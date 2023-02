Γιάννης Γκιόλας (ΣΥΡΙΖΑ): «Παραμένω ενεργός στην αριστερά αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος» «Επιθυμώ να κάνω γνωστό σε όλους την οριστική μου απόφαση να μην θέσω υποψηφιότητα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές» , τονίζει ο βουλευτής Αργολίδας Την απόφασή του να μην μετέχει στις επικείμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο βουλευτής Αργολίδας με τον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας. Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει αρχικά πως «επιθυμώ να κάνω γνωστό σε όλους την οριστική μου απόφαση να μην θέσω υποψηφιότητα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές» ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι θα παραμείνει ενεργός στην Αριστερά. Ο κ. Γκιόλας ευχαριστεί τους συνεργάτες και την οικογένειά του για την στήριξη που του παρείχαν αποφεύγει ωστόσο να αναφερθεί στην ηγεσία του κόμματός του. Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: «ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ» Επιθυμώ να κάνω γνωστό σε όλους την οριστική μου απόφαση να μην θέσω υποψηφιότητα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Είναι, οπωσδήποτε άβολο για τον οποιονδήποτε να προβαίνει στην αποτίμηση της πολιτικής του διαδρομής και της κοινωνικής του δράσης. Ως εκ τούτου δεν θα το επιχειρήσω ούτε και τώρα, οι πολίτες και ευρύτερα η κοινωνία με είχαν γνωρίσει καλά και κάθε ένας και καθεμιά έχουν αξιολογήσει τις προσπάθειές μου ως άτομο, αλλά κυρίως ως ενεργό πολίτη ενταγμένο σε συλλογικότητες που έθεταν ως προμετωπίδα την προάσπιση δημοκρατικών δικαιωμάτων, την εξασφάλιση και διεύρυνση των ελευθεριών και την προώθηση των κοινωνικών αγώνων επ’ ωφελεία των αδυνάτων και των καταπιεσμένων στρωμάτων του λαού μας. Άλλωστε στους αγώνες αυτούς δεν υπάρχει νήμα του τερματισμού καθώς οι διαρκείς και επίμονοι αγώνες είναι αυτοί που δικαιώνουν τη διαδρομή όλων μας και αυτό το στόχο θέλω και θα προσπαθήσω να υπηρετώ όσο είμαι και αισθάνομαι δυνατός. Ο λαός του Δήμου Ναυπλιέων και στη συνέχεια οι πολίτες της Αργολίδας με τίμησαν εκλέγοντάς με ως δημοτικό και νομαρχιακό σύμβουλο και για δύο συνεχείς θητείες επί οκτώ περίπου χρόνια, από το 2015 μέχρι και σήμερα ως βουλευτή της Αριστεράς στο νομό με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε πλέον η ώρα για μένα να μην θέσω εκ νέου υποψηφιότητα ως βουλευτής αφού αισθάνομαι ότι έχω ολοκληρώσει τον πολιτικό μου κύκλο στο Εθνικό Κοινοβούλιο και δεν διακατέχομαι από υπέρμετρη φιλοδοξία ή ματαιοδοξία. Αισθάνομαι μόνο κερδισμένος γιατί αγωνίσθηκα με τις όποιες δυνάμεις μου για τα ιδανικά της ισότητας και του δικαίου. Απέρχομαι λοιπόν αλλά δεν αποστρατεύομαι γιατί οι κοινωνικοί αγώνες είναι μπροστά μας και στη λαίλαπα του Νεοφιλελευθερισμού ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα προέλθει από μία καθαρή και έντιμη συνεργασία στηριγμένη στην σταθερή στρατηγική επεξεργασία και πρόταση συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου μπορεί να πετύχει την ανατροπή του και να επιβάλει την αλλαγή πορείας για τον τόπο. Θέλω να κλείσω με τις, από καρδιάς ευχαριστίες μου σε όλους τους φίλους και φίλες που όλα αυτά τα χρόνια με παρότρυναν, με ενθάρρυναν στο έργο μου, με ψήφισαν αλλά οπωσδήποτε και σε αυτούς που μου έκαναν υποδείξεις και μου άσκησαν καλόπιστη κριτική. Ιδιαίτερες ευχαριστίες μου οφείλω να αποδώσω και σε όλους τους συνεργάτες μου, πρωτίστως όμως στον ακούραστο και πάντα πρόθυμο επί έξι συναπτά έτη συνεργάτη μου, το Νίκο Μητροσύλη με τον οποίο η επικοινωνία υπήρξε άψογη. Τέλος τις πιο θερμές ευχαριστίες μου και την τεράστια ευγνωμοσύνη μου οφείλω και δημόσια να αποδώσω στη σύζυγο και συντρόφισσά μου την Αργυρή (Ρίτσα) Μπικάκη, που ήταν πάντα δίπλα μου στα εύκολα αλλά και σε όλες τις δύσκολες στιγμές. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ Ειδήσεις σήμερα: Σκληρό βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονης μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Φλόριντα! «Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος του Survivor All Star BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

