Οικονόμου σε Τσίπρα: Η ΝΔ κράτησε την Ελλάδα στην ΕΕ, όταν εσείς αναζητούσατε δανεικά από τον Πούτιν και καύσιμα από τον Μαδούρο

«Σήμερα, ο κ. Τσίπρας- σε ένα ανερμάτιστο, ατεκμηρίωτο, διχαστικό παραληρηματικό μονόλογο- δεν είπε τίποτα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο» αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στην Πάτρα. Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: «Ο πρωθυπουργός, πριν από δυο μήνες, παρουσίασε στην Πάτρα έναν πλήρως μελετημένο και κοστολογημένο σχεδιασμό 5 στρατηγικών στόχων, θεμελιωμένο σε 63 δρομολογημένα και 25 υπό σχεδιασμό έργα για τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα, ο κ. Τσίπρας –σε ένα ανερμάτιστο, ατεκμηρίωτο, διχαστικό παραληρηματικό μονόλογο- δεν είπε τίποτα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο, τίποτα που να δίνει πνοή και προοπτική στους πολίτες τόσο της Δυτικής Ελλάδας όσο και συνολικά της χώρας. Αντίθετα με κάθε ευκαιρία ο κ. Τσίπρας ανεβάζει την ένταση της χυδαιότητας και των ύβρεων. Τόλμησε μάλιστα ανερυθρίαστα να αναφερθεί στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, έργο που αποτελεί την επιτομή της φαυλότητας του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και θυσιάστηκε στα σκοτεινά παζάρια με τον κ. Καλογρίτσα για τον έλεγχο των ΜΜΕ. Από τη μια, λοιπόν, γνώση, επαγγελματισμός, μελετημένο σχέδιο, ρεαλισμός, σταθερότητα. Από την άλλη τοξικότητα, λάσπη, αερολογίες, διχασμός και ψέματα, ατελείωτα ψέματα. ΥΓ: Μόνο κάποιος που έχει τεράστιο έλλειμμα ιστορικής συνείδησης και περίσσεια θράσους θα τολμούσε να εκστομίσει τη φράση «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Η Νέα Δημοκρατία, κ. Τσίπρα, αποκατέστησε και θεμελίωσε τη δημοκρατία μας το 1974, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1979 και την κράτησε σθεναρά μέσα σε αυτήν στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, όταν εσείς αναζητούσατε δανεικά από τον Πούτιν και καύσιμα από τον Μαδούρο». Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Πολικό ψύχος από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη – Χιόνια ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για το πλαφόν – $100 στο ρωσικό diesel και $45 στο μαζούτ ανα βαρέλι Υπουργείο Πολιτισμού: Τι αλλάζει για τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας με την μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ 03.02.2023, 21:33 UPD: 03.02.2023, 21:37 57 ΣΧΟΛΙΑ

