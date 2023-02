Νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ για μικρομεσαίους επιχειρηματίες: Ρύθμιση χρεών, 120 δόσεις, αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ «Προγραμματισμένα. Υπολογισμένα. Δίκαια» το σύνθημα της Κουμουνδούρου Ο Νάσος είναι ο πρωταγωνιστής του νέου σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ο Νάσος, όπως αναφέρει το βίντεο, έχει ένα συνοικιακό καφέ, με τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, ενώ με την πανδημία δεν είχε δουλειά. «Δεν ξέρω ποια μέρα αντί για κλειδί θα βάλω λουκέτο», λέει. «Κάποιος πρέπει να παλέψει για το δίκιο του Νάσου» αναφέρει το βίντεο, που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Facebook παραθέτοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που προτάσσει διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με δίκαιο τρόπο ώστε οι μεσαίοι, μικρομεσαίοι και μικροί επιχειρηματίες να πάρουν πραγματική ανάσα. Ένταξη εκ νέου όσον απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019 στις 120 δόσεις και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όσους δεν έχουν ενταχθεί. Προστασία ξανά της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης. «Γίνεται; Γίνεται. Προγραμματισμένα, υπολογισμένα, δίκαια. Εάν παταχθεί η αισχροκέρδεια, εάν φορολογηθούν τα υπερκέρδη της ενέργειας, των τραπεζών και των διυλιστηρίων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και είναι μετρημένο και ρεαλιστικό, με προτεραιότητα στον Νάσο», όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές με αφορμή το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Προγραμματισμένα. Υπολογισμένα. Δίκαια. Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. #Δίκιο #ΔικαιοσύνηΠαντού #ΣΥΡΙΖΑΠΣPosted by Alexis Tsipras on Tuesday, February 7, 2023 Κλείνει το «μάτι» στους ελεύθερους επαγγελματίες Επιπλέον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ και πολλά χρόνια πληρώνουν την αδικία του τέλους επιτηδεύματος γιατί η οικονομία χρειαζόταν εφόδια για να αντέξει. Όμως, οι μέρες αυτές πρέπει να τελειώσουν εδώ και τώρα, κοστολογημένα και με σχέδιο. Επίσης, όπως ακριβώς ίσχυε επί διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, επανέρχεται ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Ακόμη προσθέτουν πως με τη δημιουργία δημόσιου πυλώνα στον τραπεζικό τομέα και παρεμβάσεις για μικροπιστώσεις, καθώς και με αφορολόγητο στα 10 χιλιάδες ευρώ, οι μεσαίοι, μικρομεσαίοι και μικροί επαγγελματίες μπορούν ξανά να πάρουν την αξιοπρέπειά τους πίσω. Να έχουν τη ρευστότητα εκείνη που θα τους εξασφαλίσει επιχειρηματικά, αλλά κυρίως θα βγάλει τη ζωή τους από το ξεθωριασμένο περιθώριο. «Γιατί η επιχείρηση της γειτονιάς μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να έχει λίγους υπαλλήλους, αλλά για την γειτονιά είναι μεγάλη. Για την Ελλάδα αυτή η επιχείρηση είναι σπουδαία. Και είναι δίκαιο να έχει σύμμαχο την Πολιτεία και κάθε έναν από εμάς», καταλήγουν. Αναλυτικά οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ περιλαμβάνουν: BEST OF NETWORK 07.02.2023, 13:15 07.02.2023, 16:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )