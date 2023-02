Ανδρουλάκης για σεισμό σε Τουρκία – Συρία: Χρέος να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση στους γειτονικούς λαούς «Η τραγωδία που εξελίσσεται στην Τουρκία και τη Συρία μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, έχει συγκλονίσει όλη την ανθρωπότητα», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «Έχουμε χρέος για αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους γειτονικούς λαούς», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τους φονικούς σεισμούς στην νότια Τουρκία και τη Βόρεια Συρία. Ο κ. Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι «η τραγωδία που εξελίσσεται στην Τουρκία και τη Συρία μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, έχει συγκλονίσει όλη την ανθρωπότητα». «Έχει ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας και ήδη επιχειρεί εκεί η ελληνική ΕΜΑΚ δίνοντας μάχη με τον χρόνο κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σε επικοινωνία που είχα με τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές, εξέφρασα τα θερμά μου συλλυπητήρια για τους ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους» αναφέρει ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Έχουμε χρέος να δείξουμε αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη αλληλεγγύη στους γειτονικούς λαούς. Από αύριο στα κεντρικά γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινάμε να συγκεντρώνουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους σεισμόπληκτους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

