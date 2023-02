Ο Δένδιας ανακοίνωσε έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας για τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον ενημέρωσε για την άμεση παροχή βοήθειας Επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη για την παροχή έκτακτης συνεισφοράς της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τους σεισμούς και ανθρωπιστική βοήθεια προς Τουρκία και Συρία είχε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στη Γενεύη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Η ΜΑ στον ΟΗΕ στη Γενεύη επικοινώνησε άμεσα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) & ανακοίνωσε έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών & την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω του OCHA, σε Τουρκία & Συρία» έγραψε ο κ. Δένδιας στο twitter. Η ΜΑ στον ΟΗΕ στη Γενεύη επικοινώνησε άμεσα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) & ανακοίνωσε έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών & την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω του OCHA, σε Τουρκία & Συρία.— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2023 Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας συλλυπητήρια για τα θύματα από τον σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα. Παράλληλα, τον ενημέρωσε για την άμεση παροχή βοήθειας από την Ελλάδα. «Μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, επικοινώνησα με τον Τούρκο ομόλογό μου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και αντιμετώπισης της καταστροφής», είχε γράψει στο Twitter ο Νίκος Δένδιας Ειδήσεις σήμερα: Ο dj «μου έριξε μπουνιά στο σαγόνι και δάγκωσε το αυτί του συντρόφου μου», λέει το μοντέλο Πανικός και ουρλιαχτά σε live μετάδοση την ώρα του μετασεισμού των 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Χιόνια το βράδυ ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 06.02.2023, 07:42 BEST OF NETWORK 06.02.2023, 16:00 06.02.2023, 11:27 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 12:30

