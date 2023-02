Στροφή Τσίπρα στην ακρίβεια: «Αισχροκέρδεια ή ΣΥΡΙΖΑ» το νέο δίλημμα

Σταδιακή μετατόπιση από τα ζητήματα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στο πεδίο της ακρίβειας και του κόστους ζωής σήμανε η τρίτη κατά σειρά -ατύπως- προεκλογική ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας εστίασε στην ανάδειξη της «κρατικής αισχροκέρδειας» πλάι στην ιδιωτική, εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές στα τιμολόγια της ενέργειας, αλλά και για τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Κινούμενος ανάμεσα στην «αντιδημοκρατική εκτροπή» από τη μια και την άνοδο του κόστους ζωής για τα ελληνικά νοικοκυριά από την άλλη, ο κ. Τσίπρας έκανε ακόμη λόγο για «πειστήρια ενοχής» του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, «αν τα πειστήρια του εγκλήματος των παρακολουθήσεων βρέθηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα πειστήρια της κλοπής του εισοδήματος βρίσκονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση». «Τα πειστήρια της κλοπής βρίσκονται στις τιμές των προϊόντων στα ράφια και στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, στις τιμές στις αντλίες της βενζίνης σε κάθε βενζινάδικο», πρόσθεσε. Ομιλία στη ΘεσσαλονίκηΟ ΣΥΡΙΖΑ έχει δοκιμαστεί. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν κάναμε λάθη. Ένα πράγμα όμως ισχυρίζομαι: Ήμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα. Η δικαιοσύνη είναι το δικό μας DNA Αν τα πειστήρια του εγκλήματος των παρακολουθήσεων βρέθηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα πειστήρια της κλοπής του εισοδήματος των πολιτών βρίσκονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, στα ράφια των σουπερμάρκετ, στις αντλίες σε κάθε βενζινάδικο. Και αυτή είναι η σταθερότητα που δήθεν υπόσχονται: Η σταθερότητα της αισχροκέρδειας παντού, στο ράφι, στην αντλία της βενζίνης, στους λογαριασμούς ρεύματος. Αλλά και στα δυσβάσταχτα χαράτσια που επιβάλλουν οι τράπεζες. 700.000 πλειστηριασμοί είναι στα σκαριά. Για μετά τις εκλογές προφανώς. Ο πρωθυπουργός που είχε καλωδιωμένη την ηγεσία του στρατεύματος, ο πρωθυπουργός του Όρουτς Ρέις που το έπαιρνε ο άνεμος και των τεθωρακισμένων που έφυγαν από τα ελληνικά νησιά για να πάνε στην Ουκρανία, να σταματήσει να κάνει μαθήματα πατριωτισμού στην Αριστερά και στη δημοκρατική παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δοκιμαστεί. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν κάναμε λάθη. Ένα πράγμα όμως ισχυρίζομαι: Ήμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα. Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Η δικαιοσύνη είναι το δικό μας DNA. Μόνος αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Κανένας άλλος. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα, δεν ανοίγουμε μέτωπα με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Το αποτέλεσμα το βγάζουν οι εκλογές, όχι οι δημοσκοπήσεις. Χθες στην Κύπρο έπεσαν πάλι μόνο 12 μονάδες έξω, και πάλι όλως τυχαίως εις βάρος του υποψηφίου της Αριστεράς. Γι’ αυτό πιστέψτε με, όταν σας λέω μη φωνάζετε συνθήματα για την ανατροπή: Η ανατροπή έχει ήδη γίνει.Posted by Alexis Tsipras on Monday, February 6, 2023 Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «σχέδιο Μητσοτάκη» στηλιτεύοντας την κυβέρνηση για ηθελημένη αισχροκέρδεια, αφού προηγουμένως «αφήνει τις τιμές να πάνε στον θεό ανεξέλεγκτα και ταυτόχρονα κρατάει σταθερά υψηλή τη τιμή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ», όπως εξήγησε, ισχυριζόμενος την ίδια ώρα πως συνιστά «το σχέδιό του (σ.σ. Μητσοτάκη), η πιο βίαιη αναδιανομή εισοδήματος που έχει δει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά». Πλην της προεκλογικής ατζέντας, στροφή καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη και ως προς τη στάση του κ. Τσίπρα απέναντι στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους και μαζί γέφυρες προς τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά το «θερμό επεισόδιο» μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων, με αφορμή όσα ειπώθηκαν από την Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματός του, Πόπη Τσαπανίδου, περί «εκβιασμού». Στην κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπενθύμισε για τη συγκρότηση «προοδευτικής κυβέρνησης» πως «παραμένουμε σταθεροί στη θέση και τη δέσμευση. Και η πρόσκληση μας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου είναι σαφής και είναι έντιμη», για να συμπληρώσει πως «μόνος αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη». «Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα, δεν ανοίγουμε μέτωπα με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Με καμία προοδευτική δύναμη» παρατήρησε ακόμη ο κ. Τσίπρας, επιμένοντας πως «στη γραμμή της μάχης αυτής, στη γραμμή της μάχης για την απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη, θέλουμε να καλέσουμε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης». Ταυτόχρονα, ανοιχτό κάλεσμα και προς τους προοδευτικούς πολίτες απηύθυνε ο κ. Τσίπρας με ζητούμενο ένα από κοινού «συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης», καθώς η «είναι το δικό μας DNA», όπως είπε, περιγράφοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως μια «ρεαλιστική, κοστολογημένη, σταθερή πορεία προς μια κοινωνία δικαιοσύνης». Ανάμεσα στα κύρια σημεία του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεσμεύτηκε για τη διόρθωση λαθών της διακυβέρνησής του, όπως η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. «Βρήκαμε τη φόρμουλα της προσωπικής διαφοράς για να μην κοπούν οι συντάξεις. Σήμερα όμως, που υπάρχουν αυξήσεις, αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς επειδή ήταν φόρμουλα τεχνητή, δε δικαιούνται τις αυξήσεις, έστω κι αυτές τις μικρές, τις πενιχρές. Δεσμευόμαστε, λοιπόν, ότι αυτό θα αποκατασταθεί από τις πρώτες μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης», σημείωσε. Με αρκετές αναφορές στα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, ο κ. Τσίπρας δεν αρνήθηκε ότι επί των ημερών του «κάναμε λάθη, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είχαμε αστοχίες τις οποίες πληρώσαμε» τόνισε, χαρακτηρίζοντας, ωστόσο, την κυβέρνησή του ως την «πιο έντιμη κυβέρνηση που είδε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες». Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σήκωσε το γάντι της κυβέρνησης, λέγοντας πως «μου απάντησαν ότι βάζω τον πήχη της σύγκρισης ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τη Δημοκρατία γιατί, λένε, δεν τολμάω να βάλω το πήχη της σύγκρισης ανάμεσα στον Μητσοτάκη και στην αφεντιά μου. Τους απαντώ σήμερα από τη Θεσσαλονίκη: Τη σύγκριση δεν τη φοβήθηκα ποτέ», συμπληρώνοντας πως « άλλος είναι αυτός που φεύγει τρέχοντας από τις συνεδριάσεις της Βουλής, κλέβοντας τον ρόλο του Προέδρου και κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών πρόωρα για να μη μου απαντήσει». Ντιμπέιτ και συγκρίσεις Για το λόγο αυτό, «να κάνουμε επιτέλους μια τηλεοπτική τηλεμαχία χωρίς υποστηρίγματα, ανοιχτά, ενώπιος ενωπίω, εφ’ όλης της ύλης, μπροστά στον ελληνικό λαό» αιτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό είπε πως «εγώ είμαι εδώ και είμαι στη διάθεση του κ. Μητσοτάκη. Να συγκριθούμε και να συγκρουστούμε με επιχειρήματα, με αλήθειες και χωρίς υποβολείς, μπροστά στον ελληνικό λαό». Ως προς το επίδικο των εθνικών εκλογών, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «αυτό που διακυβεύεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τη σύγκριση δύο προσώπων. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ένα απλό πρόσωπο. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η Δημοκρατία. Διότι ο κ. Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα καθεστώς» και εξήγησε από πλευράς του πως «δίπλα στο δίλημμα «Δημοκρατία ή Μητσοτάκης», υπάρχει και το δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή αισχροκέρδεια». Γυναίκες και νεότητα Δίνοντας, ακόμη, μια πρόγευση της διακυβέρνησής του, σε περίπτωση επικράτησης στις εθνικές εκλογές, αυτή η κυβέρνηση θα έχει «τις περισσότερες γυναίκες υπουργούς από κάθε ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα» δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας και μαζί το «μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από κάθε ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα», ενώ «θα πλαισιώνεται από επιστήμονες, ανθρώπους του Πολιτισμού, ανθρώπους της πρώτης γραμμής στην οικονομία και την κοινωνία», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Νύχτα αγωνίας, κραυγές, δάκρυα και πάνω από 3.800 νεκροί Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση της «πολεμικής ετοιμότητας» απαιτεί ο Κιμ σε σύσκεψη με τους στρατηγούς του Survivor All Star: Στον τάκο Σώζων και Μαριαλένα και το… κακό το μάτι – Δείτε βίντεο

