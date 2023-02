Βουλή: Διαξιφισμοί Μητσοτάκη-Τσίπρα για τον ύμνο του ΕΑΜ – «Θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να διαλέξει άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες του Κύκλο αντιπαράθεσης προκάλεσε στη Βουλή ο ύμνος του ΕΑΜ. Τον συγκεκριμένο ύμνο σε διασκευή, επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, ως εισαγωγικό «τραγούδι» στην ομιλία του την Παρασκευή στην Πάτρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, να διαλέξει άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες του από τον ύμνο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Πρόσθεσε με έμφαση: «επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας και τους εμφύλιους διχασμούς». Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κοιτάξτε θα σας καλέσω για μια ακόμα φορά να επανέλθετε στο ρόλο σας και την Δημοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε αντιπαράθεση με θέσεις και όχι φωνές. Αντί να τάξετε πάντα στους πάντες να θυμηθείτε ότι εσείς πήρατε τα πάντα από τους πάντες και να προσγειωθείτε στην αληθινή ζωή. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύετε συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος διαλέξτε τουλάχιστον άλλη εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ». Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα Το γάντι σήκωσε αμέσως μετά, στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως πρόκειται για ένα remix του γνωστού ύμνου και υπογράμμισε ότι η ελληνική αντίσταση αναγνωρίστηκε το 1982. Παράλληλα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε με σκωπτικό τρόπο ότι ο πρωθυπουργός «ενδίδει», στα «ακραία στοιχεία» εντός του κόμματός του, φέρνοντας ακόμα και τον κ. Καρατζαφέρη εντός της παράταξης, όπως υποστήριξε. Ο κ. Τσίπρας κατέληξε λέγοντας, «αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση και είναι κομμάτι που πρέπει να μας ενώνει. Τον Γοργοπόταμο θα τον γιορτάζουμε όλοι μαζί». «Μιας και παρακολουθείτε ακόμα και τα τραγούδια των ομιλιών τέτοια ταραχή σας έχει πιάσει και σας πείραξε ο ύμνος του ΕΑΜ. Να σας θυμίσω ότι η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε το 1982. Το ΕΑΜ είναι κομμάτι εθνικής μας αντίστασης. Εκτροπή είχε επιλέξει τότε η παράταξή σας αποχωρώντας από την Βουλή. Εκεί γυρνάτε; Θα φέρετε και τον κ. Καρατζαφέρη στην παράταξή σας. Αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση και είναι κομμάτι που πρέπει να μας ενώνει. Τον Γοργοπόταμο θα τον γιορτάζουμε όλοι μαζί». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» το νέο κύμα χιονοπτώσεων της «Μπάρμπαρα» Σεισμοί στην Τουρκία: Πάνω από 4.300 οι νεκροί, εκατομμύρια οι άστεγοι μέσα στο κρύο Στη Βουλή σήμερα ο Μητσοτάκης για το επίδομα ειδικών αποστολών και καλύτερων μισθών BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )