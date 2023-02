Τσαπανίδου: «Δουλειά του κράτους δεν είναι το ολικό λουκέτο αλλά να λειτουργεί η χώρα» «Μετά το περσινό φιάσκο ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που έκανε σήμερα είναι να παραδεχθεί πως πέρυσι τα έκανε μαντάρα και φέτος απλά έκλεισε από μόνος του τα πάντα και παρέλυσε την Αττική και τη μισή χώρα, πριν ακόμα πέσει το πρώτο χιόνι», επισημαίνει «Είναι άξιο απορίας για τι ακριβώς “κομπάζει” ο κ. Μητσοτάκης διαπιστώνοντας “πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού” με δύο πόντους χιόνι», σχολιάζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου. «Για το κλείσιμο ακόμα και της εθνικής οδού, κεντρικών οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών δικτύων πριν καλά καλά χιονίσει; Για την πλήρη παύση κάθε οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ώστε να μην χρειαστεί να κρατήσει ανοιχτούς δρόμους;», προσθέτει ειδικότερα. Η κ. Τσαπανίδου αναφέρει ότι «μετά το περσινό φιάσκο ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που έκανε σήμερα είναι να παραδεχθεί πως πέρυσι τα έκανε μαντάρα και φέτος απλά έκλεισε από μόνος του τα πάντα και παρέλυσε την Αττική και τη μισή χώρα, πριν ακόμα πέσει το πρώτο χιόνι». «Δουλειά του κράτους, κ. Μητσοτάκη, σε μία προαναγγελθείσα εδώ και μέρες κακοκαιρία», σημειώνει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν είναι το ολικό λουκέτο και η μετάθεση ευθυνών στους πολίτες με επιπλέον έξοδα, αλλά να κρατάει ανοιχτούς τους δρόμους και να λειτουργεί η χώρα». Ειδήσεις σήμερα:Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν πολύ ικανοποιητική, λέει ο Μητσοτάκης για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» Πέρασε το πρώτο «κύμα» κακοκαιρίας – Επιδείνωση το βράδυ «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό στην Τουρκία: Εγκλωβισμένη καταγράφει τις στιγμές κάτω από τα ερείπια ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 06.02.2023, 07:42 BEST OF NETWORK 06.02.2023, 12:30 06.02.2023, 11:27 06.02.2023, 12:00 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 11:00

