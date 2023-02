Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για αλλαγή του οικονομικού μοντέλου Στόχος σύμφωνα με την εκρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν τα χρήματα στους φτωχούς και να στηριχθεί η μεσαία τάξη που εξαφανίζεται Τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να στηρίξει τη μεσαία τάξη και «να επαναφέρει τη σωστή λειτουργία στους δημοκρατικούς θεσμούς» υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» της ΕΡΤ. Είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάθε μέρα που περνάει γίνεται γνωστό στον κόσμο πιο αναλυτικά και με τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα που ξεκίνησαν την Τετάρτη από το Περιστέρι. Σημείωσε ότι κομβικής σημασίας για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να αυξηθεί ο βασικός μισθός στα 800 ευρώ, συν 80 ευρώ της τιμαριθμικής αύξησης λόγω πληθωρισμού, να ανέβει το αφορολόγητο για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στα 10.000 ευρώ, να στηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κάθε τρόπο. «Εμείς παλεύουμε για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα στους φτωχούς που τα στερούνται και να στηριχθεί η μεσαία τάξη που εξαφανίζεται», τόνισε. Υποστήριξε ότι «η χώρα μας έχει βιώσει δραματικές καταστάσεις, αφού ζήσαμε δεκαετίες με ψεύτικες υποσχέσεις και μετά με σκληρά μνημόνια» και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα από αυτή τη δυσκολία, αλλά σίγουρα υπήρξαν απώλειες». Τόνισε ότι «τώρα μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να στηρίξουμε όσους αδικήθηκαν» και πως «γι’ αυτό το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο, όση στάχτη στα μάτια κι αν προσπαθεί να ρίξει η ΝΔ». Ερωτηθείσα για το σύνθημα «δημοκρατία ή εκτροπή», σχολίασε ότι «αυτό αποτυπώνει τη βαριά πραγματικότητα την οποία ζούμε». Ανέφερε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει στήσει ένα παρακράτος μέσα από την ΕΥΠ για να παρακολουθεί τον μισό -μην πω ολόκληρο- τον πολιτικό κόσμο και τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να συσκοτίσει την κατάσταση». Πρόσθεσε πως «αν δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία μας, τίποτα άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα», σημειώνοντας ότι «γι’ αυτό η κυβέρνηση και η πολιτική Μητσοτάκη πρέπει να ηττηθούν και να φύγουν εδώ και τώρα, για να θωρακίσουμε εμείς τους θεσμούς της χώρας». Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δώσει απαντήσεις, ενώ σχολίασε ότι «επτά χρόνια τον καλεί σε debate ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το αποφεύγει», όπως και ότι «αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις μας στη Βουλή» και «πηγαίνει στη Βουλή μονάχα για να διαβάζει γραμμένους λόγους». «Σεβόμαστε απόλυτα το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν αφήνουμε καμία αιχμή ότι έχει πέσει στην απόπειρα -όπως ο ίδιος είπε- να τεθεί θύμα ομηρίας το κόμμα του. Η δημόσια κουβέντα που κάνουμε για τις παρακολουθήσεις είναι πολιτική και όχι παραπολιτική», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «για εμάς είναι αδιανόητο να συνεργαστεί ο παρακολουθούμενος με αυτόν που τον παρακολουθούσε και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, που φιλοξενεί μέχρι και τον Καρατζαφέρη». Ειδήσεις σήμερα: Σκληρό βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονης μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Φλόριντα! «Κληρώνει» σήμερα για τον χιονιά που έρχεται – Διχογνωμία των μετεωρολόγων Αποχώρησε ο Αναγνωστόπουλος, «σφαγή» για τον αγώνα δίχως τέλος του Survivor All Star BEST OF NETWORK 07.02.2023, 13:15 07.02.2023, 16:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 10:39 07.02.2023, 10:41 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )