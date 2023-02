Σεισμός σε Τουρκία και Συρία: ΝΔ, ΟΝΝΕΔ και ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν βοήθεια για τους σεισμόπληκτους Δράσεις αλληλεγγύης από την Πειραιώς και την Χαριλάου Τρικούπη Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ προχωρούν στην άμεση συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για να συνδράμουν τους πληγέντες από τον φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρωθούν: – Τρόφιμα μακράς διάρκειας (γάλατα, κονσέρβες, βρεφικές κρέμες, δημητριακά κ.α.) – Κουβέρτες & κλινοσκεπάσματα (συσκευασμένα) Ως σημείο συγκέντρωσης ορίζονται τα Κεντρικά Γραφεία Νέας Δημοκρατίας (Πειραιώς 62, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346), καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, από σήμερα μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του τομέα Εθελοντισμού συγκεντρώνει βοήθεια για τους σεισμοπαθείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, «οι συμπολίτες μας, που επιθυμούν να συνδράμουν, θα μπορούν να φέρουν ιατροφαρμακευτικό υλικό, κλινοσκεπάσματα και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (Χαριλάου Τρικούπη 50). Για περισσότερες πληροφορίες, θα είναι στη διάθεση των πολιτών τα τηλέφωνα 210-3665375, 210 -3665376, 210-3665379». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: H ανατριχιαστική βοή των 7,8 Ρίχτερ – Καρέ καρέ το χτύπημα του Εγκέλαδου Cyprus-gate: Η Μόσχα «έγραψε» ψήφισμα το 2016 που ενέκρινε η Βουλή, πλην ΔΗΣΥ Τρομάζουν οι εκτιμήσεις για τους νεκρούς σε Τουρκία και Συρία – Θα ξεπεράσουν τους 20.000, λέει ο ΠΟΥ BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 16:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )