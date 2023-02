Στη Βουλή σήμερα ο Μητσοτάκης για το επίδομα ειδικών αποστολών και καλύτερων μισθών

Με την κυβέρνηση να βγαίνει προοδευτικά από το κλίμα διαχείρισης κρίσης με φόντο την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στα κεντρικά αφηγήματα στον δρόμο προς τις κάλπες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα στη Βουλή, προκειμένου να μιλήσει για το επίδομα ειδικών αποστολών που θα αποδοθεί, κλιμακωτά, στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και άλλων σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δει αύξηση στις αποδοχές τους εδώ και χρόνια, ενώ αποδεδειγμένα έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η υλοποίηση αυτού του επιδόματος αποτελεί την ικανοποίηση μιας υπόσχεσης της Πολιτείας από το μακρινό 2020, όταν η Τουρκία είχε δοκιμάσει τις αντοχές του στόλου μας με την κρίση του Ορούτς Ρεις και ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Μετά από αρκετές παλινδρομήσεις, το επίδομα που θα δοθεί έφτασε να μην αφορά μόνο όλα τα στελέχη του Στόλου, αλλά και στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων και θα είναι ένα επιπρόσθετο «συν» στις μηνιαίες απολαβές τους, οι οποίες παραμένουν στάσιμες εδώ και χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι που από τα 19 εκ. ευρώ διαμορφώνεται εν τελεί στα 25 εκ. ευρώ. Για τον κ. Μητσοτάκη, η σημερινή του παρουσία στη Βουλή δεν θα είναι ευκαιρία να αναφερθεί μόνο στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελούν ένα προνομιακό ακροατήριο για τη ΝΔ, αλλά και για να συνδέσει αυτό το επίδομα με το κεντρικό του αφήγημα για καλύτερους μισθούς για όλους, εφόσον η ΝΔ κερδίσει μια δεύτερη τετραετία. Η κυβέρνηση, άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα προέβη σε μια σειρά κινήσεων για την ενίσχυση του εισοδήματος, με το επίδομα των Χριστουγέννων, αλλά και το έκτακτο επίδομα για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού στις γιορτές. Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, έχει προαναγγείλει ένα νέο μισθολόγιο σε όλο το δημόσιο από την 1/1/2024. Και ευρύτερα, στο δρόμο προς τις κάλπες, θα θίγει όλο και περισσότερο το μισθολογικό ζήτημα, με όπλο και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί στις αρχές Μαρτίου και θα ισχύσει από 1η Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, ευρύτερα, δεν αφήνει από το ραντάρ του τα θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αύριο συνεδριάζει με ευρεία ατζέντα, όπως είναι προγραμματισμένο, το ΚΥΣΕΑ, ενώ το πρωί της Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει να βρεθεί στα ναυπηγεία του Λοριάν, για να παρακολουθήσει την πρόοδο των εργασιών για την ελληνική φρεγάτα Belh@arra. «Κενό» στον ΣΥΡΙΖΑ Το επίδομα ειδικών αποστολών, πάντως, όσο και αν είναι μια σχετικά μικρή κίνηση εισοδηματικής ενίσχυσης, θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αναδείξει το κενό του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή, ο οποίος δεν θα στηρίξει με την ψήφο του ένα θετικό μέτρο. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει κάνει άλλωστε και σε προηγούμενες ευκαιρίες, θα στηλιτεύσει αυτή την πρακτική του κ. Τσίπρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, δεν θα… στενοχωρηθούν κιόλας, βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει, λόγω της στρατηγικής του επιλογής, μια σειρά θετικών παρεμβάσεων. Από την αποζημίωση για τις καθυστερήσεις στις καταβολές των επικουρικών συντάξεων, έως τον μποναμά που θα έρθει για συνταξιούχους που δεν πήραν αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Μήνυμα για την τροπολογία Κασιδιάρη Στην τοποθέτηση του, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει αναφορές και στην τροπολογία που στοχεύει σε μπλόκο για το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και τη Χρυσή Αυγή, διαμηνύοντας ότι απαιτείται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ώστε οι δυνάμεις του συνταγματικού τόξου να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας απέναντι σε όσους επιβουλεύονται το πολίτευμα και επιχειρούν να ξεγελάσουν την οργανωμένη πολιτεία με τρικ και «αχυρανθρώπους». Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει την υπερψήφιση της κυβερνητικής τροπολογίας, ενώ η κυβέρνηση είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα κόμματα για παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής που θα διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Ως αυτή την ώρα, πάντως, και ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται προς την υπερψήφιση της ρύθμισης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει πίσω από τη δική του ρύθμιση που αναφέρεται πιο συγκεκριμένα σε κόμματα ή κόμματα που έχουν μέλη με αποδεδειγμένα νεοναζιστική ή ρατσιστική ιδεολογία. Υπό αυτό το πρίσμα, η σύγκλιση φαντάζει ακόμα και αυτή την ώρα δύσκολη, ενώ δεν είναι και λίγα εκείνα τα κυβερνητικά στελέχη που «ψιθυρίζουν» ότι η διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και προσχηματική, σε μια προσπάθεια να «κοπούν» ψήφοι από την Ακροδεξιά που θα μπορούσαν να πάνε προς τη ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Νύχτα αγωνίας, κραυγές, δάκρυα και πάνω από 3.800 νεκροί Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση της «πολεμικής ετοιμότητας» απαιτεί ο Κιμ σε σύσκεψη με τους στρατηγούς του Survivor All Star: Στον τάκο Σώζων και Μαριαλένα και το… κακό το μάτι – Δείτε βίντεο

