Μητσοτάκης – Τσίπρας: Εκλογικό τεστ στη Βουλή με διλήμματα, συγκρίσεις, γκάλοπ και οικονομία Εκλογές και χρόνος διεξαγωγής τους, αποχή ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες και εξοπλιστικά, στο επίκεντρο της διαμάχης των πολιτικών αρχηγών Χρήστος Μπόκας 07.02.2023, 16:33 Κοινοβουλευτικό ντιμπέιτ εφ όλης της ύλης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα διεξήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τον χρόνο των εκλογών, τα εκλογικά διλήμματα, την αξιοπιστία του προγραμματικού λόγου και τις δημοσκοπήσεις αλλά και για την επίδοση των δύο κυβερνήσεων, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, στους τομείς της οικονομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της διαφάνειας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqccrv51oji9) Εκλογές – δημοσκοπήσεις Αναφορικά με τον ακριβή χρόνο των εθνικών εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε για μία ακόμα φορά πως βασική του αρχή είναι η ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας ενώ υπογράμμισε πως εως τις κάλπες οι πολίτες επιθυμούν να κρίνουν και να συγκρίνουν τις θέσεις και τις προτάσεις των πολιτών δυνάμεων. «Η κυβέρνηση της ΝΔ αν και πολλοί το αμφισβητούσαν πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του συνταγματικού της κύκλου» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζουν από τα έδρανα «αμην» και τον πρωθυπουργό να τους εξηγεί «Το αμήν θα το κρίνουν οι πολίτες γι αυτό αφήστε τις ειρωνείες στην άκρη. Αντιμετωπίσαμε και ξεπεράσαμε πολλές προκλήσεις. Δεν δειλιάσαμε και δεν μπήκα στον πειρασμό να αξιοποιήσω πρόωρα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έκανα διότι επιμένω στην ανάγκη οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν το συνταγματικό τους κύκλο και είμαι συνεπής σε όσα έλεγα. Καταφέραμε και μετατρέψαμε τρικυμίες σε νέες αφετηρίες. Η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή οικονομικά . Κάθε πολίτης αναγνωρίζει αυτή την μεγάλη προσπάθεια που εγκαινιάστηκε το 2019. Είμαστε στην θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι όσα υποσχεθήκαμε τα υλοποιήσαμε. Το είπαμε και το κάναμε. Αυτή η συνέπεια λόγων και έργων μας δίνει πρόσθετη αξιοπιστία να μπορούμε τους επόμενους μήνες να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά και πειθώ για την επόμενη τετραετία. Για μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και καλύτερη καθημερινότητα. Αν ξεκινήσαμε από το μένουμε Ευρώπη σήμερα γινόμαστε Ευρώπη και αύριο διεκδικούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη». Σχολιάζοντας ο Αλέξης Τσίπρας είπε «βλέπω τον κ. Μητσοτάκη να μας πηγαίνει Ιούλιο για εκλογές γιατί μάλλον δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Είδατε τι έγινε με τις δημοσκοπήσεις στην Κύπρο» ενώ αναφερόμενος στην δική του απόφαση να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές την χώρα το 2019 «πήραμε μια απόφαση αμέσως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που πιστεύω ότι θα την καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος ως απόφαση που πρέπει να παίρνει κάθε πρωθυπουργός» θυμίζοντας ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με διαφορά 9 μονάδων από την ΝΔ. «Αυτό που έγινε στην Κύπρο κ. Τσίπρα είναι ότι βγήκε πρώτος εκείνος που όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πρώτο. Αυτός που εμφανιζόταν τρίτος βγήκε δεύτερος, οπότε προσέξετε κ. Τσίπρα όταν επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις της Κύπρου αν και για να συμβεί κάτι αντίστοιχο στην χώρα μας απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ» ανταπάντησε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το δίλημμα των εκλογών αναφέροντας πως «Οι πολίτες σύντομα θα κρίνουν 2 τετραετίες – εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ και την δική μας – και θα κρίνουν ένα διαφορετικό όραμα για την Ελλάδα του 2030. Τουλάχιστον εμείς έχουμε όραμα, από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ακούσει. Οι Έλληνες θα μπορούν να κρίνουν ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις κρίσεις στο μεταναστευτικό. Θα κρίνουν και θα συγκρίνουν ποιοι μετατρέπουν τις δυσκολίες σε νέους στόχους χωρίς ψέματα». Παράλληλα, επιστρέφοντας το γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Να είστε πιο προσεκτικός κ. Τσίπρας προς την παράταξη που αποκατέστησε την Δημοκρατία και έβαλε την χώρα στην ΕΕ και την κράτησε στην Ευρώπη όταν εσείς πειραματιζόσασταν. Το δίλημμα είναι άλλο, είναι εκείνο που υπάρχει στην μνήμη και σκέψη του πολίτη: προχωρούμε μαζί μπροστά ή γυρίζουμε πίσω . Θέλουμε τελικά κυβέρνηση ΝΔ ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Τσίπρα ή θέλουμε κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη;». Βουλή ή πεζοδρόμιο Η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών αρχηγών επεκτάθηκε και στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσει την στάση του: «Θα σας καλέσω τελειώνοντας κ. Τσίπρα να αναθεωρήσετε τη στάση σας να γυρίσετε στα έδρανα των κοινοβουλευτικών αποφάσεων ώστε να κριθούμε και εκεί ενώπιον των πολιτών. Είναι καιρός να εγκαταλείψετε την εμπρηστική ρητορική, τις έωλες καταγγελίες και να σκεφτείτε ότι είμαστε αντίπαλοι όχι εχθροί. Η κοινωνία ζητά θέσεις και όχι κραυγές. Οι πολίτες ζητούν θέσεις και όχι ψέματα. Είναι δική σας επιλογή αν θα μείνετε στο περιθώριο. Εμείς στοχεύουμε ψηλά και προχωρούμε μπροστά» είπε χαρακτηριστικά για να καλέσει σε άλλο σημείο τον Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον να υπερψηφίσει την τροπολογία για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη: «Κάντε το σωστό και υπερψηφίστε την τροπολογία της κυβέρνησης και μετά θα μπορείτε να απέχετε και να παρακολουθείτε από τον εξώστη την πλειοψηφία να ψηφίζει τα θετικά μέτρα για την κοινωνία». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqca0m9u4e61) Ο πρωθυπουργός απάντησε παράλληλα και στην αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ που ισχυρίστηκε πως αντίστοιχη στάση αποχής από την Βουλή είχε υιοθετήσει και η ΝΔ το 2019. «Αναφερθήκατε στο 2019. Γιατί ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει: «Τι έγινε τότε; Λέγατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσατε από τον Μητσοτάκη. Τελικά χάσατε στις ευρωεκλογές με 10 μονάδες και βγήκατε και προκηρύξατε εκλογές. Είχατε όμως μια εκκρεμότητα. Τους Ποινικούς Κώδικες. Και αποφασίσατε να κρατήσετε ανοικτή την Βουλή για τους Κώδικες κάνοντας τα αδικήματα της δωροδοκίας και των παρακολουθήσεων από κακούργημα σε πλημμέλημα. Απείχαμε από αυτή τη διαδικασία και δικαιωθήκαμε. Ο κ. Κοντονής χαρακτήρισε την διαδικασία ακραίο παράδειγμα διαπλοκής. Εσείς κ. Τσιπρα κάνετε κάτι άλλο και για μήνες θα απέχετε από τις ψηφοφορίες. Όμως θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες γιατί απέχετε και από την σημερινή διαδικασία που φέρνουμε θετικές διατάξεις για τις Ενοπλες Δυνάμεις. Αύριο θα φέρουμε άλλες θετικές διατάξεις. Θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει; Θα είναι απών; Μπράβο σας. Είναι στάση υπεύθυνου κόμματος αυτή; Θα κριθείτε από τους πολίτες. Επομένως, το αδιέξοδο το δημιουργήσατε μόνοι σας. Επιλέγετε την ακραία πόλωση για να δικαιολογήσετε την ήττα σας. Εχετε πάρει διαζύγιο από τον μετριοπαθή κεντρώο χώρο». «Αρνείστε να τοποθετηθείτε με την ψήφο σας για ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Σήμερα για τους μισθούς στις ΕΔ και αύριο για άλλα ζητήματα όπως οι επικουρικές των συνταξιούχων. Είναι επιλογή που δεν προσβάλει μόνο τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα αλλά πρωτίστως εκείνους που σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Υποτίθεται ότι διεκδικείται την ψήφο του λαού για να μπείτε στη Βουλή και παράλληλα λέτε ότι αποχωρείτε από την Βουλή. Αυτό που κάνετε συνιστά κατάθεση της εντολής που σας έδωσαν οι ψηφοφόροι σας. Ή μήπως σηματοδοτεί πρόωρη παραδοχή ήττας; Εύχομαι αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια να είναι απλά απεγνωσμένη κίνηση φυγής και όχι προοίμιο εκτροπής» σχολίασε σε άλλο σημείο ο κ. Μητσοτάκης για να προσθεσει απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ «Η Βουλή είναι χώρος αντιπαράθεσης πολιτικών επιχειρημάτων. Σκέφτεστε ότι με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές δίνετε τροφή στα πιο ακραία στοιχεία. Αυτές είναι ολέθριες επιλογές που η κοινωνία βίωσε και δεν θέλει να ξαναζήσει. Βέβαια είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διστάσει να ρίξει την χώρα στον βούρκο. Πράγματι κάποιοι δεν διδάσκονται από την ζωή και παραμένουν αδιόρθωτοι. Απαξ Τσίπρας για πάντα Τσίπρας. Αυτός που το είπε μάλλον δίκαιο είχε όταν ακούω δηλώσεις στελεχών σας για «πραγματική νομιμότητα». Όταν ακούω απειλές από τον κ. Σπίρζτη ότι την 2η φορά θα είναι με το καλό ή με το άγριο. Ή όταν ακούω τις αθλιότητες της Κουμουνδούρου περι του δήθεν εκβιαζόμενου ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του. Κοιτάξτε θα σας καλέσω για μια ακόμα φορά να επανέλθετε στο ρόλο σας και την Δημοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε αντιπαράθεση με θέσεις και όχι φωνές. Αντί να τάξετε τα πάντα στους πάντες να θυμηθείτε ότι εσείς πήρατε τα πάντα από τους πάντες και προσγειωθείτε στην αληθινή ζωή. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται συνειδητά στους διχασμούς παρελθόντος διαλέξτε τουλάχιστον άλλη εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ». Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε της απόφασης του να απέχει από την Βουλή προσθέτοντας ωστόσο πως αν ο πρωθυπουργός αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν τις παρακολουθήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Εξοπλισμοί – εθνική εξαίρεση Η πολιτική αντιπαράθεση έλαβε εκρηκτικές διατάσεις για το ζήτημα της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πρωθυπουργός απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την θωράκιση της αποτρεπτικής αμυντικής δύναμης με την προσθήκη υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών και φρεγατών τονίζοντας ότι μέσα σε 3,5 χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να αλλάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, υπογράμμισε τα μέτρα στήριξης των στελεχών των ΕΔ ενώ προανήγγειλε πως από 1.1.2024 θα ισχύει νέο μισθολόγιο για τους ένστολους όπως και για το Δημόσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να υποστηρίξει τον χαρακτηρισμό περι εθνικής εξαίρεσης που απέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε «Είναι δύσκολο να βαθμολογήσει κάποιος τον πατριωτισμό των άλλων. Εδώ όμως μιλούν τα γεγονότα. Δεν είπα ποτέ ότι υπάρχουν κάποιοι λιγότερο πατριώτες. Αυτά τα λέγατε εσείς σε μια άλλη εποχή. Τι λέγατε τότε; «Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι και τόσο έλληνες» Αυτά λέγατε και ότι είμαστε υποταγμένοι νενέδες και γερμανοτσολιάδες. Για την τότε κυβέρνηση τα λέγατε αυτά. Εμείς σας ασκούμε στοιχειοθετημένη κριτική» και ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες των ΕΔ, τις δύο αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία. «Γιατί δεν στηρίξατε τις σημαντικές επενδύσεις για τον εξοπλισμό της αποτρεπτικής ικανότητας των ΕΔ. Αναφέρομαι στις φρεγάτες, στα Ραφάλ που έχουμε ήδη παραλάβει 10 από τα 24. Ο πατριωτισμός δεν είναι θεωρητική έννοια. Αποδεικνύεται στην πράξη από τις κινήσεις και προτεραιότητες που αποδίδουμε σε τομείς της πολιτικής. Για εσάς η Εθνική Άμυνα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα και μάλλον οφείλεται σε ιστορικά κατάλοιπα που έχετε. Μας το είπε και ο ξάδελφός σας: η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η επιβολή των μνημονίων επέβαλαν και στον ίδιο – όπως και σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 – περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και στις Ένοπλες Δυνάμεις. «Προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 4,5 χρόνια είναι παράταξη μειωμένης πατριωτικής ευθύνης. Αυτή είναι η έσχατη μορφή πατριδοκαπηλίας. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και τις Μπελαρά και τα 18 Ραφαλ. Δεν ψήφισε τα 6 επιπλέον όταν ήρθαν χωρίς εισήγηση ειδικών. Τοποθετηθήκαμε αρνητικά το αεροπορικό κέντρο Καλαμάτας. Υπήρχε δυνατότητα να γίνει το έργο πιο κάτω απ την μισή τιμή. Μας είπατε ότι έχουμε ιδεολογική εμμονή. Δεν καταλαβαίνω τι είπατε. Ότι δεν θέλουμε να ενισχυθούν οι ΕΔ; Εμείς στο DNA» ενώ υπενθύμισε ότι επι δικής του διακυβέρνησης τέθηκαν οι βάσεις για την αναβάθμιση των F16. Ανταπαντώντας ο πρωθυπουργός διέψευσε τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα. «Δεν τα πάτε καλά με τις ψηφοφορίες κ. Τσίπρα. Μας είπατε ότι ψηφίσατε τις Belhara. Νόμος 4891/22 για ενίσχυση αμυντικής θωράκισης: ΣΥΡΙΖΑ «παρών» και εδώ ψέματα. Παρών ψηφίσατε». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Οι κυβερνήσεις ολοκληρώνουν τον θεσμικό κύκλο, ο λαός ψηφίζει αντιπροσώπους, όχι απεργούς Φόβους για «χιλιάδες νεκρά παιδιά» σε Τουρκία και Συρία εκφράζει η UNICEF Στο ΣτΕ 18 Δραματικές Σχολές κατά τις εξομοίωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους Χρήστος Μπόκας 07.02.2023, 16:33 BEST OF NETWORK 07.02.2023, 13:15 07.02.2023, 08:17 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 07.02.2023, 14:53

