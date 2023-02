Διπλωματία των σεισμών: H αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Τουρκία και η επικοινωνία με Ερντογάν

Εικόνες αποκάλυψης συνεχίζονται να έρχονται μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία και έγινε αισθητός ακόμα και μέχρι το Ιράκ και την Αίγυπτο. Στους 4300 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Η υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας κάνει λόγο για 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια που έχουν καταστραφεί. Πολυώροφα κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Στην Τουρκία, εξάλλου, έχουν κατ’ επανάληψη καταγγελθεί εγκληματικές παραβάσεις των οικοδομικών κανονισμών και σε άλλες περιπτώσεις ισχυρών σεισμών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο πένθος στη χώρα ενώ οι περιοχές που έχουν πληγεί από τον καταστροφική σεισμό έχουν χαρακτηριστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως είναι φυσικό, η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει συγκλονιστεί. Ο ανθρώπινος πόνος προηγείται κάθε άλλης ανησυχίας που άπτεται των διακρατικών σχέσεων, ενώ ήδη υπάρχουν σκέψεις να μια νέα “διπλωματία των σεισμών” μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η κινητοποίηση της ελληνικής πλευράς, για ανθρωπιστικούς και διπλωματικούς λόγους, ήταν, άλλωστε, άμεση. Είναι έτοιμη να συνδράμει τον τουρκικό λαό που είχε πληγεί, καθώς οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Ο απεγκλωβισμός όσο το δυνατόν περισσότερων από τα συντρίμμια πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Η πληγείσα περιοχή, λόγω των τρομακτικών ζημιών που έχουν επεκταθεί και στη Συρία, έχει τεράστιες ανάγκες. Μεγάλο μέρος όσων έχουν πληγεί είναι κουρδικοί πληθυσμοί. Θυμίζουμε πως ήδη αποστέλλεται ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. «Συνδράμουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο. Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία από την τελευταία συνάντηση τους στον Βόσπορο. Στην τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον Τούρκο πρόεδρο τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο –και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή– στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια. Ακολούθησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία επικοινώνησε με τον Τούρκο Πρόεδρο και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τα θύματα του φονικού σεισμού 7,8 Ρίχτερ. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου επεσήμανε, ακόμη, ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό και στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου τόσο για τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού, όσο και για τη βοήθεια που ήδη εστάλη. Ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό εξέφρασε και η τουρκική πρεσβεία στη χώρα μας. «Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ανάρτηση της στο Twitter, η τουρκική πρεσβεία ευχαρίστησε και για τα λουλούδια που άφησε, ανώνυμα, ένα ζευγάρι Ελλήνων έξω από το κτίριο. «Ευχαριστούμε όλους όσοι έστειλαν μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης στην πρεσβεία μας, για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα μας σήμερα. Επίσης για τα λουλούδια που άφησε ανώνυμα ένα ζευγάρι Ελλήνων πριν από λίγα λεπτά». «Ευχαριστούμε Ελλάδα για την ταχεία ανάπτυξη ομάδας έρευνας και διάσωσης, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στα καλύτερά της» αναφέρει με ανάρτησή στο Twitter ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και καταλήγει λέγοντας «ευχαριστούμε» στα ελληνικά. Η συχνά κοινή ατυχία του Εγκέλαδου αλλά κυρίως η άμεση ανταπόκριση σε αυτή δείχνει να μειώνει το χάσμα που χώριζε τις δύο χώρες. Δημοσιογράφοι -και όχι μόνο- θυμήθηκαν το Φθινόπωρο του 1999 και τους δυο σεισμούς που τότε είχαν πλήξει Ελλάδα και Τουρκία . Η αμοιβαία στήριξη και αλληλοβοήθεια της εποχής εκείνης είχε, μάλιστα, εμπνεύσει τον όρο «Διπλωματία των Σεισμών», ενεργοποιώντας τη συμφωνία αλληλεγγύης και συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δήμαρχοι Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, μα τον τότε Δήμαρχο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Με δίκη του πρωτοβουλία αναπτύχθηκε η διπλωματία των σεισμών και, μάλιστα άνοιξε ένας νέος δρόμος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έπειτα από μια μακρά περίοδο καχυποψίας. Ειδήσεις σήμερα: Νύχτα αγωνίας σε Τουρκία και Συρία από τους σεισμούς – Κραυγές, δάκρυα και πάνω από 4.300 νεκροί Στον τάκο του Survivor All Star ο Σώζων και η Μαριαλένα και το… κακό το μάτι – Δείτε βίντεο Εμφανίστηκε μετά από 35 ημέρες ο Κιμ και ζήτησε ενίσχυση της «πολεμικής ετοιμότητας»

