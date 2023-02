Ανδρουλάκης: Στηρίζουμε την τροπολογία της ΝΔ για το «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη «Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε την τροπολογία που προστατεύει τη Δημοκρατία έναντι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραξε δολοφονίες και προχώρησε σε σειρά πογκρόμ εναντίον πολιτών και μεταναστών», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ λέει «ναι» στην τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μπει «μπλόκο» στη συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Όπως τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης «με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε την τροπολογία που προστατεύει τη Δημοκρατία έναντι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραξε δολοφονίες και προχώρησε σε σειρά πογκρόμ εναντίον πολιτών και μεταναστών». Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του βρέθηκε στην πρωτοπορία της εθνικής συμφιλίωσης αλλά και του αγώνα εναντίον των απολογητών του χιτλερισμού. Το 2013, όταν το Κίνημα μας οργάνωνε επικοινωνιακή καμπάνια για να διατρανώσει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και παράλληλα μιλούσε για την ανάγκη προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος έναντι του φαινομένου του νεοναζισμού, άλλες πολιτικές δυνάμεις “ξέπλεναν” το εν λόγω μόρφωμα. Είτε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια “σοβαρή Χρυσή Αυγή” όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είτε υιοθετώντας στη Βουλή το απαράδεκτο δόγμα εκ μέρους στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι “δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι”, αποκλειστικά και μόνο για να προωθούν τα νομοσχέδια της αρεσκείας τους μαζί με τους Χρυσαυγίτες. Ήταν μετά από προσωπική μου επιστολή, τον Οκτώβριο του 2020, προς τον αείμνηστο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, που έκλεισαν οριστικά οι πόρτες του Ευρωκοινοβουλίου στον καταδικασθέντα ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγό, παρά την καθυστέρηση, που είχε επιδείξει η τότε Κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά τα χρόνια, ορισμένοι έκαναν δεύτερες σκέψεις με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, υπολογίζοντας πάνω απ’ όλα το πολιτικό κόστος. Πιστοί στη λογική “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι φτάσαμε να νομοθετήσουμε την τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει πιστό στις παραδόσεις του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της. Γι’ αυτό και καταθέσαμε παρατηρήσεις που οδήγησαν στη βελτίωση μιας τροπολογίας που, όπως είχε αρχικά δει το φως της δημοσιότητας, παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. Κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ως προς την συνταγματική αρτιότητα της, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε την τροπολογία που προστατεύει τη Δημοκρατία έναντι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραξε δολοφονίες και προχώρησε σε σειρά πογκρόμ εναντίον πολιτών και μεταναστών. BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

