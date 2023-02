Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία Ο κ. Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια – Η Ελλάδα στέλνει ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Erdoğan τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τηλεφώνημα έγινα στις 17:00 και διήρκεσε περίπου 10 λεπτά μαζί με τις μεταφράσεις. Ο κ. Ερντογάν περιέγραφε αναλυτικά τι έγινε με τις καταστροφές με το σεισμό και εμφανιζόταν σοκαρισμένος. I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further assistance necessary.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023 Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο κ. Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια. Υπενθυμίζεται ότι την έμπρακτη στήριξή της εκφράζει η Ελλάδα στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αποστέλλεται ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Η αποστολή αναχώρησε στις 17:07 με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, έγραψε ότι η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη για αναχώρηση για παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους στην Τουρκία. «Συνδράμουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές» συνεχίζει το μήνυμά του. Ειδήσεις σήμερα: Μάντσεστερ Σίτι: Σε έλεγχο για ψευδή οικονομικά στοιχεία – Πιθανή ακόμα και αποβολή από την Premier League Κακοκαιρία Μπάρμπαρα: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Χιόνια το βράδυ ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική Τουρκία: Δεύτερος σεισμός 7,7 Ρίχτερ – Συγκλονιστικά βίντεο BEST OF NETWORK 06.02.2023, 18:07 06.02.2023, 16:51 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 20:05 06.02.2023, 20:15 06.02.2023, 17:46

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )