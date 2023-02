Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Μόνος αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη» «Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα, δεν ανοίγουμε μέτωπα με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Σαδανά 06.02.2023, 20:11 UPD: 06.02.2023, 20:58 Βέβαιος ότι «η ανατροπή έχει γίνει» εμφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στον τρίτο σταθμό των περιοδειών του ανά την Ελλάδα, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά όχι προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, αφού έκανε λόγο για «μονομέτωπο αγώνα» κατά της «Δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη». Εκκινώντας την ομιλία του από την υπόθεση των επισυνδέσεων, «τα πειστήρια του εγκλήματος βγήκανε στο φως» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σημειώνοντας πως «ο κος Μητσοτάκης παραβίαζε συστηματικά το Σύνταγμα και τους κανόνες της Δημοκρατίας», ενώ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τα τιμολόγια ενέργειας και το κόστος ζωής. Κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη: Αφήνει τις τιμές να πάνε στο θεό ανεξέλεγκτα. Και ταυτόχρονα κρατάει σταθερά υψηλή τη τιμή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες τις μειώνουν» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας πως «τα πειστήρια της ΑΔΑΕ αλλά και τα πειστήρια των τιμών, στα Σούπερ μάρκετ στους λογαριασμούς ρεύματος, στα πρατήρια βενζίνης. Αυτά είναι τα πειστήρια ενοχής Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του». Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανέλαβε το αίτημά του για άμεση «προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία», ενώ παρατήρησε ότι «οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων τον Δεκέμβριο έφτασαν μέχρι και 25%». «Αυτή είναι η σταθερότητα που υπόσχονται. Η σταθερότητα της αισχροκέρδειας, παντού. Στο ράφι, στην αντλία της βενζίνης, στους λογαριασμούς ρεύματος», όπως είπε. Από τα βέλη της κριτικής του προς την κυβέρνηση δεν έλειψαν και τα «κόκκινα δάνεια», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να σχολιάζει πως «οι τράπεζες θέλουν να αβγατίζουν τα κέρδη τους στη περίοδο της κρίσης για να μοιράζουν μέρισμα στους μετόχους. Και μοιράζουν θηλιές στους δανειολήπτες τους για να κρεμαστούν». Αναφερόμενος ιδιαίτερα στο θέμα των πλειστηριασμών, «τώρα μαθαίνουμε ότι θα ξαναρχίσουν γιατί η εισήγηση των δικαστών είναι τα funds να συνεχίσουν βάση ενός νόμου της κυβέρνησης Σημίτη του 2003 και όχι με βάση το δικό μας νόμο που προστατεύει τους ιδιοκτήτες απέναντι στους σερβισερς. 700.000 πλειστηριασμοί τόσο είναι στα σκαριά. Για μετά τις εκλογές προφανώς. Αυτό ετοιμάζουν», όπως είπε. «Ποιος αλήθεια θα μας προστατέψει από τους προστάτες; Όταν η αστυνομία αντί να πολεμά το οργανωμένο έγκλημα συναλλάσσεται μαζί του» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, επικαλούμενος δημοσιεύματα για τη δράση της μαφίας και κάλεσε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «να δώσει απαντήσεις». Αποτιμώντας το κυβερνητικό έργο, «τι σχέση έχουν όσα υποσχέθηκε ο κος Μητσοτάκης το 2019 με όσα αφήνει πίσω του το 2023;» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ αναφερθείς στη διακυβέρνησή του, «σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Μας έβαλαν για χρόνια κάτω από το μεγεθυντικό τους φακό. Κάτω από τον πιο εξονυχιστικό έλεγχο, Και δεν βρήκαν ούτε ένα λεκέ, ούτε ένα στίγμα». Για τους άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως «δεν είναι για μας η δικαιοσύνη σημαία ευκαιρίας. Εμείς δεν καταγόμαστε από δυναστείες και τζάκια», σημειώνοντας πως «η δικαιοσύνη είναι το δικό μας DNA». Ακόμη, παραλλήλισε το πρόγραμμα του κόμματός του με «ένα συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Που θα περιέχει τις δεσμεύσεις της προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο λαό». «Τη ρεαλιστική, κοστολογημένη, σταθερή πορεία προς μια κοινωνία δικαιοσύνης», όπως είπε. «Η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα είναι βαθιά δημοκρατική» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προαναγγέλλοντας την κατάργηση σειράς ρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Θα έρθουμε για να δημιουργήσουμε, όχι για να γκρεμίσουμε» σημείωσε και παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες της προγραμματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ειδικά, για την «προσωπική διαφορά» στους συνταξιούχους, «δεσμευόμαστε ότι αυτό θα αποκατασταθεί από τις πρώτες ημέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης» σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Εστιάζοντας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έθεσε τρεις προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, «να ολοκληρωθεί επιτέλους και να επεκταθεί το μετρό της πόλης», «να ολοκληρωθεί χωρίς καμιά καθυστέρηση το έργο του διαμετακομιστικού κέντρου στο στρατόπεδο Γκόνου, που έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομία της πόλης» και τέλος «να ενταχθεί η Θεσσαλονίκη στο Ταμείο Ανάκαμψης». Αναφερόμενος στη «Συμφωνία των Πρεσπών», «σήμερα, πέντε χρόνια μετά, θέλω από εδώ από τη Θεσσαλονίκη να πω ότι είμαστε περήφανοι που δε κάναμε πίσω αψηφώντας το πολιτικό κόστος» και κάλεσε τον Πρωθυπουργό «που είχε επι δύο χρόνια καλωδιωμένη την ηγεσία του στρατεύματος, να σταματήσει να κάνει μαθήματα πατριωτισμού στην αριστερά και στη δημοκρατική παράταξη», όπως είπε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το «συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης» θα γίνει πράξη «με την υπερψήφιση και την καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ανοίξει το δρόμο για προοδευτική κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές», στέλνοντας παράλληλα μηνύματα προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. «Κι ας μη βιάζονται ορισμένοι να προδικάζουν τις εξελίξεις με βάση της προεκλογικές τακτικές των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ψάχνοντας και διογκώνοντας τις φυσιολογικές διαφορές ανάμεσά τους» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, φέρνοντας ως παράδειγμα τις Κυπριακές εκλογές, για να προσθέσει ότι «οι εκλογές και τα αποτελέσματα των εκλογών και όχι των δημοσκοπήσεων». Σίγουρος ότι «είμαστε μπροστά, και η καθαρή νίκη μας θα ανοίξει το δρόμο για τη προοδευτική διακυβέρνηση», ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι «παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας» για μια «κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων». «Η πρόσκληση μας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου είναι σαφής και έντιμη» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ξεκαθάρισε ότι «ούτε την κριτική τους προς εμάς ζητάμε να υποστείλουν – όπως δεν την υποστείλαμε και εμείς προς αυτούς- ούτε είμαστε εμείς αυτοί που διανοηθήκαμε να τους απειλήσουμε ή να τους εκβιάσουμε, όπως αποδεδειγμένα έκανε η ΝΔ». «Επαναλαμβάνω με όση δύναμη έχω και από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Μόνος αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι η δεξιά του κου Μητσοτάκη. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα, δεν ανοίγουμε μέτωπα με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις» παρατήρησε, συμπληρώνοντας πως «από εκεί και πέρα ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στη ιστορία και απέναντι στον ελληνικό λαό». «Τη σύγκριση δε τη φοβήθηκα ποτέ» Απαντώντας, τέλος, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών, το οποίο ο κ. Τσίπρας περιέγραψε ως «Μητσοτάκης ή Δημοκρατία», «τη σύγκριση δε τη φοβήθηκα ποτέ» σχολίασε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε, λέγοντας πως «είμαι εδώ, στη διάθεσή σας κύριε Μητσοτάκη. Να συγκριθούμε και να συγκρουστούμε με επιχειρήματα, με αλήθειες και χωρίς υποβολείς, ενώπιος ενωπίω με τον ελληνικό λαό». «Αυτό που διακυβεύεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι κάτι πιο σημαντικό από τη σύγκριση δύο προσώπων. Γιατί εσείς δεν είστε απλά ένα πρόσωπο. Αλλά ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς που προσβάλει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα σε ποια δικαιολογία ανήκει» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πλάι στο δίλημμα «Δημοκρατία ή Μητσοτάκης» και το δίλημμα «Αισχροκέρδεια ή ΣΥΡΙΖΑ». Χαιρετώντας το πλήθος, ο κ. Τσίπρας αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη ένα μικρό κορίτσι που του πρόσφερε μια ανθοδέσμη, καθώς πρόκειται για την κόρη του Ολυμπιονίκη, Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

