BNP Paribas: Επαναγορά μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ και αύξηση του στόχου κερδοφορίας

Η BNP Paribas ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ (5,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μετά την πώληση της μονάδας της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα αύξησε τους στόχους κερδοφορίας της καθώς τα αποτελέσματα της από το trading στο τρίμηνο ξεπέρασαν αυτά των τραπεζών της Wall Street.

Η τράπεζα με έδρα το Παρίσι πρόκειται να διανείμει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ που σχετίζονται με την πώληση της Bank of the West και 962 εκατομμύρια ευρώ ως μέρος της συνήθους μερισματικής πολιτικής προς τους μετόχους, σε δύο δόσεις κατά τη διάρκεια του 2023, σύμφωνα με δήλωση της.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η τράπεζα εμφάνισε καθαρά έσοδα 2,15 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις και μειωμένα σχεδόν κατά 7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς τα έξοδα της αυξήθηκαν.

Ωστόσο, τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση χρεογράφων αυξήθηκαν κατά 45%, πάνω από τον μέσο όρο της Wall Street και ήταν καλύτερα από αυτά της ευρωπαϊκής ανταγωνίστριας της, Deutsche Bank.

Η BNP Paribas πούλησε την Bank of the West στα τέλη του 2021 στην καναδική Bank of Montreal για περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια, τιμή υψηλότερη από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι αναλυτές. Το απροσδόκητο κέρδος ενισχύει τα σχέδια επέκτασης της τράπεζας για την Ευρώπη σε μια εποχή που τα αυξανόμενα επιτόκια καθιστούν τον δανεισμό στην περιοχή πιο κερδοφόρο και οι λιγότερο απαισιόδοξες οικονομικές προοπτικές κρατούν υπό έλεγχο τις προβλέψεις για ζημίες δανείων.

«Θέτουμε φιλόδοξους οικονομικούς στόχους και επιδιώκουμε την τεχνολογική μας πρόοδο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jean-Laurent Bonnafe.

Η τράπεζα έχει “μαξιλάρι” 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην τεχνολογία και πιθανές συμφωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή την είσοδο της στην ασφάλιση, δήλωσε ο Chief Financial Officer Lars Machenil.

Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο της για την αύξηση των καθαρών εσόδων το 2025 σε πάνω από 9% από 7%, ενώ έθεσε νέο στόχο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή, άνω του 12% κατά τη διάρκεια της περιόδου.

