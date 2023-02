Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση, λειτούργησαν περίπου 37.000 τάξεις «Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει σκοτάδι και πάλι; », η απάντηση στην αξιωματική αντιπολίτευση που επέκρινε την απόφαση για διεξαγωγή μαθημάτων με τηλεκπαίδευση Απρόσκοπτα και χωρίς να χαθούν μαθήματα ολοκληρώθηκε η σχολική διαδικασία. H τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, μετά το πέρας της σημερινής ημέρας, λειτούργησε κανονικά καθώς τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές της χώρας έμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περίπου 37.000 τάξεις λειτούργησαν διαδικτυακά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις περιοχές που αποφασίστηκε η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων. Δεν σημειώθηκαν τεχνικά ζητήματα, με τον μηχανισμό να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας. Δόθηκαν, παράλληλα, πάνω από 664.000 vouchers, αξίας άνω των 132 εκ. ευρώ, για όλους τους εκπαιδευτικούς και για παιδιά και νέους 4-24 ετών, ενώ αξιοποιήθηκαν για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού (tablets, laptops, desktops), ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα όλων στην εκπαίδευση. Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβέρνησης να γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας απαντά τα εξής: «Χρόνος για παιχνίδι άπλετος. Αλλά είναι σημαντικό και το κράτος να συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, συνθήκες χιονιά παρουσιάζονται συχνά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει σκοτάδι και πάλι; Θύμισε τις εποχές που ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε μάχη για να μην γινει τηλεκπαίδευση, όλοι στο σκοτάδι, αν τον είχαμε ακούσει η χώρα για μήνες δεν θα είχε εκπαίδευση ούτε μηχανισμό για έκτακτες άλλες συνθήκες όπως χιονοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα». Ειδήσεις σήμερα: Μετατοπίστηκε κατά τρία μέτρα η αραβική τεκτονική πλάκα και η Τουρκία μετακινήθηκε… νοτιοδυτικά Αποστολή στο Τόκιο: Τα ραντεβού του Μητσοτάκη και οι Ιάπωνες επενδυτές που επιστρέφουν Σακίρα: Τα αδιάκοπα πάρτι της ποπ σταρ ίσως «διώξουν» τους γονείς του Πικέ από το δίπλα σπίτι BEST OF NETWORK 06.02.2023, 12:30 06.02.2023, 16:51 02.02.2023, 14:58 06.02.2023, 10:08 06.02.2023, 10:09 06.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )