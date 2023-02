Χατζηδάκης: Με την κυβέρνησή μας, οι συνταξιούχοι είδαν μόνο αυξήσεις Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Twitter ο υπουργός Εργασίας «Ο κ. Τσίπρας ό,τι και αν τάξει στους συνταξιούχους, δεν θα ξεχάσουν τις 17 περικοπές που έκανε στις συντάξεις τους και τον νόμο Κατρούγκαλου, με τον οποίο θεσπίστηκε η προσωπική διαφορά, που σήμερα υπόσχεται…ότι θα καταργήσει» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter και συμπληρώνει πως «ενώ, με την κυβέρνηση της ΝΔ, είδαν μόνο αυξήσεις!». Ο κ. #Τσίπρας ό,τι και αν τάξει στους συνταξιούχους, δεν θα ξεχάσουν τις 17 περικοπές που έκανε στις συντάξεις τους. Και τον νόμο Κατρούγκαλου με τον οποίο θεσπίστηκε η προσωπική διαφορά που σήμερα υπόσχεται… ότι θα καταργήσει. Ενώ με την κυβέρνηση της ΝΔ είδαν μόνο αυξήσεις!— Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) February 3, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ευστάθιος Τσιτλακίδης: Η στιγμή που η αρραβωνιαστικιά του καταρρέει πάνω από τον τάφο του σμηναγού Συντάξεις: Κατατίθεται η τροπολογία για τις εκκρεμείς επικουρικές – Αυτόματη προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας για ένα… μπαλόνι – Ο Μπλίνκεν ακύρωσε την επίσκεψή του BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )