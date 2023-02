Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά τον σεισμό στην Τουρκία: Συμπαράσταση και συλλυπητήρια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Erdoğan τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further assistance necessary.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023