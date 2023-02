«Κλείδωσε» το εκλογικό χρονοδιάγραμμα – Κρίσιμη η «μάχη» στον χώρο του Κέντρου

Στον στόχο της αυτοδυναμίας που είναι διατεθειμένη να διεκδικήσει στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση η οποία θα γίνει επειδή η πρώτη, λόγω της απλής αναλογικής, δεν θα δώσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, επιμένει η κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι σε επίπεδο ενισχυμένης αναλογικής, η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της συγκρότησης μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Αυτή την καθαρή εντολή διεκδικούμε από τους πολίτες, με απόλυτο σεβασμό στην κρίση τους», συμπλήρωσε, επιμένοντας ότι «με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής να εξασφαλίσει την εντολή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στηλιτεύοντας τη στάση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει το κόμμα του από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και να θέτει διλήμματα όπως το «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία», τον κατηγόρησε τι παραχαράσσει την αλήθεια, αγνοεί την Ιστορία και υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. «Αυτό το οποίο δεν έχει τολμήσει να πει ή να αναφερθεί καθόλου, είναι κάτι πολύ βασικό και κεντρικό: Μητσοτάκης ή Τσίπρας; Ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για την κοινωνία και την Πατρίδα; Ποιος υπήρξε ο πιο ικανός και αποτελεσματικός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της θητείας του;», συνέχισε ο κ. Οικονόμου, κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι φυγομαχεί από τη Βουλή, ζητώντας να μεταφερθεί ο πολιτικός διάλογος στην τηλεόραση με τη διεξαγωγή τηλεμαχίας. Όπως είπε, «κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας έχουν υπάρξει πάρα πολλές -νομίζω πρέπει να είναι και πάνω από 80, περισσότερες, πάντως, από κάθε άλλη προηγούμενη κυβερνητική θητεία- αντιπαραθέσεις, στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προφανώς και των υπολοίπων αρχηγών». Και κατέληξε λέγοντας ότι «όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα υπάρχει δυνατότητα αντιπαράθεσης και σε άλλα πεδία». «Κλείδωσε» το εκλογικό χρονοδιάγραμμαΤην ίδια ώρα συγκλίνουσες πληροφορίες από καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές, που δημοσίευσε το «Θέμα» της Κυριακής, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Βουλή θα λειτουργήσει για ακόμη πέντε εβδομάδες και η διάλυσή της θα ανακοινωθεί σε περίπου έναν μήνα από τώρα, δηλαδή περί τις 10 Μαρτίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει αναλλοίωτο το βασικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η πρώτη κάλπη θα στηθεί την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου. Ενώ η τυχόν επαναληπτική κάλπη, που θα απαιτηθεί στη σφόδρα πιθανή περίπτωση που δεν θα προκύψει, εξαιτίας της απλής αναλογικής, βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, θα στηθεί στις 14 ή (το αργότερο) στις 21 Μαΐου. Η εκδοχή αυτή συνάδει απόλυτα και με την πρωθυπουργική δήλωση από την Ιαπωνία, καθώς ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «εκλογές μετά το Πάσχα» επειδή συνομιλητής του διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι του είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά την εορταστική πασχαλινή περίοδο. «Όντως, κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα και αυτό μπορείτε να το γράψετε ότι το είπα», ήταν το σχόλιο που με παιγνιώδη διάθεση έκανε ο πρωθυπουργός. Στο ίδιο πλαίσιο, υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι «βρισκόμαστε στα τελευταία χιλιόμετρα του εκλογικού μαραθωνίου». Και στο ερώτημα για το πόσο απέχουμε από τον τερματισμό, η απάντηση ήταν η εξής: «Είμαστε κάπου μεταξύ του 40ού και του 41ου χιλιομέτρου…». Στο εναπομείναν διάστημα μέχρι τη διάλυση της Βουλής η κυβέρνηση θέλει να ψηφιστούν ορισμένα νομοσχέδια με μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, έτσι ώστε να δώσει το στίγμα της πολιτικής που ακολούθησε την πρώτη τετραετία και προτίθεται να συνεχίσει και τη δεύτερη. Ένα από τα νομοσχέδια που έχει επιλεγεί για να περάσει αυτή την περίοδο είναι του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του προσωπικού, στην οποία αντιτίθενται οι συνδικαλιστές αλλά και η αντιπολίτευση. «Πεζοδρομιακή» δημοκρατίαΜάλιστα δεν είναι λίγοι όσοι από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναρωτιούνται αν θα ισχύσει και σε αυτό το νομοθέτημα η ακτιβιστικού χαρακτήρα απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αποσύρει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες που θα γίνουν στη Βουλή μέχρι τις εκλογές. Ο πρωθυπουργός στηλίτευσε τη στάση του πολιτικού αντιπάλου του τονίζοντας ότι «περιφρονεί ανοιχτά το Κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη», προτρέποντας μάλιστα «να του πει κάποιος ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι “πεζοδρομιακή” δημοκρατία». Στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους υπουργούς, αλλά και ευρύτερα από το στελεχιακό δυναμικό της παράταξής του, «να εστιάζουμε στον δικό μας θετικό προγραμματικό και πολιτικό λόγο», διότι, όπως συμπλήρωσε, «είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε να συμπαρασυρθεί η χώρα στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ». Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, «είναι απαραίτητο να απαντάμε στις ακραίες συμπεριφορές» του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του, που «για να ξεπεράσουν την προγραμματική τους γύμνια επιδίδονται σε μάχες φθοράς κατά της κυβέρνησης και σε ακατάσχετη υποσχεσιολογία που και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να εκπληρωθεί». Φέρνουν ως παράδειγμα όσα εξήγγειλε αυτές τις μέρες από το Περιστέρι ο κ. Τσίπρας. Σύμφωνα με την αποτίμηση που έγινε από το οικονομικό επιτελείο, το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων θα επιβαρύνει τον φετινό Προϋπολογισμό με 10,6 δισ. ευρώ, τον επόμενο με 11,5 δισ. και τον μεθεπόμενο με 12 δισ. ευρώ. «Πολλές θετικές ειδήσεις»Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους συνεργάτες του να μιλούν στον δημόσιο λόγο τους για τις «πολλές θετικές ειδήσεις», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η εθνική οικονομία αναβαθμίστηκε μόλις πρόσφατα για δωδέκατη φορά. Οπως είπε, «μια σειρά από κατατάξεις φέρνουν την Ελλάδα στην κορυφή βαθμολογιών όπου παλαιότερα ήταν ουραγός». Στην κυβέρνηση επισημαίνουν με ικανοποίηση ότι «μια σειρά από εκθέσεις διεθνών οργανισμών που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας γκρεμίζουν τη μαύρη προπαγάνδα και αποδομούν πλήρως το αφήγημα του αρχηγού και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, αιχμάλωτοι στο μένος τους κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, επιμένουν στην τοξικότητα και τη μιζέρια, στην αμφισβήτηση των επιτυχιών και τον διασυρμό της χώρας». Όπως σημειώνουν, «προκύπτει από αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, βελτιώνει τη διεθνή κατάταξή της στον Δείκτη Δημοκρατίας και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και ανεβάζει την πιστοληπτική της ικανότητα». Μάλιστα ως προς αυτό επικαλούνται: * Εκθεση του Economist Intelligence Unit, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ανέβηκε σε έναν χρόνο 9 θέσεις σε ό,τι αφορά τον Δείκτη Δημοκρατίας, καταγράφοντας μία από τις πέντε καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο. * Εκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας η οποία αναβάθμισε τη διεθνή κατάταξη της χώρας μας κατά 16 θέσεις στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI), από την 67η στην 51η θέση κατά την τελευταία τετραετία. * Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, φέρνοντάς την ένα σκαλί πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι η 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια οφείλεται, σύμφωνα και με την έκθεση του διεθνούς οίκου, στην καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισμού, στις προβλέψεις για καλύτερα αποτελέσματα στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος, στην ανάπτυξη, και βέβαια στο γεγονός ότι «σημειώνεται πρόοδος στη μεταρρυθμιστική ατζέντα». Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι «η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων, η συρρίκνωση της ανεργίας και η εμπροσθοβαρής αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνιστούν τους βασικούς συστατικούς παράγοντες της οικονομικά αποτελεσματικής και κοινωνικά δίκαιης πολιτικής της κυβέρνησης». Μάχη στο Κέντρο με «όπλο» το ΠρόγραμμαΕδραία πεποίθηση των συνεργατών του πρωθυπουργού είναι ότι οι εκλογές θα κριθούν στον χώρο του Κέντρου και από την προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που υπολογίζονται στο 10%. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι και στις δύο αυτές «δεξαμενές» περιλαμβάνονται πολίτες που τους απωθεί η τοξική ατζέντα την οποία προωθεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Και γι΄ αυτόν τον λόγο θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει μακριά από τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, που το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν είναι να συσπειρώνουν τους φανατικούς. Παρόλο που στις τελευταίες έρευνες φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τη συσπείρωσή του εξαιτίας της όξυνσης, «γαλάζιοι» αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η κυβερνητική παράταξη δεν πρέπει να ακολουθήσει. Αντιθέτως, θεωρούν ότι είναι ανάγκη να επιμείνει στη θετική ατζέντα, προβάλλοντας αφενός τα πεπραγμένα από το 2019 συγκριτικά με όσα έγιναν την περίοδο 2015-2019 και αφετέρου να δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στο Πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. «Οι πολίτες δεν θα μας ψηφίσουν μόνον για όσα κάναμε, αλλά κυρίως για όσα πρόκειται να κάνουμε στη νέα θητεία που διεκδικούμε», τονίζουν. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται κρίσιμη η ολοκλήρωση της κατάρτισης του νέου Κυβερνητικού Προγράμματος της Ν.Δ. από τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Χάρη Θεοχάρη, που πρέπει να γίνει το συντομότερο. Πίεση για επιτάχυνση των ανακοινώσεων των ψηφοδελτίων ασκείται και από πολλούς υποψήφιους βουλευτές που θέλουν να έχουν χρόνο για να οργανώσουν τις καμπάνιες τους. Η διεκδίκηση, άλλωστε, του σταυρού προτίμησης από τους μετέχοντες στα ψηφοδέλτια εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της χαλαρότητας της ψήφου στην πρώτη κάλπη, που είναι και η πιο καθοριστική όπως επιμένουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Εξειδικευμένες έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι μια αξιοσημείωτη μερίδα των πολιτών δεν έχει ξεκάθαρη άποψη για τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη κάλπη και τους λόγους για τους οποίους θα γίνουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Γι’ αυτό και στην επικοινωνιακή ατζέντα της κυβερνητικής παράταξης θα δίνεται έμφαση στην κατανόηση των θέσεων της κυβέρνησης για την αυτοδυναμία, που είναι, όπως λέγεται, προϋπόθεση για να μπορεί και η επόμενη κυβέρνηση να υπηρετήσει την πολιτική σταθερότητα, λαμβάνοντας γρήγορες αποφάσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο, τέλος, δηλώνουν βέβαιοι ότι κατά τους περίπου δύο μήνες που απομένουν έως την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας θα υπάρξουν και άλλες στοχοποιήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Οι καταγγελίες ότι ο κ. Θεοδωρικάκος παρενέβη σε έρευνα σχετική με εμπλοκή του γιου του σε υπόθεση ναρκωτικών «κατέρρευσαν», υποστηρίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού που στήριξαν τον υπουργό, ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στο να δώσει εξηγήσεις, αλλά μήνυσε και τους καταγγέλλοντες που είναι άρτι αποστρατευθέντες αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Σε σειρά, εξάλλου, ερωτήσεων που δέχθηκε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα δημοσιεύματα περί της λεγόμενης “Greek Mafia», παρέσχε πλήρη κάλυψη στον υπουργό Προστασία του Πολίτη, παραπέμποντας τους ερωτώντες στα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο που προΐσταται ο κ. Θεοδωρικάκος. Ειδήσεις σήμερα: Νύχτα αγωνίας σε Τουρκία και Συρία από τους σεισμούς – Κραυγές, δάκρυα και πάνω από 4.300 νεκροί Στον τάκο του Survivor All Star ο Σώζων και η Μαριαλένα και το… κακό το μάτι – Δείτε βίντεο Εμφανίστηκε μετά από 35 ημέρες ο Κιμ και ζήτησε ενίσχυση της «πολεμικής ετοιμότητας»

