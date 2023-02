Σκέρτσος: Ο κρατικός μηχανισμός μαθαίνει και γίνεται καλύτερος «Μαθαίνουμε να ζούμε με την πρόληψη, μαθαίνουμε από τα λάθη μας», δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας «Έχουμε πλέον ένα μηχανισμό που μπορεί να διαχειρίζεται ακραία φαινόμενα […] μαθαίνει και γίνεται καλύτερος», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Εισαγωγικά, όμως, ο ‘Α. Σκέρτσος εξέφρασε την οδύνη και τη θλίψη της κυβέρνησης για το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία. Με την ταυτόχρονη δε, επισήμανση ότι η χώρα μας θα συνδράμει τους πληγέντες, προσέθεσε, «γνωρίζουμε από σεισμούς, γνωρίζουμε από δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, δίπλα και στους γείτονές μας». Για το θέμα της κακοκαιρίας, εν συνεχεία, παρατήρησε: «Μαθαίνουμε να ζούμε με την πρόληψη, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αντιμετωπίζουμε για τρίτη συνεχή χρονιά μια σφοδρή κακοκαιρία, ένα μεγάλο χιονιά που πλήττει ένα μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Δεν είναι συνηθισμένος και εκπαιδευμένος ο κρατικός μηχανισμός στο να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα», παρόλ’ αυτά, συμπλήρωσε, «μαθαίνει και γίνεται καλύτερος -και αυτή είναι η γενική εικόνα που έχουμε όλοι, πολίτες και δημόσια διοίκηση». Αναλυτικά, «έχουμε κάνει σοβαρά βήματα προόδου στην αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης. Θυμίζω ότι πρόπερσι είχαμε πάρα πολλές διακοπές ηλεκτροδότησης, πέρυσι αρκετές, φέτος πολύ λιγότερες. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε αυξήσει τα κλαδέματα, έχουμε κάνει επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έχουμε λιγότερες ζημιές από την κακοκαιρία. Έχουμε δημιουργήσει συστήματα τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα όταν έχουμε μια σφοδρή κακοκαιρία ο κρατικός μηχανισμός να συνεχίζει να λειτουργεί». Και, ακολούθως, «έχει βελτιωθεί, πολύ σημαντικά θα έλεγα, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται η κεντρική κυβέρνηση και διοίκηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες και τους δήμους. Από την περασμένη εβδομάδα οι μετεωρολόγοι μαζί με τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους συνεδριάζουν, εκτιμούν την κατάσταση, βλέπουν την πορεία του καιρού. Έχουμε αυτήν τη στιγμή ένα καιρικό φαινόμενο με εντάσεις και υφέσεις. Το να κλείνει προσωρινά ένα οδικό δίκτυο και να ανοίγει στη συνέχεια είναι αναγκαίο για να μπορεί να καθαρίζεται», ανέφερε επίσης και προσέθεσε: «Καμία κεντρική αρτηρία δεν έχει κλείσει στο Λεκανοπέδιο, η εθνική οδός δέχθηκε πολύ χιόνι, 70 – 80 εκατοστά σε διάφορα σημεία. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κρατικό μηχανισμό, το μηχανισμό των δήμων και των περιφερειών, γιατί έχουν φανεί σε αυτή τη συγκυρία αντάξιοι των προσδοκιών, δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα». Και, σε επόμενο σημείο, «το 112 προετοίμασε και τους πολίτες, έδωσε πληροφόρηση, έδωσε οδηγίες, είχαμε τακτικές ενημερώσεις από την Πυροσβεστική. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πλέον ένα μηχανισμό που μπορεί να διαχειρίζεται ακραία φαινόμενα να ενημερώνει τους πολίτες και να επιτελεί το ρόλο που πρέπει να έχει ένα κράτος. Το κράτος πρέπει να βοηθάει τους πολίτες να είναι ελεύθεροι και ασφαλείς», κατέληξε. Για την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη Σε ό,τι αφορά την υπό ψήφιση διάταξη για τους όρους συμμετοχής των κομμάτων στις εκλογές, ο υπουργός Επικρατείας ξεκίνησε την απάντησή του από ένα σχόλιο για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει ούτως ή άλλως μια τακτική ως προς την παρουσία στη Βουλή που είναι και απαράδεκτη και αντιδημοκρατική. Δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ορθή και ελεύθερη, κατά το Σύνταγμα, λειτουργία του πολιτεύματος, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι διασταλτική και πιθανώς πολύ επιζήμια σε σχέση με αυτό που όλοι θέλουμε να περιφρουρήσουμε, δηλαδή τη δημοκρατική εκπροσώπηση πολιτών και κομμάτων». Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πρόταση, είναι «στα όρια του Συντάγματος, λαμβάνει υπ’ όψιν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων που έχουν διαχειρισθεί αντίστοιχα ζητήματα». Εκτίμησε δε, ότι «θα υπάρξει επαρκής αριθμός βουλευτών που θα ψηφίσουν τη διάταξη και θα δείξουν ότι η Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, είναι μια μαχόμενη δημοκρατία». Που μαθαίνει από το παρελθόν και δεν επιτρέπει σε φορείς που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, να εκπροσωπηθούν στη Βουλή». Η προτεινόμενη ρύθμιση «πατάει πάνω στο άρθρο 29 του Συντάγματος, για τα κόμματα που οφείλουν να υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Δεν είναι αντισυνταγματική η διάταξη, όπως κάποιοι διατείνονται. Είναι μια διάταξη που ενεργοποιεί ένα άρθρο που έως τώρα παρέμενε ανενεργό και να συμπληρώσει μια διάταξη που έχει ψηφισθεί από ευρεία πλειοψηφία το 2021, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την εκπροσώπηση τέτοιων φορέων στο Κοινοβούλιο». Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Χρήστου Σπίρτζη ότι το κόμμα του «θα επαναφέρει τη δημοκρατία στη χώρα μας είτε με το καλό είτε με το άγριο», ο υπουργός Επικρατείας διατύπωσε τη θέση ότι η φράση αυτή «δείχνει την αντίληψη που έχει για τη δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατά τα άλλα μάχεται για την ποιότητα της δημοκρατίας. Είναι θλιβερές τέτοιες διατυπώσεις, κινούνται εκτός του δημοκρατικού τόξου». Επιβεβαιώνει, επί πλέον, τον τρόπο με τον οποίο «διαχειρίσθηκε τους θεσμούς τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησής του». Και, εν συνεχεία, «ο ΣΥΡΙΖΑ πιάνεται από ένα μεμονωμένο περιστατικό που όντως είχε προβλήματα, που πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε, αναλάβαμε πρωτοβουλίες, υπήρξε πολιτική ευθύνη». Είναι, συμπλήρωσε, «μια σοβαρή υπόθεση, το έχει πει πολλές φορές ο πρωθυπουργός. Έχουν υπάρξει παραιτήσεις, έχει υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εκσυγχρονίζει ένα πλαίσιο, που επί 30 χρόνια κανείς δεν είχε αγγίξει, αντιθέτως έγινε χειρότερο επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να διαχειρισθεί η δικαιοσύνη και μόνο η δικαιοσύνη». Όχι μαθήματα δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ Στο σημείο αυτό δε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της μείζονος αντιπολίτευσης λέγοντας πως «μαθήματα δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει, αντιθέτως πρέπει να απολογηθεί. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καταδικάζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα για την υπόθεση Σαββαΐδου, που είχε απομακρυνθεί από την υπουργό Γεροβασίλη. Είδαμε την ελληνική δικαιοσύνη να καταδικάζει τον κ. Πολάκη για επίθεση σε ένα δημοσιογράφο, τον κ. Παπαχρήστο. Βλέπω, συνεπώς, τα ζητήματα που δήθεν κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την ελευθερία του Τύπου, την ποιότητα και τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας, πώς λειτούργησε όσο ήταν κυβέρνηση. Αυτό ουσιαστικά θέλει να επαναλάβει και τώρα». Πάντως, «δεν πρέπει να έχουμε ένταση (ως τις κάλπες). Η τοξικότητα και η ένταση δεν πρέπει να επικρατήσει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα», συμπλήρωσε. Κλείνοντας με τα οικονομικά, αναγνώρισε πως υπάρχει «μια μεγάλη πίεση στα εισοδήματα από τη διεθνή κρίση που επηρεάζει τις τιμές των αγαθών. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε πάρει μέτρα που επηρεάζουν προς τα κάτω το κόστος ενέργειας», προέταξε και επικαλέσθηκε τις σημαντικές, όπως είπε, αυξήσεις στο μηνιαίο εισόδημα και τις μειώσεις της φορολογίας. Ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 7,2% σε ετήσια βάση, στα τρόφιμα είναι υψηλότερος, κοντά στο 15%, ανέφερε εξ άλλου προβλέποντας και στις τιμές των τροφίμων αποκλιμάκωση. Εξήγησε δε, πως υπάρχει χρονοκαθυστέρηση της τάξης των 6 ως 8 μηνών στον πληθωρισμό των τροφίμων σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό. Η συνέντευξη έκλεισε με τον Α. Σκέρτσο να υπογραμμίζει το «σημαντικό εθνικό στόχο», που η χώρα έχει να πετύχει φέτος: την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Έχει ως προϋπόθεση το πλεόνασμα στον εθνικό προϋπολογισμό, σημείωσε και έκλεισε εξηγώντας τις πρακτικές πλευρές που συνεπάγεται αυτή. Επί παραδείγματι ότι η χώρα θα πληρώνει λιγότερα χρήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους και, ως εκ τούτου, θα εξασφαλίζονται πόροι για περισσότερο κοινωνική πολιτική, άρα «θα έχει πρακτικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων», κατέληξε. 