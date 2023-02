Βουλή: Θερμό επεισόδιο Πιπιλή – Αναγνωστοπούλου Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας ότι η κυρία Πιπιλή από τα έδρανα σχολιάζει με μορφασμούς και χειρονομίες την τοποθέτησή της Θερμό επεισόδιο μεταξύ της Φωτεινής Πιπιλή και της Σία Αναγνωστοπούλου προέκυψε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής. Το περιστατικό έγινε την ώρα που στο βήμα βρισκόταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία διαμαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας ότι η κυρία Πιπιλή από τα έδρανα σχολιάζει με μορφασμούς και χειρονομίες την τοποθέτησή της αποσπώντας την προσοχή της. Η παρατήρηση προκάλεσε την έκρηξη της βουλευτού της ΝΔ με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο εξής διάλογος: Σία Αναγνωστοπούλου: Θα σας παρακαλούσα κυρία Πιπιλή να μην σχολιάζετε Φωτεινή Πιπιλή: Δεν σχολιάζω Σ. Αναγνωστοπούλου: Σας βλέπω Πιπιλή: Όχι κύριε πρόεδρε, δεν θα δημιουργούν μονίμως τέτοιου είδους κλίμα. Συνομιλώ χαμηλόφωνα και σημειώνω όπως είμαι υποχρεωμένη Σ. Αναγνωστοπούλου: Kάνετε νοήματα στην υπουργό συνέχεια Π. Σκουρολιάκος: Σας είδα και εγώ . Ανταλλάσσετε μορφασμούς με την υπουργό . Μορφασμούς αποδοκιμασίας Φ. Πιπιλή: Kάτσε κάτω εσύ Σκουρωλιάκος: Nα μου μιλάτε στον πληθυντικό όπως σας μιλώ Φ. Πιπιλή: Προσέξτε καλά την επιθετικότητά σας. Έχουμε επιχειρήματα. Ακούω την ομιλία σας και σημειώνω όπως έχω υποχρέωση Σ. Αναγνωστοπούλου: Ακουσα την εισηγήτριά σας με θρησκευτική ευλάβεια. Βλέπω συνέχεια και παρατηρώ τα νοήματα που αποσπούν την προσοχή μου. Τι άλλο να σας πω; Μην το τραβάτε. Ξέρετε ότι είμαι ευγενής. Παρα έχει γίνει Ειδήσεις σήμερα: Σκληρό βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονης μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Φλόριντα! «Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος του Survivor All Star BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )