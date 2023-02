Εκλογές στην Κύπρο: Με το ΔΗΣΥ «φλερτάρουν» οι Χριστουδουλίδης και Μαυρογιάννης

Το Κυβερνών κόμμα της Κύπρου Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) αναμένεται σήμερα να λάβει τη τελική του απόφαση για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή. Μετά την αποτυχία του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου να περάσει στον δεύτερο γύρο, οι επιλογές είναι ουσιαστικά τρεις: – Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη – Στήριξη υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη – Κατά βούληση ψήφος Είναι αμφίβολο, αν η οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος, μπορεί να επηρεάσει τους ψηφοφόρους που επέλεξαν στον πρώτο γύρο τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqc6aodtc2hd) Ο κρίσιμος παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία ονομάζεται Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θεωρεί ως μονόδρομο την υποστήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, ώστε το κόμμα να μην επιτρέψει την επάνοδο του αριστερού ΑΚΕΛ στην εξουσία μέσω της εκλογής Ανδρέα Μαυρογιάννη. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο προεδρικό μέγαρο με την ηγεσία του ΔΗΣΥ, και όπως αναφέρουν πληροφορίες του thetimes|-.gr ουδείς έθεσε θέμα υποστήριξης του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Παράλληλα ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε συναντήσεις τόσο με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη όσο και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στις οποίες συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα επισήμως καθώς οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ. Σε σταυροδρόμι Τα στελέχη και οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ, όπως τουλάχιστον παρουσιάζουν κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις τηρούν στάση αναμονής και θα επιθυμούσαν απόφαση του κόμματος για ψήφο κατά βούληση. Μια μεγάλη μερίδα τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη, τον οποίο θεωρεί σαρξ εκ της σαρκός της παράταξης, αφού μέχρι σήμερα δηλώνει «Συναγερμικός», ενώ έχει διαγράψει σημαντική κομματική πορεία από τα φοιτητικά του χρόνια. Επίσης υπήρξε για 10 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Μια άλλη μερίδα θεωρεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη «αποστάτη» και «προδότη» της παράταξης καθώς αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Πρόεδρο του κόμματος του, με στήριξη των κομμάτων του κέντρου (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ κλπ), τα οποία χαρακτήριζαν τη κυβέρνηση Αναστασιάδη, ως τη πλέον διεφθαρμένη που γνώρισε η Κύπρος. Θέτουν επίσης θέμα γραμμής στο κυπριακό, αφού τα κόμματα του κέντρου έχουν πολύ διαφορετικές θέσεις από αυτή του ΔΗΣΥ, εγκρίνοντας μια σκληρή γραμμή που κατά την άποψη τους οδηγεί στη διχοτόμηση. Υπάρχουν στελέχη και μέλη του ΔΗΣΥ, που θεωρούν πως πρέπει να ψηφιστεί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, για να «τιμωρηθεί» ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τη στάση του έναντι του κόμματος. Επίσης προβάλουν την ανάγκη υπέρβασης ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά συνεργασία δεξιάς και αριστεράς (ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ), λόγω της κοινής θέσης τους στο κυπριακό. Δεν παραλείπουν να σημειώσουν ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν είναι στέλεχος του ΑΚΕΛ, και έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης Χριστόφια, που είχαν οδηγήσει στη κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Σημειώνουν ακόμα ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, υπήρξε ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό κατά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη και στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου. Η εξουσία Σημαντικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις, που θα πάρει απόψε το διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, θα παίξουν και οι «προσφορές» των δύο μονομάχων. Πληροφορίες του thetimes|-.gr αναφέρουν ότι τόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης όσο και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχουν προτείνει συμμετοχή του ΔΗΣΥ στη κυβέρνηση και μάλιστα σε υπουργεία που το κόμμα θεωρεί κομβικά. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει τριβές του Νίκου Χριστοδουλίδη με τα κόμματα του κέντρου που τον στήριξαν από την αρχή και του Ανδρέα Μαυρογιάνη με το ΑΚΕΛ, το οποίο δεν θα ήθελε παρουσία του ΔΗΣΥ στη νέα κυβέρνηση. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης για να καθησυχάσει του φόβους των μελών του ΔΗΣΥ σε σχέση με την οικονομία, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ποιον προτείνει για υπουργό Οικονομικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που δεν θα έχει σχέση με το ΑΚΕΛ και τις θέσεις του κόμματος για την οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι το ΑΚΕΛ κατά τη κρίση του 2013 είχε αναθέσει μελέτη στο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Λαπαβίτσα, και είχε προτείνει την έξοδο της Κύπρου από την ευρωζώνη. Κατά βούληση Το ενδεχόμενο ο ΔΗΣΥ να προτείνει στους ψηφοφόρους του, ψήφο κατά βούληση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, είναι επίσης ένα πιθανό σενάριο, το οποίο μάλλον ευνοεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπάρχουν ωστόσο και ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ που φαίνεται να επιλέγουν να απέχουν από τον δεύτερο γύρο. Επί του παρόντος δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας στον ΔΗΣΥ, αλλά εκ των πραγμάτων θα υπάρξει θέμα ανανέωσης της θητείας του Αβέρωφ Νεοφύτου, σε εκλογικό συνέδριο που θα γίνει μετά τις εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Πόσο θα επηρεάσουν οι φονικές δονήσεις την Ελλάδα – Τι λένε οι σεισμολόγοι Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από τα χτυπήματα που δέχτηκε το μοντέλο από τον dj πρώην της Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Κόντρες για τον καιρό – Ποιοι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα και ποιοι… ολίγον έξω

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )