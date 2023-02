Οικονόμου: Η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη και ήδη παράσχει βοήθεια για τα θύματα των σεισμών στην Τουρκία

Τη θλίψη και τη συμπαράσταση της κυβέρνησης και της χώρας στην Τουρκία, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Θεσσαλονίκης. «Η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη και παράσχει βοήθεια, ήδη βρίσκονται εκεί 21 έλληνες πυροσβέστες από την 1η ΕΜΑΚ, μαζί με ειδικό διασωστικό όχημα» ανέφερε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας: «Την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός μηχανικός του πυροσβεστικού σώματος ειδικός στις υποστυλώσεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και ο επικεφαλής της αντισεισμικής προστασίας». Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες το απόγευμα και του εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την ανθρωπιστική καταστροφή από του σεισμούς στη γειτονική χώρα. Υπογράμμισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέφερε στον πρόεδρο Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, επαναλαμβάνοντας την «ετοιμότητα» της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα και με κάθε δυνατό τρόπο. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε, ότι ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό «για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια που παρέχει η χώρα μας». «Τσιπρανόμικς» Κριτική άσκησε ο κ. Οικονόμου και στις εξαγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «εύκολες υποσχέσεις» και «τσιπρανόμικς» και για «μονολόγους» χωρίς τεκμηρίωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, στην ψηφιακή εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίηση παγετού για τους αγρότες και στην τροπολογία για τον αποκλεισμό, από τον Άρειο Πάγο, συμμετοχής στις εκλογές εγκληματικών οργανώσεων, που ενδύονται τον μανδύα πολιτικών κομμάτων. «Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί για άλλη μια φορά βουτιά στο λαϊκισμό των συνθημάτων και των αχαλίνωτων υποσχέσεων αντί του ορθολογισμού και των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων» ανέφερε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Επειδή ο κ. Τσίπρας δεν κάνει λογαριασμό, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογαριασμός. Λογαριασμός με βάση την αριθμητική και όχι τα Τσιπρανόμικς». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο κόστος των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα με συγκεκριμένα ποσά, ανά χρόνο, για τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων (1,3 δις το 2023, 2,031 δισ. το 2024, 2,333 δισ το 2025, 2,642 δισ το 2026), τη μείωση του ειδικό φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα (2,014 δισ κάθε χρόνο), την επαναφορά της 13ης σύνταξης (982 εκ ευρώ το χρόνο), αύξηση συντάξεων (πάνω από 1,1 δισ ευρώ κάθε χρόνο στο διάστημα 2023-2026) και όλων των αναδρομικών των συνταξιούχων σε τρεις ετήσιες δόσεις (835 εκ ευρώ το χρόνο), την αύξηση του αφορολόγητου (455 εκ. ευρώ το χρόνο), τον διπλασιασμό του επιδόματος ενοικίου (400 εκ. ευρώ το χρόνο). «Το κόστος των εξαγγελιών του (κ. Τσίπρα) υπολογίζεται στα 10,601 δισ. ευρώ το 2023, 11,539 δισ. το 2024, 12,043 δισ. για το 2025 και 11,721 δισ. για το 2026. Συνολικά, δηλαδή, για την επόμενη τετραετία, οι εύκολες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα κοστίζουν 46 δισ. ευρώ» είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ένας πρώτος συγκεκριμένος λογαριασμός των εύκολων υποσχέσεων του κ. Τσίπρα που αποφεύγει ο ίδιος να κάνει» Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της αστεγίας Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο «εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αστεγίας», λέγοντας ότι «σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα, ωφελημένα θα είναι 5.700 νοικοκυριά και το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας εκτιμάται στα 72 εκ. ευρώ» και πρόσθεσε: «Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η καθολική και μόνιμη των στεγαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας». Το σχέδιο αναπτύσσεται σε επτά άξονες , τρεις εκ των οποίων της πρώτης φάσης είναι α)το πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης, β) επέκταση του και στην υπόλοιπη χώρα με το ΕΣΠΑ και γ) το πρόγραμμα «Κάλυψη» με στόχο τη διάθεση τουλάχιστον χιλίων ιδιωτικών κατοικιών σε τρεις χιλιάδες νέους 25-39 ετών, δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με συμπερίληψη κατ’ αρχάς των κατοικιών του προγράμματος «Εστία» που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο. Τα ενοίκια και οι επισκευές θα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το πρόγραμμα θα τρέξει και σε συνεργασία με τους δήμους. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στην «εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης παγετού» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕΜΥ και τον ΕΛΓΑ και θα είναι διαθέσιμη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο τέλος του μήνα και στα κινητά. «Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ στο διάστημα 2000-2009 ο παγετός ήταν υπεύθυνος για το 36% των συνολικών καταστροφών από φυσικά φαινόμενα στη χώρα μας. Τα τελευταία 23 χρόνια το κόστος των αποζημιώσεων που έχει καταβληθεί εξαιτίας καταστροφών είτε στην παραγωγή είτε στο φυτικό κεφάλαιο από παγετό, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,25 δις ευρώ». Για την τροπολογία που βάζει «φρένο» στο κόμμα Κασιδιάρη Τέλος, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στην τροπολογία που ψηφίζεται αύριο και προβλέπει να μην ανακηρύσσονται, από τον Άρειο Πάγο, ως κόμματα που μετέχουν στις εκλογές, εγκληματικές οργανώσεις. «Η δημοκρατία ως πολίτευμα είναι πολίτευμα ανοχής, δεν πρέπει όμως να είναι αφελής» είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι μια στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος οφείλει συντεταγμένα να σταθεί απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη δημοκρατία χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Και δε χωρούν ούτε εξαιρέσεις ούτε προσχηματικές διαφωνίες. Η δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επιβουλή». Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση θεωρείται «διεθνώς ως παράδειγμα χρηστής διαχείρισης και συνέπειας» και ότι «η ασφάλεια και συνοχή της κοινωνίας και η πολιτική σταθερότητα σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική νοικοκυροσύνη» που έχει επιτύχει, θα της δώσει τη δυνατότητα, με τη ψήφο των πολιτών και την επόμενη τετραετία να εφαρμόσει το πρόγραμμα της για αύξηση μισθών και άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο επίπεδο του μέσου όρου των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να διακυβευθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. «Τώρα πια στο τέλος της τετραετίας μας οι πολίτες ξέρουν ότι ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαστε αξιόπιστοι όχι με λόγια, αλλά με τεκμήρια. Και την επόμενη τετραετία θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αδυναμίες, να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα για όλους τους Έλληνες» είπε ο κ. Οικονόμου. Για τη Θεσσαλονίκη Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα για τη Θεσσαλονίκη, σε αντιδιαστολή με «το καλά μελετημένο και καλά κοστολογημένο» σχέδιο της κυβέρνησης των τριάντα και πλέον έργων που «αλλάζουν την πόλη και θα φέρουν τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των Βαλκανίων». «Χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα ακόμη διχαστικό κα παραληρηματικό μονόλογο. Έστω κι έτσι όμως δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες και συγκεκριμένα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και να θυμηθούν και να συγκρίνουν» είπε ο κ. Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε με χρηματοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα για το fly over που υπογράφηκε το Δεκέμβριο και θα παραδοθεί το 2027, το μετρό που ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου και εντός του 2024 η επέκταση προς Καλαμαριά, ο έκτος προβλήτας το 2026, το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο και κατασκευή προαστιακού που δημοπρατήθηκε και αναμένεται ο ανάδοχος τους επόμενους μήνες με κόστος 67 εκ. ευρώ, την αναβάθμιση του αεροδρομίου, την κατασκευή 17 σχολικών μονάδων τις νέες φοιτητικές εστίες το 2026, το παιδιατρικό νοσοκομείο το 2025 και ακολούθως και το ογκολογικό νοσοκομείο, αντιπλημμυρικά έργα, σε πέντε χρόνια τη δημιουργία επιχειρησιακού πάρκου, το τεχνολογικό πάρκο στην περιοχή της Περαίας, τις αναπλάσεις ΔΕΘ παραλιακού μετώπου, της δυτικής πύλης, τα νέα γήπεδα ΠΑΟΚ – ‘Αρη , κ.α. «Όλα αυτά είναι πραγματικά έργα ύψους πάνω από εννιά δισ. ευρώ» είπε ο κ. Οικονόμου και ανέφερε ότι η διαφορά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού με τον κ. Τσίπρα είναι ότι οι πολίτες βλέπουν να εξελίσσονται αυτά τα έργα και γνωρίζουν ότι «οι ακατάσχετες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα έχουν τόση αξία όση είχαν τα εγκαίνια των μουσαμάδων που παρουσίαζε για μετρό Θεσσαλονίκης το 2018». «Βασική μέριμνα του κ. Τσίπρα όπως φαίνεται από όλες του τις τοποθετήσεις αλλά και από την αντιπολίτευση που έχει επιλέξει να κάνει είναι να συσπειρώσει το κομματικό του ακροατήριο, που θα του είναι χρήσιμο την επόμενη των εκλογών όταν θα πρέπει να υπερασπιστεί τη δεκαπεντάχρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσει άλλη μια ευκαιρία για να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος του και της αντιπολίτευσης». Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι για αυτό ο κ. Τσίπρας επέλεξε «το δρόμο των μονολόγων» σε συγκεντρώσεις και σε γήπεδα, όπου «δεν υπάρχει αντίλογος» και δε θα χρειαστεί να αντιπαρατεθεί με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και στοιχεία και αριθμούς, όπως θα έκανε στη Βουλή και πρόσθεσε: «Το έλλειμμα της συγκρότησης του αποδεικτικού συλλογισμού προσπαθεί να το αναπληρώσει με περίσσεια συνθημάτων. Αλλά οι εποχές αυτές παρήλθαν και αυτό θα το διαπιστώσει και πάλι σύντομα και ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι πολίτες ξέρουν τι έκανε και γνωρίζουν πολύ καλά και τι είναι άξιος να ξανακάνει». Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: Άμεση ανταπόκριση της χώρας μας στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθειας Θα ξεκινήσω με τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία, τα όσα βλέπουμε και μας έχουν συγκλονίσει με τις απώλειες ανθρώπων και με τις υπεράνθρωπες για να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας τον κ. Erdoğan στη διάρκεια της οποίας εξέφρασε τη θλίψη του για τις καταστροφές που επέφεραν οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία και μετέφερε τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια τόσο της Κυβέρνησης όσο και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Επανέλαβε ταυτόχρονα την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πλέον της ομάδας που ήδη βρίσκεται στη γειτονική χώρα- προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του σεισμού. Ο κ. Erdoğan ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια που παρέχει η χώρα μας. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να παράσχει βοήθεια και έχει αποσταλεί ομάδα 21 Ελλήνων πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ μαζί με ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύει ένας Αξιωματικός-Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικός στις υποστυλώσεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ, καθώς και ο επικεφαλής της αντισεισμικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει καταρτίσει και δρομολογεί Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία. Στόχος του Σχεδίου είναι αφενός η ενίσχυση και επέκταση των πολιτικών πρόληψης της αστεγίας και αφετέρου η στοχευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης σε κατάλληλη και αξιοπρεπή στέγαση. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η καθολική και μόνιμη αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων για όλο τον πληθυσμό της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων σε αυτή την πρώτη φάση θα είναι 5.700 νοικοκυριά και το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας εκτιμάται στα 72 εκατ. ευρώ. Το Σχέδιο αναπτύσσεται σε 7 άξονες: Αναφέρω ενδεικτικά τις πολύ σημαντικές 3 δράσεις που περιλαμβάνει ο πρώτος άξονας: Η πρώτη δράση είναι το πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας, που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί αρχικά στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη δράση είναι η επέκταση προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας και σε άλλους μεγάλους Δήμους της χώρας, μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ με συνέπεια την αύξηση του αριθμού των κατοικιών και των περιοχών υλοποίησης. Και η τρίτη δράση είναι το πρόγραμμα «Κάλυψη», με στόχο τη διάθεση τουλάχιστον 1.000 ιδιωτικών κατοικιών ως κοινωνικές κατοικίες σε τουλάχιστον 3.000 νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά τον επόμενο μήνα και βασίζεται, κατ’ αρχάς, στις κατοικίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα ανά την Ελλάδα και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των δαπανών για ενοίκια και επισκευές των ακινήτων, ενώ οι Δήμοι μεταξύ άλλων θα εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα προτείνουν κατάλληλα διαθέσιμα ακίνητα για την ένταξη στο πρόγραμμα, θα καταβάλουν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες, ενώ θα μεριμνούν και για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. Εφαρμογή προειδοποίησης παγετού Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους έρχεται να βοηθήσει στην αναβάθμιση και της γεωργικής μας παραγωγής, η οποία είναι πυλώνας της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και απόλυτη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας σε μια εποχή που επικρατεί παγκόσμια κρίση και αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την επισιτιστική αλυσίδα και τα διατροφικά αγαθά. Ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα παρέχει δωρεάν στους αγρότες την πληροφόρηση έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν έγκαιρα γεγονότα επερχόμενου παγετού, αποτελεί η εφαρμογή προειδοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ε.Μ.Υ. και τον ΕΛΓΑ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο «cloud» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη και η εφαρμογή για λειτουργία σε κινητό. Η πληροφόρηση αφορά την πρόγνωση παγετού για τις επόμενες τρεις μέρες ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια την ώρα έναρξης και λήξης του φαινομένου. Θέλω να σημειώσω ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΑ, το διάστημα 2000-2009 ο παγετός ήταν υπεύθυνος για το 36% των συνολικών καταστροφών από φυσικά φαινόμενα στη χώρα μας. Τα τελευταία 23 χρόνια το κόστος των αποζημιώσεων που έχει καταβληθεί εξαιτίας των καταστροφών είτε στη παραγωγή είτε στο φυτικό κεφάλαιο σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται περίπου σε 1,25 δισ. ευρώ. Για τις υποσχέσεις Τσίπρα Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί για άλλη μια φορά βουτιά στον λαϊκισμό των συνθημάτων και των αχαλίνωτων υποσχέσεων, αντί του ορθολογισμού και των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων. Ενώ οι Έλληνες πληρώσαμε ακριβά τα ψέματα και τους λαϊκισμούς του 2014, ο κ. Τσίπρας επανέρχεται το 2023 στις ίδιες ακριβώς πρακτικές, στα ίδια ψέματα. Χωρίς να λέει: Πόσα είναι τα χρήματα που κοστίζουν οι εύκολες υποσχέσεις του; Από πού θα τα βρει; Ποιους φόρους θα αυξήσει; Πόσες νέες επιβαρύνσεις και σε ποιους θα τις επιβάλει; Επειδή ο κ. Τσίπρας δεν κάνει λογαριασμό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογαριασμός. Λογαριασμός με βάση την αριθμητική και όχι τα Tsipronomics. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος των εξαγγελιών του υπολογίζεται σε 10,601 δισ. το 2023, σε 11,539 δισ. το 2024, σε 12,043 το 2025 και σε 11,721 το 2026. Συνολικά δηλαδή για την επόμενη τετραετία οι εύκολες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα κοστίζουν 46 δισ. ευρώ. -Η αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10%, από τον πρώτο χρόνο και η θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών σε δημόσιο τομέα θα κόστιζε το 2023 1,310 δισ. ευρώ, το 2024 θα κόστιζε 2,031 δισ., το 2025 θα κόστιζε 2,333 δισ. και το 2026 θα κόστιζε 2,642 δισ. ευρώ. -Η μείωση των Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της Ε.Ε. θα κόστιζε 2,014 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. -Η επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019 θα κόστιζε 982 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. -Η αύξηση συντάξεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαφορά -βαριά κληρονομιά του νόμου Κατρούγκαλου- θα κόστιζε το 2023 το 1,1 δισ., το 2024 το 1,137 δισ., το 2025 το 1,160 δισ. και το 2026 το 1,183 δισ. ευρώ. -Η επιστροφή όλων των αναδρομικών των συνταξιούχων σε 3 ετήσιες δόσεις (2023, 2024,2025) θα κόστιζε 833 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. -Η αύξηση του αφορολόγητου στις 10.000 ευρώ για όλους (ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι) θα κόστιζε κάθε χρόνο 455 εκατ. ευρώ. -Ο διπλασιασμός του επιδόματος ενοικίου θα κόστιζε 400 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αυτός είναι ένας πρώτος λογαριασμός των εύκολων υποσχέσεων του κ. Τσίπρα. Λογαριασμό που αποφεύγει ο ίδιος να κάνει. Η Κυβέρνησή μας, μέσα σε ένα τεράστιο διεθνή τυφώνα κρίσεων, έχει πετύχει διεθνώς να θεωρείται παράδειγμα χρηστής διαχείρισης, συνέπειας. Και το πέτυχε διότι κατάφερε από τη μια να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες και ενισχύσεις, χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας -την οποία μετατρέπουμε σε κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες- και από την άλλη να μπορέσει η χώρα να απαλλαγεί από τα βάρη της μνημονιακής περιόδου ευρισκόμενη ένα μόλις βήμα από την επενδυτική βαθμίδα. Η συνέχιση αυτή της πολιτικής η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, οι μεταρρυθμίσεις, η ασφάλεια της χώρας, η συνοχή της κοινωνίας και κυρίως η πολιτική σταθερότητα, σε συνδυασμό πάντοτε με την δημοσιονομική νοικοκυροσύνη, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τους μισθούς των Ελλήνων πολιτών την επόμενη τετραετία. Να φέρουμε το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών στο μέσο όρο των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Χωρίς φυσικά σε καμιά περίπτωση να διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά με σχέδιο, με τεχνογνωσία και με επαγγελματισμό να κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας και στη νέα τετραετία, όπως άλλωστε κάνουμε και στην πρώτη μας τετραετία. Τώρα πια, στο τέλος της τετραετίας μας, οι πολίτες ξέρουν πως ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαστε αξιόπιστοι όχι με λόγια, αλλά με τεκμήρια. Και την επόμενη τετραετία, με περισσότερες εμπειρίες και εργαλεία, θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αδυναμίες, να διορθώσουμε πράγματα που δεν καταφέραμε να φέρουμε στο επίπεδο που θέλουμε, να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα για όλους τους Έλληνες. Θεσσαλονίκη Έρχομαι στη χθεσινή ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χθες, εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε έναν ακόμη, διχαστικό και παραληρηματικό μονόλογο. Έστω και έτσι όμως δόθηκε για μια ακόμη φορά στους πολίτες και συγκεκριμένα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η δυνατότητα και να θυμηθούν και να συγκρίνουν. Άκουσαν τον κ. Τσίπρα χθες και θυμούνται, αλλά και παρακολουθούν να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους το μελετημένο και καλά κοστολογημένο σχέδιο της Κυβέρνησης. Ένα σχέδιο που ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου δύο μήνες είχε ξεδιπλώσει εδώ. Ένα σχέδιο 30 έργων για τη Θεσσαλονίκη και για τη Β. Ελλάδα το οποίο όπως είπα προηγουμένως παρουσίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες εδώ. Έργων που αλλάζουν την πόλη και θα την φέρουν το 2030 τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των Βαλκανίων και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας. Να θυμίζω συγκεκριμένα: -Νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης (FlyOver): Νέος, υπερσύγχρονος εναέριος αυτοκινητόδρομος που θα εξασφαλίσει οριστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Η μεγαλύτερη «εναέρια οδός» στην Ελλάδα. Η σύμβαση έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2022 και παραδίδεται το 2027. -ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο υποδομής της χώρας. Τέλος του 2023 παραδίδεται η βασική γραμμή και εντός του 2024 η επέκταση προς Καλαμαριά. Παράλληλα με τη κατασκευή του Μετρό θα κατασκευαστεί το Μουσείο Μετρό Θεσσαλονίκης σε κτίριο εμβαδού 6.000 τ.μ. με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2023. -6ος Προβλήτας Λιμένος Θεσσαλονίκης και αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών. Το έργο παραδίδεται στις αρχές του 2026. -Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζει, επίσης, τη γεωπολιτική της θέση καθώς καθίσταται εμπορευματικός κόμβος μεταφορών μέσω της σύνδεσης των υφιστάμενων υποδομών της πόλης με το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δημοπρατήθηκε και αναμένεται σύντομα ο ανάδοχος. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 67 εκατ. ευρώ. -Νέοι οδικοί άξονες. Βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί νέοι οδικοί άξονες Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, Δράμα-Αμφίπολη, Γέφυρα Αλιάκμονα. -Μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων που θωρακίζουν την πόλη και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες. -Ανανεώθηκε και αναβαθμίστηκε πλήρως το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο συμβάλλει ήδη στην πρόοδο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. -Κατασκευάζονται και παραδίδονται διαδοχικά 17 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έως το 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί νέες φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο. -Προχωρά γρήγορα η υπόθεση του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης παραδίδεται το 2025, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται πολλές μονάδες σε υπάρχοντα νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη Μακεδονία. -Σε πέντε χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση της Μετατροπής της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικό Πάρκο. -Πλέον του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της CISCO, προχωρά τάχιστα το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς στη περιοχή της Περαίας. -Μια σειρά από αναπλάσεις και πολεοδομικά σχέδια (Δ.Ε.Θ., Παραλιακό Μέτωπο, Δυτική Πύλη, Στρατόπεδο Παύλου Μελά, Νέο Γήπεδο ΠΑΟΚ, Νέο Γήπεδο Άρη) καθιστούν τη Θεσσαλονίκη μια πόλη ακόμα περισσότερο ελκυστική από ότι σήμερα, μια πόλη πόλος έλξης για κάθε νέο άνθρωπο από την Ευρώπη και πέραν αυτής. Όλα αυτά που ανέφερα, όλα αυτά που βλέπουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να ξεδιπλώνονται μπροστά τους είναι πραγματικά έργα ύψους πάνω από 9 δισ. ευρώ, τα οποία θα αναζωογονήσουν άμεσα την τοπική οικονομία, θα ανοίξουν δουλειές και θα ανεβάσουν γρήγορα το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής στην πόλη και την Μακεδονία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Κυβέρνησής μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά του Πρωθυπουργού από τον κ. Τσίπρα. Οι πολίτες βλέπουν την προσπάθειά μας να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους. Και ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι οι ακατάσχετες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα έχουν τόση αξία όση είχαν και τα εγκαίνια των μουσαμάδων που παρουσίαζε σαν Μέτρο Θεσσαλονίκης το 2018. Ο κ. Τσίπρας απεγνωσμένος από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αποδείχτηκε αξιόπιστη, παρά τις μνημειώδεις κρίσεις που βρέθηκαν στο δρόμο μας, προσπαθεί να πλειοδοτήσει αναζητώντας πολιτικό υλικό. Βασική του μέριμνα -όπως φαίνεται από όλες τις τοποθετήσεις του, αλλά και από την αντιπολίτευση που έχει επιλέξει να κάνει- είναι να συσπειρώσει το κομματικό του ακροατήριο, το οποίο θα του είναι χρήσιμο την επομένη των εκλογών, όταν και θα πρέπει να υπερασπιστεί την 15χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνώ, ως Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και να ζητήσει άλλη μια ευκαιρία. Αυτή είναι η στόχευσή του και ο ίδιος το γνωρίζει άριστα, όπως και οι παροικούντες τον ΣΥΡΙΖΑ για να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματός του και της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η στόχευσή του, το γνωρίζει, το έχει συνειδητοποιήσει, το καταλαβαίνει ο ίδιος άριστα. Για αυτό και επέλεξε αυτό τον δρόμο, τον δρόμο των μονολόγων σε συγκεντρώσεις. Εκεί δεν υπάρχει αντίλογος, ούτε φυσικά καλείται να εξηγήσει με στοιχεία, με τεκμήρια, με αριθμούς πως στοιχειοθετούνται οι εύκολες εξαγγελίες και υποσχέσεις του. Προτιμά τα γήπεδα γιατί ξέρει ότι στη Βουλή θα έπρεπε να εξηγήσει και θα έπρεπε να συγκριθεί. Το έλλειμμα συγκρότησης του αποδεικτικού συλλογισμού προσπαθεί να το αναπληρώσει με περίσσεια συνθημάτων. Αλλά οι εποχές αυτές παρήλθαν. Και αυτό θα το διαπιστώσει και πάλι σύντομα και ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι πολίτες ξέρουν τι έκανε και γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι άξιος να ξανακάνει. Τροπολογία Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαμε στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλειά της η τροπολογία που στόχο έχει να μην ανακηρύσσονται από τον Άρειο Πάγο, ως κόμματα που μετέχουν στις εκλογές, εγκληματικές οργανώσεις. Η νέα ρύθμιση δεν έρχεται ούτε ξαφνικά ούτε σε νομικό κενό, αλλά ως επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας της Πολιτείας να διασφαλιστεί και να εγγυηθεί τη Δημοκρατία. Στόχος της νέας διάταξης είναι να θέσει τις προϋποθέσεις, ώστε εγκληματικές οργανώσεις να μην ανακηρύσσονται από τον Άρειο Πάγο ως κόμματα και να μην συμμετέχουν σε καμιά περίπτωση στις εκλογικές διαδικασίες. Η διάταξη σε καμιά περίπτωση δεν εισέρχεται σε κυνήγι αναζήτησης ιδεολογικών ή πολιτικών κινήτρων των κομμάτων. Η Δημοκρατία μας ως Πολίτευμα, είναι ένα Πολίτευμα ανοχής, δεν πρέπει όμως να είναι αφελής. Οφείλουμε όλοι με συναίνεση, με συνεργασία, με ειλικρίνεια, να παράσχουμε στη Δημοκρατία μας όλα τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να απομονώσουμε όσους θέλουν να ενδυθούν το μανδύα πολιτικού κόμματος, ενώ επί της ουσίας δεν είναι τίποτε άλλο από παρά μέλη, επικεφαλής και εργαλεία εγκληματικής οργάνωσης. Η Δημοκρατία δεν είναι Πολίτευμα άνευ προϋποθέσεων, από τη φύση της και την ιστορία της, και αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Και έχουμε σήμερα την ιστορική, πολιτική, θεσμική ευθύνη και ταυτόχρονα τη θεσμική συνείδηση να προστατεύσουμε το Πολίτευμά μας: Συνταγματικά και αποτελεσματικά. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι μία στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος οφείλει συντεταγμένα να σταθεί απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Και δεν χωρούν ούτε εξαιρέσεις ούτε προσχηματικές διαφωνίες. Η Δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επίβουλο. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Οι κυβερνήσεις ολοκληρώνουν τον θεσμικό κύκλο, ο λαός ψηφίζει αντιπροσώπους, όχι απεργούς Φόβους για «χιλιάδες νεκρά παιδιά» σε Τουρκία και Συρία εκφράζει η UNICEF Στο ΣτΕ 18 Δραματικές Σχολές κατά τις εξομοίωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους

