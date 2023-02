Σαντορινιός: «Δίνοντας μια παράλληλη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, δηλώνω παρών» στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ «Σας καλώ να παλέψετε όλοι και όλες για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που θα σημάνει τον σχηματισμό μιας ισχυρής προοδευτικής κυβέρνησης», λέει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι εκ νέου ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Τομεάρχης Ναυτιλίας, Νεκτάριος Σαντορινιός, παρότι όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα δίνει «μια παράλληλη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο». Αναλυτικά, η ανάρτηση: «Εδώ και καιρό η χώρα μας βιώνει μια συστηματική θεσμική εκτροπή. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη απειλεί την Δημοκρατία, ζει παρασιτικά από τα δημόσια ταμεία και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες μέρες έδωσε το σήμα για να εκκινήσει ένας αγώνας διαρκείας ενάντια στην ανηθικότητα, την παρακμή, την φτωχοποίηση, τον εκμαυλισμό του πολιτεύματός μας. Ζητάμε εκλογές εδώ και τώρα και απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη να συμπαραταχθεί. Σε αυτό το κάλεσμα όλοι και όλες οφείλουμε να πάρουμε θέση. Προσωπικά, δίνοντας μια παράλληλη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, δηλώνω παρών στον αγώνα να αναπνεύσει και πάλι η χώρα και να σταθεί όρθια η κοινωνία. Παρών στα νικηφόρα ψηφοδέλτια της παράταξής μας. Παρών στην προσπάθεια να ανατραπεί το καθεστώς που μαυρίζει τις ζωές μας. Παρών πάντα για τις ανάγκες των νησιών και των νησιωτών μας. Όποιο και αν είναι το προσωπικό μας άχθος, έχουμε χρέος απέναντι στην Ιστορία και τις επόμενες γενιές να σταθούμε στη σωστή πλευρά του ποταμού και να παλέψουμε για την Αλλαγή. Γιατί χωρίς Δημοκρατία και Δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον. Αυτό θα κάνω και εγώ, παρά τον δύσκολο αγώνα που δίνω, και σας καλώ να παλέψετε όλοι και όλες για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που θα σημάνει τον σχηματισμό μιας ισχυρής προοδευτικής κυβέρνησης». #Σαντορινιος #dikaiosinipantou #ΣΥΡΙΖΑ #dodekanisa Ειδήσεις σήμερα: «Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του» – Ξεσπούν μητέρα και αδερφή Τσιάρτα για την υποψηφιότητα με Τζήμερο-Κρανιδιώτη Χαμός στο Twitter με το «πρόεδρε έλα με φόρα» της Τσαπανίδου προς τον Τσίπρα «Σταμάτα, δείξε πιο φιλικός»: Η Λόπεζ «έκραξε» τον Άφλεκ στα Grammy για τη βαρεμάρα του BEST OF NETWORK 07.02.2023, 13:15 07.02.2023, 08:17 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 07.02.2023, 11:00

