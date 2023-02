ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 06.02.2023, 19:32 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 06.02.2023, 18:58 Συνάντηση Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας Οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και το περιβάλλον Με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Μάουρο Βιεϊρά συναντήθηκε στην Μπραζίλια ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας και εντός των διεθνών οργανισμών. Επίσης, στην ατζέντα βρέθηκαν η οικονομία, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και το περιβάλλον, καθώς και η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference 2024» που θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα. Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Βραζιλία, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία στην Μπραζίλια με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας, Σταύρο Κυριόπουλο, και την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Παύλου, Κατερίνα Ντάρις. Ακόμα, επισκέφτηκε τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Μπραζίλια, που ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της πρωτεούσας της Βραζιλίας, προστατευόμενη από την UNESCO. Ειδήσεις σήμερα: Μετατοπίστηκε κατά τρία μέτρα η αραβική τεκτονική πλάκα και η Τουρκία μετακινήθηκε… νοτιοδυτικά Αποστολή στο Τόκιο: Τα ραντεβού του Μητσοτάκη και οι Ιάπωνες επενδυτές που επιστρέφουν Σακίρα: Τα αδιάκοπα πάρτι της ποπ σταρ ίσως «διώξουν» τους γονείς του Πικέ από το δίπλα σπίτι BEST OF NETWORK 06.02.2023, 18:07 06.02.2023, 16:51 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 17:46

