «Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα C130 με μονάδα της ΕΜΑΚ με προσωπικό του ΕΚΑΒ με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Αντισεισμικής Προστασίας ο κ. Λέκκας, προκειμένου εκεί στο πεδίο να συνδράμουμε στις προσπάθειες για τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής». Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου πέρασε στην εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας. Επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πολλές δυσχέρειες, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές σε κάθε επίπεδο. Αναφέρθηκε στις συνεχείς συσκέψεις της Πολιτικής Προστασίας ήδη από την περασμένη εβδομάδα και το συντονισμό και είπε πως άμεση ήταν και η αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας όπου αυτές παρατηρήθηκαν. «Η κυβέρνηση αξιοποιεί την προγενέστερη εμπειρία, διδάσκεται από προηγούμενες αδυναμίες, από λάθη, από αδράνειες, ώστε να βελτιώνεται ο κρατικός μηχανισμός και να τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών σε αυτού του είδους τα φαινόμενα», τόνισε. «Επενδύουμε στην πρόληψη και με την ανάλυση των δεδομένων με την εισαγωγή τεχνογνωσίας, με αρτιότερη προετοιμασία και με επαγγελματική διαχείριση προχωράμε βήμα-βήμα προς τους στόχους μας όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και πρωτίστως την ασφάλεια των ανθρώπων και των υποδομών». Στο σημείο αυτό τόνισε ότι με αφορμή την κακοκαιρία έχει σημασία να μην παραγνωρίζουμε τη ιδιαίτερα μεγάλη αξία της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας που μπορούν να δίνουν λύσεις και διεξόδους σε συνθήκες αντίξοες. Τέθηκαν σε λειτουργία 33.120 ηλεκτρονικές τάξεις είπε και τόνισε ότι αυτά ήταν αδιανόητα το 2019, αναλύοντας εργαλεία μέσω των οποίων κατέστη δυνατή αυτή η αλλαγή όπως τα voucher που αξιοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς αλλά και νέους και νέες από 4-24 ετών για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού έτσι ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτού του είδους την εκπαίδευση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διάταξη με στόχο τη μη ανακήρυξη εγκληματικών οργανώσεων ως κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές επισημαίνοντας πως κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια η σχετική τροπολογία. Ξεκαθάρισε ότι η νέα ρύθμιση δεν έρχεται ούτε ξαφνικά ούτε σε νομικό κενό αλλά είναι το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας της ελληνικής Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προηγούμενες κινήσεις στην ίδια γραμμή. Υπογράμμισε ότι ουσιαστικά σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να κλείσει ένα παράθυρο, προηγούμενης διάταξης, που δεν είναι άλλο, από το να ενδύεται μία κατ’ ουσίαν εγκληματική οργάνωση μανδύα κομματικού σχηματισμού. Αφορά μάλιστα ακόμη και τις περιπτώσεις εκείνες που η ηγεσία του κόμματος είναι εικονική, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί «αχυράνθρωποι», αλλά την πραγματική ηγεσία ασκούν άλλα πρόσωπα τα οποία βαρύνονται με σημαντική ποινική καταδίκη. Η διάταξη «ακουμπά» και τον πραγματικό ηγέτη του μορφώματος αυτού και όχι μόνο τον «αχυράνθρωπο». Στόχος όπως είπε είναι να θέσει τις προϋποθέσεις ώστε εγκληματικές οργανώσεις να μην ανακηρύσσονται από τον ‘Αρειο Πάγο ως κόμματα και να μη συμμετέχουν στις εκλογές με τον μανδύα ενός κόμματος. Εξήγησε τη λογική στην οποία υπακούει η εκπόνηση της διάταξης αυτής για την οποία όπως είπε η κυβέρνηση ενημέρωσε τα κόμματα ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο με στόχο την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. «Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας. Είναι μία στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν συντεταγμένα να σταθούν απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία κι εδώ δεν χωρούν ούτε υποσημειώσεις, ούτε αστερίσκοι, ούτε εξαιρέσεις, ούτε προσχηματικές διαφωνίες», υπογράμμισε. «Η Δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επίβουλο». Είπε ακολούθως δύο λόγια για την υπόθεση της κ. Σαββαΐδου επισημαίνοντας ότι είναι υποχρεωμένος ηθικά και πολιτικά να σχολιάσει την καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση της πρώην γγ δημοσίων εσόδων της κ. Σαββαΐδου, η οποία υπηρέτησε στο διάστημα από 24 Ιουνίου του 2014 έως τις 22 Οκτωβρίου του 2015, όταν απομακρύνθηκε με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και κυρίως τη μη ύπαρξης αποτελεσματικού ένδικου μέσου. Αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κ. Γεροβασίλη ως κυβερνητικής εκπροσώπου τότε, για τις οποίες το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας της κ. Σαββαΐδου. Κατηγόρησε μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προτάσσει την πολιτική αποτίμηση από τη δικαστική διερεύνηση. Ειδήσεις σήμερα: Ο Κρις Σταμούλης ξανά στον τάκο του Survivor All Star και ο «ηγέτης» που… κρύβεται – Δείτε βίντεο Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κατακτώντας το 32ο της μουσικό βραβείο Σεισμός 7,7 Ρίχτερ: Πάνω από 500 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία – Είχε διάρκεια 1 λεπτό

