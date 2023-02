Βουλή: Μένει στο «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη – Δείτε live Διαφωνεί με την αναφορά στο άρθρο 29 του Συντάγματος – Για πράξη πολιτικής δειλίας μιλά η ΝΔ Με την ουδέτερη ψήφο του «παρών» θα τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για την κυβερνητική τροπολογία που επιχειρεί να θέσει θεσμικό ανάχωμα σε κόμματα των οποίων η ηγεσία έχει καταδικαστεί για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή και το κόμμα Κασιδιάρη. Παρά τις βελτιώσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης οι οποίες ενσωματώνουν πολλές από τις παρατηρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος Πάνος Σκουρλέτης ανακοίνωσε πως «η εμμονή της κυβέρνησης στο άρθρο 29 του Συντάγματος δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη διάταξη και επιλέγουμε το «παρών»». Απαντώντας, ο παριστάμενος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης είπε «Με θλίψη άκουσα πως η τελική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το «παρών». Αποτελεί πράξη πολιτικής δειλίας σε μια κρίσιμη στιγμή. Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που αφορά την καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ένα πρόβλημα που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και σε άλλο σημείο πρόσθεσε «το 2014 ο Σταύρος Δήμας προτεινόμενος από τον Αντώνη Σαμαρά για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε πει ότι αν εκλεγεί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής θα αρνηθεί την εκλογή του. Σε εκείνη την ψηφοφορία εσείς συμμαχήσατε με την ΧΑ για να ρίξετε την κυβέρνηση. Στήνατε κρεμάλες και φωνάζατε να καεί να καεί η Βουλή απ την μια εσείς και από την άλλη οι χρυσαυγίτες». Παράλληλα ο Υπουργός υπενθύμισε δηλώσεις του πρώην υπουργού της κυβένρησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παρασκευόπουλου «έλεγε τότε ο κ. Παρασκευόπουλος « πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε : μια προσπάθεια ένταξης της ΧΑ στη δημοκρατία ή ρήξη; Πρέπει να υπάρξει σύγκλιση και ένταξη της ΧΑ στο δημοκρατικό πλαίσιο» αυτά λέγατε». Δείτε ζωντανά τη συζήτηση στη Βουλή: Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις Νωρίτερα, ο Μάκης Βορίδης είχε καταθέσει στη Βουλή νομοτεχνικές βελτιώσεις που θωρακίζουν την τροπολογία με στόχο την επίτευξη ευρύτατης κοινοβουλευτικής στήριξης. Συγλελριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε σημειακές αλλαγές που συγκεκριμενοποιούν τον κατάλογο των αδικημάτων με πολιτειακή απαξία και ορίζουν με σαφήνεια το εύρος της κρίσης του αρμοδίου τμήματος του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, οι προσθήκες ενσωματώνουν το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και δεν αφήνουν περιθώρια καταψήφισης της κυβερνητικής τροπολογίας. «Ενδεχόμενη επιμονή στην άρνηση φανερώνει πως η ευαισθησία σας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου που είναι ο αποκλεισμός κομμάτων που έχουν στην ηγεσία τους εγκληματίες είναι προσχηματική και υποκριτική» ανέφερε ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος κυρίως στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις αλλαγές του υπουργού θετικές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας είπε ότι «καταψηφίζουμε ότι είναι αντισυνταγματικό και ενάντια στη δημοκρατία» που παραπέμπει μάλλον σε χρησμό. Άλλωστε, εντός της ημέρας αναμένεται να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος και να ξεκαθαρίσει την στάση του κόμματος. Σε καταψήφιση της τροπολογίας θα προχωρήσουν οι ΚΟ του ΚΚΕ και του ΜεΡΑ25 υποστηρίζοντας ότι ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και πως στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον κομμάτων και κινημάτων του ριζοσπαστικού χώρου της αριστεράς. Να σημειωθεί ότι ο κ. Βορίδης είπε παρουσιάζοντας τις αλλαγές : Ακούγοντας διάφορες παρατηρήσεις καταθέτουμε τις εξής βελτιώσεις: – στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου β αφαιρούμε τις λέξεις «ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα» και άρα περιορίζουμε τη διάταξη μόνο σε αδικήματα με πολιτειακή απαξία (κεφάλαια 1-6 του 2ου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα). Αρα, δεν επιτεινόμαστε σε άλλα αδικήματα – Στο 2 εδάφιο της περίπτωσης γ παραμένει η επαναδιατύπωση της συνταγματικής πρόβλεψης του αρ 29 και αντικαθίσταται το 2ο εδάφιο με την εξής φράση : «η κρίση περί του ότι η δράση πολιτικού κόμματος ΔΕΝ εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη για τα αδικήματα 134 (εσχάτη προδοσία), 187 (εγκληματική συμμορία) και 187Α (τρομοκρατία). Άρα διατηρείται το πεδίο κρίσης του Αρείου Πάγου αλλά διατυπώνεται κρίση αρνητικά για τις περιπτώσεις που δεν εξυπηρετείται το πολίτευμα – Λαμβάνουμε υπόψη τη παρατήρηση της επιστημονικής επιτροπής και παρέχουμε την δυνατότητα αντίκρουσης των καταγγελιών από το καταγγελλόμενο κόμμα». Ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε πως ενδεχομένως να δεχθεί και άλλες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης και έως την συζήτηση της τροπολογίας ενώ απευθυνόμενος κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ είπε «Έχουμε απαντήσει στα πάντα και ενσωματώσαμε όλες τις παρατηρήσεις. Το ΚΚΕ έχει αντίρρηση αρχής για λόγους που ανάγονται στην δική του ιστορική εμπειρία. Δεν τις συμμερίζομαι, τις θεωρώ υπερβολικές αλλά τις ακούω. Στην ίδια κατηγορία βάζω και τις παρατηρήσεις του ΜεΡΑ25. Έχουμε την καθαρή θέση της επιστημονικής επιτροπής, έχουμε εξαντλήσει το διάλογο, λάβαμε όλες τις συνταγματικές πρόνοιες, ακούσαμε τις ευαισθησίες και τις ενσωματώσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μένει ένα ερώτημα: είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι καταδικασμένοι για εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορούν να υποδύονται τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων; Αν συμφωνούμε η τροπολογία πρέπει να υπερψηφιστεί από την μέγιστη δυνατή πλειοψηφία Αν μετά από όλα αυτά επιμείνετε σε άρνηση τότε θα είστε έκθετοι και έωλοι ως προς τον στρατηγικό στόχο». Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί, θα ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές ενώ θέτει ως βασικό κριτήριο αποκλεισμού ενός κόμματος από την εκλογική διαδικασία την «πραγματική ηγεσία» όταν αυτή ασκείται από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί – ακόμα και πρωτόδικα – για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αναφορά σε ιδεολογίες ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο αποκλεισμός όχι μόνο του κόμματος Κασιδιάρη αλλά και πιθανών γενόσημων μορφωμάτων που θα στήσουν «αχυράνθρωποί» του.

