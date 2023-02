Γιώργος Βαρεμένος: Το έριξε στη… φιλοσοφία μετά το bullying στην Καραμανλή: Το πεπρωμένο μου χτύπησε την πόρτα Απέδωσε στον «συναισθηματισμό» τη συμπεριφορά του – «Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την ανακοίνωση που νόμιζε ότι έπρεπε να βγάλει» Στη… φιλοσοφία το έριξε το πρωί της Παρασκευής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, όσον αφορά το bullying σε βάρος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Καραμανλή, από την οποία άρπαξε χαρτί κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής τους παρουσίας το πρωί της Πέμπτης. Ο Γιώργος Βαρεμένος απέδωσε την αντίδρασή του στον «συναισθηματισμό» του και στον «χαρακτήρα που είναι το πεπρωμένο μας» προσθέτοντας για το επεισόδιο που προκάλεσε σάλο ότι «το πεπρωμένο μου χτύπησε την πόρτα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7uhpq1zjgh) «Ό,τι ήταν να γίνει έγινε στην εκπομπή. Η γνώμη μου ήταν ότι διευθετήθηκε, δέχθηκα ότι δεν υπήρχε προσωπική επίθεση στο πρόσωπό μου. Μετά από 3 ώρες εκδίδει ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εγώ έκανα σεξιστική επίθεση. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό και δεν ξέρω αν είναι κάποιος που το πιστεύει. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο συναισθηματισμός έχει επηρεάσει την πολιτική μου συμπεριφορά όμως ο χαρακτήρας είναι το πεπρωμένο μας και το πεπρωμένο μου χτύπησε την πόρτα» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βαρεμένος στο ΟΡΕΝ. Συνεχίζοντας την αναφορά του στο επεισόδιο σε βάρος της Άννας Καραμανλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «αιφνιδιάστηκα, δεν περίμενα στην εκπομπή τη συγκεκριμένη ημέρα να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα να μου δείχνει αυτό το χαρτί. Σκέφτηκα τι σημαίνει αυτό, ότι τη σημερινή ημέρα κάποιοι δεν μετέχουμε στην οδύνη; Κάποιοι μπροστά σε μια τραγωδία απολαμβάνουν κάτι άλλο; γίνεται μια πλειοδοσία πατριωτισμού». Υποστήριξε, δε, ότι «υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές και για μένα είναι ο πατριωτισμός. Αυτή η μέρα δεν προσφερόταν για διχασμό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq8qvwc96oap) Ερωτηθείς αν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία η Κουμουνδούρου κράτησε ίσες αποστάσεις του προκάλεσε πικρία, ο Γιώργος Βαρεμένος απάντησε «έβγαλε την ανακοίνωση που νόμιζε ότι έπρεπε να βγάλει. Αυτό αγγίζει τον σκληρό πυρήνα των αρχών μου». Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην αναφορά της ΝΔ ότι η συμπεριφορά του απέναντι στην Άννα Καραμανλή θύμιζε «πρακτικές χρυσαυγιτών» λέγοντας «ας ψάξουν όσο θέλουν από το παρελθόν που αμφισβήτησα είτε τον πατριωτισμό του οποιουδήποτε γιατί υπάρχει κρεατομηχανή απέναντι μου. Κάποιες στιγμές πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη για να μην μένει καμία σκια. Δήλωση μετανοίας δεν θα κάνω στον οποιονδήποτε μηχανισμό και κρεατομηχανή, αφελής δεν είμαι αλλά μπορεί να έχω συμπεριφερθεί αφελώς». Άννα Καραμανλή: Ήταν καθαρά σεξιστική επίθεση Για το επεισόδιο με τον Γιώργο Βαρεμένο μίλησε το πρωί της Παρασκευής και η Άννα Καραμανλή με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει στο MEGA ότι «το κλίμα πριν την συνέντευξη δεν ήταν οξύ. Εξέφρασα την γνώμη μου, κι επειδή η άποψη μου δεν έγινε αρεστή στον συνάδελφο και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ μου επιτέθηκε. «Ήταν ξεκάθαρα μία σεξιστική επίθεση. Μου άρπαξε τα χαρτιά μέσα από τα χέρια μου και μετά το πέταξε επάνω μου. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές, όταν διαφωνείς με κάποιον απαντάς με επιχειρήματα και λόγια. Δεν ξέρω εάν θα το έκανε αυτό αν είχε δίπλα του έναν άντρα» πρόσθεσε η κυρία Καραμανλή Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq8oeeg9nmjt) Ομοβροντία στα social media Ορυμαγδό επικριτικών σχολίων σε βάρος του προκάλεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος για την ενέργειά του σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, να αρπάξει από τα χέρια της Άννας Καραμανλή και να σκίσει μία φωτογραφία, που έδειχνε στην κάμερα η συνάδελφός του της ΝΔ. Σχόλια στα social media Πώς σχολίασαν σήμερα οι παρουσιαστές της εκπομπής το περιστατικό «Χτες είχαμε αυτή την ατυχία να το ζήσουμε αυτό στην εκπομπή», σχολίασε σήμερα ο δημοσιογράφος Δημήτρης Οικονόμου. «Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο κύριος Βαρεμένος», είπε ο Άκης Παυλόπουλος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq8nvcaf6zo9) Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq8o9nym48gp) Δείτε βίντεο: Γιώργος Βαρεμένος: Το έριξε στη… φιλοσοφία μετά το bullying στην Καραμανλή: Το πεπρωμένο μου χτύπησε την πόρτα Ειδήσεις σήμερα: «Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Ομοβροντία κατά Βαρεμένου για το bullying στην Καραμανλή: Σάλος στα social media, αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ Survivor All Star: Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

