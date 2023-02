Σεισμός Τουρκία: Επικοινωνία Δένδια-Τσαβούσογλου – «Η Ελλάδα πάντα έτοιμη να βοηθήσει τους γείτονές της»

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στον τουρκικό και τον συριακό λαό για την απώλεια των ζωών που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί στις δύο χώρες, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Μάουρο Βιεϊρά, που πραγματοποιήθηκε στην Μπραζίλια. Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα σε περιόδους δυσκολιών είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει τους γείτονές της. Μάλιστα, γνωστοποίησε πως επικοινώνησε από το αεροπλάνο με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του πρόσφερε την άμεση βοήθειά της Ελλάδας και τα εγκάρδια συλλυπητήρια. Κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν θέματα περιφερειακού και διεθνούς χαρακτήρα, με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αμφισβήτηση της σημερινής παγκόσμιας τάξης «από δυνάμεις που φιλοδοξούν να μας γυρίσουν πίσω σε προηγούμενους σκοτεινούς αιώνες- όπου οι ισχυρότεροι επέβαλαν τις απόψεις και τις πολιτικές τους στους λιγότερο ισχυρούς, όταν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών υπαγορεύονταν από τη χρήση βίας». Ο υπουργός Εξωτερικών αντέταξε πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο» και υπογράμμισε την ανάγκη «να ενωθούμε ενάντια στον αναθεωρητισμό, από όπου κι αν προέρχεται». Υπό αυτό το πρίσμα, διαμήνυσε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι βαθιά ριζωμένη στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), το οποίο έχει υπογράψει και η Βραζιλία. Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, καθώς και η αποχή από τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κ. Δένδιας. Αναφερθείς στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας και ειδικότερα στη συμφωνία – πλαίσιο συνεργασίας σε αμυντικά θέματα, τη συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών και το μνημόνιο για τουριστική συνεργασία που υπέγραψε με τον Βραζιλιάνο υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως εγκαινιάζεται μια νέα εποχή, στη βάση της βαθιά ριζωμένης φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, που βασίζεται στις κοινές τους αξίες. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή του στη Βραζιλία, επισήμανε πως καθυστέρησε πολύ να πραγματοποιηθεί, και προσέθεσε πως είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης περιοδείας του σε χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. «Για την ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι απαραίτητο να διευρύνουμε τις στενές επαφές μας με φίλους από όλο τον κόσμο. Θέλουμε να επανασυνδεθούμε με τους φίλους και εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και αυτό το ταξίδι στη Βραζιλία σηματοδοτεί αυτή τη νέα προσπάθεια» διαμήνυσε. Εστιάζοντας στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας, είπε πως συζήτησαν τρόπους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, κυρίως σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομική και η πολιτιστική συνεργασία, αλλά και η συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς. Αποτυπώνοντας την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, έκανε γνωστό πως συμφώνησαν ότι πρέπει να επαναλάβουν τις πολιτικές διαβουλεύσεις σε πιο τακτική βάση. Έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Βραζιλία, «τη μεγαλύτερη, μακράν, οικονομία της περιοχής», σημειώνοντας ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, εξέφρασε το ενδιαφέρον για συνεργασία στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών της επιστήμης, της τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων, της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού. Ένας άλλος κρίκος της αλυσίδας που μπορεί να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις είναι το γεγονός πως η Ελλάδα πρόσφατα έλαβε καθεστώς συνδεδεμένου παρατηρητή στην «Κοινότητα των πορτογαλόφωνων χωρών». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ελληνική Ομογένεια που διαβιεί στη Βραζιλία, με μέλη της οποίας συναντήθηκε νωρίτερα, ξεκινώντας την επίσκεψη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής. «Η ζωντανή ελληνική Διασπορά εδώ στη Βραζιλία – συνάντησα μερικούς από αυτούς σήμερα το πρωί – με τη συμμετοχή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας» τόνισε. Περαιτέρω, ανέδειξε τις «άριστες σχέσεις» των δύο χωρών στο πολιτικό επίπεδο. «Μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις, δίνουμε έμφαση στην πρωτοκαθεδρία του Διεθνούς Δικαίου και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτές οι κοινές αρχές και αξίες επιτρέπουν τη στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών» υπογράμμισε. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη τη Βραζιλία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα προσβλέπει σε στενή συνεργασία. Ταυτόχρονα, ευχαρίστησε τη Βραζιλία για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026. «Έχουμε επίσης συμφωνία αμοιβαίας υποστήριξης όσον αφορά τις υποψηφιότητές μας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» σημείωσε επιπροσθέτως. Ειδική αναφορά έκανε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις της ΕΕ με τη Βραζιλία. Ως κράτος – μέλος της ΕΕ, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να εργαστεί για την επέκταση των σχέσεων αυτών. Καταληκτικά, ο Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος στον Μάουρο Βιεϊρά, θέλησε να δηλώσει τη βεβαιότητά του πως μετά τη σημερινή του επίσκεψη στη Βραζιλία, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να ανθήσουν. -- Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Πόσο θα επηρεάσουν οι φονικές δονήσεις την Ελλάδα – Τι λένε οι σεισμολόγοι Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από τα χτυπήματα που δέχτηκε το μοντέλο από τον dj πρώην της Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Κόντρες για τον καιρό – Ποιοι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα και ποιοι… ολίγον έξω

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )