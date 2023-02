Τηλεκπαίδευση: Να κλείσουν την οθόνη και να χαρούν τον χιονιά προτρέπει τους μαθητές ο Νίκος Φίλης «Το χιόνι είναι ευκαιρία για παιχνίδι και χαρά. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία και γνώση», σημειώνει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Να κλείσουν την οθόνη και να χαρούν τον χιονιά προτρέπει τους μαθητές ο τομεάρχης Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Φίλης. «Το χιόνι είναι ευκαιρία για παιχνίδι και χαρά. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία και γνώση», σημειώνει, σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας πως «την τηλεκπαίδευση, ακόμα και εκείνο το 24ωρο που θα χιονίσει στην Αθήνα, την επιβάλλουν αυτοί που γεννήθηκαν και έζησαν ως γέροι και μάλλον επιθυμούν το ίδιο για τα παιδιά μας». «Άλλο η καταφυγή στην τηλεκπαίδευση με συστηματικό τρόπο για λόγους ανωτέρας βίας και μεγάλο διάστημα, κι άλλο η πρόχειρη οργάνωσή της για μία-δύο μέρες που διασπά και αποδιοργανώνει την εκπαιδευτική πράξη», αναφέρει και προσθέτει: «Εξάλλου, να υπάρχει και λίγη σοβαρότητα: Οι εκπαιδευτικοί είναι αδύνατον να προετοιμάσουν σε ένα απόγευμα πραγματικό μάθημα τηλεκπαίδευσης, που είναι τόσο διαφορετικό από το μάθημα της τάξης. Κι όμως, τους το επιβάλλει Κυριακή απόγευμα η υπουργός! Αποκλειστικά και μόνο για λόγους εντυπώσεων!». Όπως τονίζει ο κ. Φίλης, «σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προβλέπεται μία εβδομάδα διακοπών μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε τα παιδιά να χαρούν τον χιονιά. Εδώ, ειδικά στα νότια, τον βιώνουμε σπάνια». «Γι’ αυτό παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς σήμερα κλείνουν την οθόνη και χαίρονται το χιόνι! Με την απαραίτητη προσοχή. Και, φυσικά, να μη διανοηθεί το υπουργείο να επιβάλει καταγραφή απουσιών, όταν είναι γνωστό ότι πολλά σπίτια θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες για σύνδεση με την τάξη», καταλήγει ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία – Δείτε βίντεο Ο Κρις Σταμούλης ξανά στον τάκο του Survivor All Star και ο «ηγέτης» που… κρύβεται – Δείτε βίντεο Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κατακτώντας το 32ο της μουσικό βραβείο BEST OF NETWORK 06.02.2023, 09:30 06.02.2023, 11:27 06.02.2023, 10:29 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 05.02.2023, 15:00

