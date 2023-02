Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί το Μόναχο στις 19 Φεβρουαρίου και στις 20 και 21 θα ταξιδέψει στην Ελλάδα Οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στη Τουρκία αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με το ταξίδι του υπουργού, δεν έχουμε να επιβεβαιώσουμε κάποιο ταξίδι αυτή τη στιγμή», απάντησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον Άντονι Μπλίνκεν να επισκέπτεται τη γειτονική χώρα. Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Μόναχο θα ολοκληρωθεί στις 19 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μεταξύ 20 και 21 Φεβρουαρίου. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τοποθετήθηκε και για το λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, και του Αμερικανού πρέσβη, Τζέφρι Φλέικ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατύπωσε ο Τούρκος υπουργός. Όπως τόνισε, «οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι συνένοχη ή υποστηρίζει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Τουρκίας είναι ψευδής. Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και εταίρος ασφαλείας των ΗΠΑ». Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε η ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Τουρκία, η οποία προειδοποιούσε τους Αμερικανούς πολίτες για τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες μετά το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου στη Σουηδία και τη Δανία κατά τη διάρκεια αντιτουρκικών διαδηλώσεων. Οι συγκεκριμένες διαδηλώσεις οδήγησαν τις ΗΠΑ μαζί με οκτώ ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν μέτρα εκδίδοντας ταξιδιωτικές οδηγίες ή κλείνοντας προσωρινά τις πρεσβείες και τα προξενεία τους. Οι συγκεκριμένες ταξιδιωτικές οδηγίες προκάλεσαν την έντονη ενόχληση του κ. Σοϊλού, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στον Αμερικανό πρέσβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αττάλεια. «Πάρτε τα βρωμερά χέρια σας από την Τουρκία. Είμαι πολύ σαφής. Ξέρω πολύ καλά πώς θα θέλατε να δημιουργήσετε αλληλοσπαραγμό στην Τουρκία. Σβήστε το πλατύ σας χαμόγελο και κρατείστε το μακριά από την Τουρκία», είπε ο κ. Σοϊλού απευθυνόμενος στον Τζέφρι Φλέικ. Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός κατηγόρησε και τις αμερικανικές πρεσβείες στην Ευρώπη ότι συντονίζονται για να ελέγξουν την ήπειρο. Στην απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται ακόμη πως «το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη προστασία και την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό» και «οι πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ στο εξωτερικό εκδίδουν ειδοποιήσεις για να προειδοποιούν τους Αμερικανούς πολίτες για συγκεκριμένα γεγονότα και αλλαγές που συμβαίνουν τοπικά, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διμερείς πολιτικοί ή οικονομικοί παράγοντες». Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Πολικό ψύχος από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη – Χιόνια ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για το πλαφόν – $100 στο ρωσικό diesel και $45 στο μαζούτ ανα βαρέλι Υπουργείο Πολιτισμού: Τι αλλάζει για τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας με την μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ BEST OF NETWORK 07.02.2023, 11:00 07.02.2023, 08:17 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 04.02.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )