ΠΑΣΟΚ: Παλεύει για «ισχυρό διψήφιο» ποσοστό κόντρα στην πόλωση

Κέρδη και ζημίες, από τις κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα το τελευταίο διάστημα, καταγράφει η Χαριλάου Τρικούπη προσδοκώντας ότι την ώρα της επίσημης προκήρυξης των εκλογών θα βρεθεί «πάνοπλη» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο «διμέτωπος αγώνας» εναντίον των δύο μονομάχων είναι, έτσι κι αλλιώς, ειλημμένη απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εκτιμά ότι το πολωτικό κλίμα που τροφοδοτούν διαρκώς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και απομακρύνει από τα «δίχτυα» τους, ψηφοφόρους -κυρίως του Κέντρου- που αναμένουν από τα κόμματα σαφές σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ -σύμφωνα με τον αρχηγό του- στρέφεται αντιθέτως ως ένα υπεύθυνο κόμμα στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μένει έξω από το «κάδρο» των σφοδρών αντιπαραθέσεων και φροντίζει να αποσαφηνίσει εγκαίρως κάθε «λέξη» του προγραμματικού του λόγου. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρώντας να κωδικοποιήσουν το προεκλογικό «αφήγημα» προσθέτουν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο ασφαλές πεδίο συγκλίσεων για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε δε την περασμένη Κυριακή να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές. Όπως εξήγησε το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να λάβει ισχυρή εντολή στις επικείμενες εκλογές, ώστε από την πρώτη Κυριακή (της απλής αναλογικής) να καταθέσει πρόταση προγραμματικών συγκλίσεων καταρχάς στο πρώτο κόμμα. Αρνήθηκε με την ομιλία του στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής «παζάρια για την εξουσία και τις καρέκλες», επέμεινε στην ανάγκη αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και εμφανίστηκε αισιόδοξος όσον αφορά στη δυναμική που θα σημειώσει το κόμμα του στον πρώτο γύρο. Φρόντισε ακόμη – και όχι τυχαία- να «στοιβάξει» στη μία «όχθη» ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην άλλη, εκείνη «της προόδου και της συνέπειας». Οι καλά γνωρίζοντες διέκριναν πίσω από τα λεγόμενά του την εναγώνια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει «ζωντανή» την προοπτική ενός ισχυρού διψήφιου ποσοστού (12% και πλέον) κρατώντας ανοιχτές τις «γέφυρες» και με τους ψηφοφόρους που βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ και με αυτούς που δεν θα απέκλεισαν μετεκλογική «συμμαχία» με τον ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα πάντα της πολιτικής σταθερότητας. Οι ίδιοι άνθρωποι προβλέπουν ότι οι πιέσεις προς το ΠΑΣΟΚ από το Μαξίμου και την Κουμουνδούρου θα γίνουν εντονότερες το προσεχές διάστημα, καθώς «στόχος τους είναι ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να προσεγγίσει την αυτοδυναμία και ο δε Αλέξης Τσίπρας να γράψει ποσοστό με το 3 μπροστά». Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν πάντως να πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να συγκρατήσουν στην «όχθη» του τρίτου κόμματος δυνάμεις του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου, ιδίως αυτούς που γυρίζουν την πλάτη σε ασκήσεις πόλωσης και διχασμού του εκλογικού σώματος. Τα γκάλοπ βέβαια έχουν άλλη …άποψη. Στη δημοσκόπηση της Marc συγκεκριμένα που παρουσίασε ο Ant1, η Νέα Δημοκρατία στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου κατέγραψε ποσοστό 32,7% ( από 32,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ 25,2% (από 24,6% στην προηγούμενη μέτρηση), ενώ το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε για πρώτη φορά από την ανάληψη της ηγεσίας του από το Νίκο Ανδρουλάκη, σε μονοψήφιο ποσοστό (9,8%). Σχετικά «καμπανάκια» για τη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνει κανείς και σε άλλες μετρήσεις, ειδικά μετά τον τυφώνα-Καϊλή. Ωστόσο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι μπορεί να ανατρέψει τα «εμπόδια», τα χαρακτηρίζει προσωρινά και ρίχνει το βάρος στην ανάπτυξη των στρατηγικών κινήσεων εν’ όψει των εκλογών. Μια πρώτη κίνηση ήταν η απάντηση στην επιλογή της Κουμουνδούρου να υπονοήσει δημόσια -διά της Πόπης Τσαπανίδου αρχικά- ότι μια μελλοντική κυβερνητική συνεργασία ΝΔ- ΠΑΣΟΚ θα είναι προϊόν εκβιασμού, λόγω των προϊόντων της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη δείχνουν πλέον προς την ύπαρξη σημαντικών ρηγμάτων στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνουν τις μεταξύ τους διαφορές: τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να «φύγει» από τη βουλή καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι θα παραμείνει συνεχίζοντας να έχει στο στόχαστρο το Μαξίμου και να δίνει θεσμικές μάχες, εντός και εκτός βουλής, για το ίδιο θέμα. Περιοδείες και εξορμήσεις- στην πρώτη γραμμή οι υποψήφιοι βουλευτές Η ανακοίνωση των ανανεωμένων κατά 60% ψηφοδελτίων αποτελεί για την Χαριλάου Τρικούπη έναν από τους σημαντικούς «σταθμούς» της προεκλογικής εκστρατείας. Τόσο ο αρχηγός όσο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αισιοδοξούν για το αποτέλεσμα της μάχης του κάθε υποψήφιου βουλευτή χωριστά. Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση -έως και ο διπλασιασμός- των δυνάμεων σε εκλογικές περιφέρειες που θα κρίνουν εν πολλοίς το «πράσινο» ποσοστό πανελλαδικά. Το «κλειδί» εντοπίζεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής- αν στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας το ΠΑΣΟΚ κινηθεί γύρω στο 9% ή αγγίξει διψήφιο ποσοστό, τότε θα καταφέρει να προσεγγίσει το «στοίχημα» της ισχυρής εντολής στον πρώτο γύρο και να εκλέξει σχεδόν διπλάσιο αριθμό βουλευτών ανά την επικράτεια. Εκτός από την Αττική, ρίχνουν βάρος σε περιοχές που οι ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση τη εικόνας τους είναι βάσιμες: όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, την Δυτική Ελλάδα, στην Θράκη και αλλού. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη υπό τον Γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο έχει σχεδιάσει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης επρόκειτο να ξεκινήσει το νέο κύκλο των περιοδειών αυτήν την εβδομάδα, για να μιλήσει σε κομματικές εκδηλώσεις στη Δράμα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. Ωστόσο, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί αυτές τις ημέρες – αλλά και λόγω της προσυνόδου των ευρωπαίων σοσιαλιστών, στην οποία θα παραβρεθεί – αναγκάστηκε να το αναβάλει. Στο πρόγραμμα είναι περιοδεία στην Κρήτη και δη στο Λασίθι, εξόρμηση στην Ανατολική Αττική με πρώτο «σταθμό» το Μενίδι και στη Δυτική Αθήνα (στο Περιστέρι ή σε άλλο Δήμο της περιοχής), όπου οι επιτελείς ποντάρουν στη διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων. Ειδήσεις σήμερα: Μετατοπίστηκε κατά τρία μέτρα η αραβική τεκτονική πλάκα και η Τουρκία μετακινήθηκε… νοτιοδυτικά Αποστολή στο Τόκιο: Τα ραντεβού του Μητσοτάκη και οι Ιάπωνες επενδυτές που επιστρέφουν Σακίρα: Τα αδιάκοπα πάρτι της ποπ σταρ ίσως «διώξουν» τους γονείς του Πικέ από το δίπλα σπίτι

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )